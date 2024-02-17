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Após fuga da polícia

Pai acompanha busca de filho desaparecido em rio de Castelo

Segundo o homem, o filho era trabalhador e obediente, mas depois começou a usar drogas e postar fotos com armas nas redes sociais

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2024 às 17:09
Trabalho de buscas com bote em rio de Castelo onde jovem desapareceu
Trabalho de buscas com bote em rio de Castelo onde jovem desapareceu Crédito: Leitor A Gazeta
Desaparecido desde quando se jogou em um rio de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (16), durante fuga da polícia, foi identificado como Edmilson Lúcio Louzada Júnior, de 22 anos. Em conversa com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o pai dele, que não quis se identificar, disse que o filho se desviou do caminho certo e que antes era trabalhador e obediente. Ele acompanhou o trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros, neste sábado.
O pai contou que reside em Guarapari e chegou na noite de sexta em Castelo, onde o filho mora com familiares. Ele teve a informação de que policiais perseguiram Edmilson de bicicleta e chegaram a atirar nele.
Ainda afirmou para a reportagem que não concorda com o rumo que a vida do filho estava tomando e que ele precisaria pagar pelos erros. Ele questionou por que Edmilson não havia sido preso durante o carnaval, quando estava na rua. O filho começou fazendo uso de drogas e depois apareceu em posts nas redes sociais com armas de fogo. E antes disso não era perigoso.
Em relato, o pai disse que não sabe ao certo quando o filho começou a se envolver com droga, porque ele fazia uso escondido.

Buscas

As buscas tiveram o apoio de mergulhadores até por volta das 19h da sexta-feira (16). Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, os trabalhos continuam com o uso de barcos para averiguação no rio e em áreas próximas. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas deste sábado foram realizadas pela equipe do Posto Avanço de Bombeiros (PAB) de Castelo, que utilizaram um bote para vasculhar todo o perímetro do rio, percorrendo, aproximadamente, três quilômetros. Entretanto, o homem não foi localizado. As buscas terão continuidade no domingo (18).
*Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

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