Caso Théo: morte de menino completa dois anos sem nenhum acusado preso

Théo Henrique Soares Santos, menino de 2 anos morto por bala perdida em Vila Velha Crédito: Acervo pessoal | Ilustração: Geraldo Neto

Para Francisca Soares, mãe de Théo, essa falta de respostas dói. "Desde a perda do Théo, a única coisa que tive foi uma audiência com um suposto suspeito que está foragido, porém nada que fizesse o assassinato do meu filho sair da lista de casos não resolvidos. Com a morte do Théo infelizmente vi que as 'crianças da comunidade' estão sem qualquer valor. Eu vi minha vida acabar no momento que aquele tiro acertou o meu filho, sobrevivi pela a misericórdia de Deus, porque eu morria aos poucos", desabafou, em conversa com a reportagem de A Gazeta.

Questionada sobre as investigações, a Polícia Civil disse que "o inquérito policial foi concluído no dia 20/06/2022 e encaminhado ao Poder Judiciário. Um dos autores foi identificado e possui mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, mas até o momento não foi detido".

Théo iria até a padaria com a mãe. Antes mesmo de sair do quintal, ele foi atingido na região da cabeça. Testemunhas disseram que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns relataram ter ouvido mais de 100 disparos.

"Gostaria que as autoridades se colocassem no meu lugar ao irem a uma apresentação da escola dos seus filhos. Lembrem-se que eu não tive esse direito com o meu filho, meu bebê foi assassinado brutalmente. Eu oro para que ele não seja 'mais um caso'" Francisca Soares - Mãe de Théo

Francisca ainda disse que, hoje em dia, conseguiu perdoar os assassinos. "Consegui liberar o perdão àquele que retirou o meu filho do meus braços brutalmente. Hoje consigo seguir a minha vida em paz devido a isso; ninguém me deve nada, o que tiverem que pagar, vão pagar com a justiça de Deus e do homem!"

O caso

Cartuchos de balas foram encontrados depois do ataque em Rio Marinho Crédito: Reprodução

Um menino de 2 anos foi atingido por uma bala perdida no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite do dia 17 de fevereiro de 2022. Segundo testemunhas, ele e a mãe estavam indo para uma padaria quando o menino foi atingido. O garoto, atingido na altura da orelha, foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento e, depois, transferido para o Hospital Infantil de Vitória. No final da manhã, a TV Gazeta confirmou com familiares que o menino não resistiu e morreu.

Moradores da região contaram ao repórter Caíque Verlí, da TV Gazeta, que mais de 30 homens encapuzados chegaram ao bairro e começaram a atirar. Alguns contaram terem ouvido mais de 100 disparos, a partir das 19h.

A mãe do menino não foi atingida. Já a criança foi socorrida por um vizinho e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Cobilândia, mas, como perdeu muito sangue, teve que ser transferida para o Hospital Infantil.