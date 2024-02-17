Caso Théo: morte de menino completa dois anos sem nenhum acusado preso

Há dois anos, o Espírito Santo se chocou com a notícia de que um menino, de apenas dois anos, havia sido atingido por uma bala perdida durante um tiroteio no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Ele estava na escada de casa, com a mãe, quando foi ferido. No dia seguinte, Théo Henrique Soares Santos não resistiu aos ferimentos e virou mais uma vítima fatal da guerra do tráfico. Até este sábado (17), 730 dias depois do crime, nenhum acusado foi preso.
Para Francisca Soares, mãe de Théo, essa falta de respostas dói. "Desde a perda do Théo, a única coisa que tive foi uma audiência com um suposto suspeito que está foragido, porém nada que fizesse o assassinato do meu filho sair da lista de casos não resolvidos. Com a morte do Théo infelizmente vi que as 'crianças da comunidade' estão sem qualquer valor. Eu vi minha vida acabar no momento que aquele tiro acertou o meu filho, sobrevivi pela a misericórdia de Deus, porque eu morria aos poucos", desabafou, em conversa com a reportagem de A Gazeta.
Questionada sobre as investigações, a Polícia Civil disse que "o inquérito policial foi concluído no dia 20/06/2022 e encaminhado ao Poder Judiciário. Um dos autores foi identificado e possui mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, mas até o momento não foi detido".
Théo iria até a padaria com a mãe. Antes mesmo de sair do quintal, ele foi atingido na região da cabeça. Testemunhas disseram que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns relataram ter ouvido mais de 100 disparos.
"Gostaria que as autoridades se colocassem no meu lugar ao irem a uma apresentação da escola dos seus filhos. Lembrem-se que eu não tive esse direito com o meu filho, meu bebê foi assassinado brutalmente. Eu oro para que ele não seja 'mais um caso'"
Francisca ainda disse que, hoje em dia, conseguiu perdoar os assassinos. "Consegui liberar o perdão àquele que retirou o meu filho do meus braços brutalmente. Hoje consigo seguir a minha vida em paz devido a isso; ninguém me deve nada, o que tiverem que pagar, vão pagar com a justiça de Deus e do homem!"
O caso
Um menino de 2 anos foi atingido por uma bala perdida no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite do dia 17 de fevereiro de 2022. Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo para uma padaria quando o menino foi atingido. O garoto, atingido na altura da orelha, foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, transferido para o Hospital Infantil de Vitória. No final da manhã, a TV Gazeta confirmou com familiares que o menino não resistiu e morreu.
Moradores da região contaram ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns contaram terem ouvido mais de 100 disparos, a partir das 19h.
A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida para o Hospital Infantil.
No dia 22 de fevereiro de 2022, dois jovens de 25 e 25 anos chegaram a ser detidos pela Polícia Militar, suspeitos de participação no ataque a tiros que vitimou Théo. Eles estavam em um veículo, na região de Cobilândia, e foram identificados após denúncias. À época, foram conduzidos até a delegacia.