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Alívio

Ciclista ferido na queda de passarela em Linhares tem alta de hospital

"Ele está bem melhor agora. Vai continuar com os cuidados em casa", disse a mãe. Liberação médica foi dada na manhã deste sábado (17), após 10 dias de internação

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 13:52

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 fev 2024 às 13:52
Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares
Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares Crédito: Reprodução/WhatsApp
O entregador Jefferson Carriço Queiroz, de 27 anos, que se feriu na queda da passarela na BR 101, em Linhares, teve alta do hospital neste sábado (17). De acordo com a mãe do ciclista, Valdineia Carriço, o filho estava internado em um hospital particular do município e recebeu liberação médica após apresentar um quadro de melhora.
Na última quinta-feira (15), Jefferson tinha sido transferido para o hospital particular Linhares Medical Center (LMC), no bairro Três Barras, em Linhares. O entregador foi transferido do Hospital Rio Doce, no mesmo município, onde estava internado desde o dia do acidente, no dia 7 de fevereiro. A vítima tinha chegado a ser transferida para um leito de UTI no Hospital Rio Doce, também na quinta-feira, e seguiu sob cuidados intensos no novo hospital, porém em um quarto.
"Ele está bem melhor agora. Vai continuar com os cuidados em casa"
Valdineia Carriço - Mãe de Jefferson
Em entrevistas anteriores à reportagem de A Gazeta, Valdineia relatou que o filho estava indo para o Centro de Linhares no momento do acidente. Jefferson, que trabalha como entregador em uma empresa de distribuição de alimentos, passava de bicicleta por uma passarela que foi derrubada pela alça de uma retroescavadeira. O equipamento era transportado por uma carreta, no km 149 da BR 101, região central de Linhares.
A vítima ficou desacordada no momento da queda, além de sofrer diversos ferimentos e cortes pelo corpo. No dia seguinte ao acidente, o ciclista relatou dificuldades de audição em um ouvido.

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