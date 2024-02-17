Pai acompanha busca de filho desaparecido em rio de Castelo

Trabalho de buscas com bote em rio de Castelo onde jovem desapareceu Crédito: Leitor A Gazeta

O pai contou que reside em Guarapari e chegou na noite de sexta em Castelo, onde o filho mora com familiares. Ele teve a informação de que policiais perseguiram Edmilson de bicicleta e chegaram a atirar nele.

Ainda afirmou para a reportagem que não concorda com o rumo que a vida do filho estava tomando e que ele precisaria pagar pelos erros. Ele questionou por que Edmilson não havia sido preso durante o carnaval, quando estava na rua. O filho começou fazendo uso de drogas e depois apareceu em posts nas redes sociais com armas de fogo. E antes disso não era perigoso.

Em relato, o pai disse que não sabe ao certo quando o filho começou a se envolver com droga, porque ele fazia uso escondido.

Buscas

As buscas tiveram o apoio de mergulhadores até por volta das 19h da sexta-feira (16). Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, os trabalhos continuam com o uso de barcos para averiguação no rio e em áreas próximas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas deste sábado foram realizadas pela equipe do Posto Avanço de Bombeiros (PAB) de Castelo, que utilizaram um bote para vasculhar todo o perímetro do rio, percorrendo, aproximadamente, três quilômetros. Entretanto, o homem não foi localizado. As buscas terão continuidade no domingo (18).