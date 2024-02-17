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Supermercado é roubado em plena luz do dia por casal de moto em Vila Velha

Ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostraram a dupla agindo em um estabelecimento do bairro Jardim Marilândia

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 12:41

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 fev 2024 às 12:41
Um supermercado foi assaltado nesta sexta-feira (16) no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. A ação dos criminosos, que aconteceu por volta de 11h45, foi registrada por imagens de câmeras de segurança. Veja no vídeo acima.
Inicialmente, uma mulher, que teria sido chamada pelo nome de 'Amanda' pelo piloto da moto, desce do veículo e entra rapidamente no mercado. Na sequência, ela aponta a arma para as funcionárias e clientes do local. Assustadas, duas funcionárias entregam uma quantia em dinheiro para a mulher, que deixa o local em segundos, ainda apontando a arma para elas.
Segundo William Bisi, gerente do estabelecimento, a ação durou cerca de dois minutos e apenas dinheiro foi levado dos caixas.
"Não nos interessa o valor que levaram, mas, sim, a integridade física dos nossos colaboradores e dos clientes que estavam lá na hora. Graças a Deus, não teve nenhuma agressão, e isso foi o mais importante para nós", disse o gestor do supermercado.
Segundo William, a Polícia Militar (PM) até foi acionada e teve acesso às imagens, mas ninguém foi preso.
"A Polícia Militar foi acionada para verificar um assalto em estabelecimento comercial no início da tarde desta sexta-feira (16), em Jardim Marilândia, em Vila Velha. No local, os militares foram informados que o crime teria sido cometido por uma dupla, sendo um homem e uma mulher, que se evadiram em uma motocicleta logo em seguida ao roubo. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado no momento do fato", informou a corporação, por meio de nota.
Funcionárias do mercado ficaram sob a mira de mulher armada
Funcionárias do mercado ficaram sob a mira de mulher armada Crédito: Câmeras de segurança
O comerciante chegou a abrir boletim de ocorrência com a Polícia Civil (PC), mas afirma não ter esperança de reaver o prejuízo. Também por meio de nota, a PC divulgou que, diante do boletim de ocorrência, o fato será investigado.
"Denúncias podem ser realizadas através do Disque-denúncia 181, sendo garantido o anonimato", informou a PC.

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