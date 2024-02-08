Ciclista ferido em queda de passarela na BR 101 sofreu trauma no rosto

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares Crédito: Felipe Reis

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta matéria, a reportagem apurou mais detalhes sobre o estado de saúde do ciclista ferido na queda da passarela da BR 101 em Linhares. Título e texto foram atualizados.

O homem ferido após a queda de uma passarela na BR 101, na região central de Linhares , na noite desta quarta-feira (7), foi socorrido com um ferimento na cabeça e com machucados nas pernas. Ele estava de bicicleta, passando pela estrutura, quando a alça da retroescavadeira bateu na passarela, que foi ao chão.

O repórter André Afonso, da TV Gazeta, apurou com fontes que o homem, que tem 27 anos, passou por uma avaliação preliminar dos médicos, que indicou apontou que ele sofreu trauma no rosto, que necessitou de sutura, e se encontra acordado, lúcido e orientado. Ainda conforme apuração, não foram constatadas fraturas.Ofoi socorrido com ferimentos graves, mas, segundo a equipe médica, não corre risco de morrer. O homem foi levado ao

O ciclista está internado no Hospital Rio Doce, onde será feita uma série de exames. O repórter ainda apurou que o quadro da vítima é estável.