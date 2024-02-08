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Queda de passarela

"Ele achou que tinha morrido", diz mãe de ciclista que caiu de passarela em Linhares

Jefferson Carriço Queiroz, de 27 anos, ficou desacordado no momento da queda. Ele contou à mãe algumas memórias de quando tudo aconteceu

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 18:40

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 fev 2024 às 18:40
Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares
Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares Crédito: Reprodução/WhatsApp
O ciclista que se feriu na queda da passarela da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (7), foi identificado como o entregador Jefferson Carriço Queiroz, de 27 anos. Ele está internado no Hospital Rio Doce, na mesma cidade, onde está sob atenção médica.
O repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, conversou com Valdineia Carriço, mãe de Jefferson, em frente à unidade hospitalar. Ela contou que o filho sofreu um corte profundo na cabeça e também nas pernas, além de ter sofrido uma fratura na região da orelha.
“Um amigo do meu filho ligou para a minha filha. Ela atendeu e ele falou, ‘seu irmão sofreu um acidente ali na passarela. A passarela desabou e ele desceu junto’. Aí foi aquele desespero todo. O médico do SAMU ligou para a gente vir direto para o hospital. A gente chegou aqui e falaram que ele sofreu um corte profundo na cabeça e levou pontos. O ouvido dele também, do lado esquerdo, quebrou uma partezinha e estava sangrando muito. Ele não teve fratura na perna, graças a Deus, mas teve um corte profundo”, contou a mãe.
"Ele achou que tinha morrido", diz mãe de ciclista que caiu de passarela em Linhares
Valdineia falou sobre o estado de saúde do filho em entrevista à TV Gazeta Norte
Valdineia falou sobre o estado de saúde do filho em entrevista à TV Gazeta Norte Crédito: Célio Ferreira
"Ele não está podendo pisar porque o pé está muito inchado e ele não está andando por causa disso aí. Mas ele, assim, está conversando, está bem"
Valdineia Carriço - Mãe de Jefferson
Segundo Valdineia, o filho estava indo para o Centro de Linhares. Jefferson chegou a ficar desacordado e acreditou que tinha morrido, contou a mãe. “Quando a ponte começou a cair, ele falou que lembra que segurou alguma coisa, a grade, aí ele viu que o restante começou a desabar. Quando ele parou embaixo, ele não viu mais nada e ficou desacordado. E quando ele lembrou, quando ele acordou, achou que tinha morrido. Estava todo ensanguentado”, afirmou.
"Eu não consegui ver o vídeo ainda. Quando vi imagens dele caído, minhas vistas começaram a escurecer. Até agora eu não vi nada porque, eu não consegui ver. Mas assim, as pessoas que falaram que ele ficou em estado de choque. Ele ficou muito desorientado na hora"
Valdineia Carriço - Mãe de Jefferson
Jefferson trabalha como entregador em uma empresa de distribuição de alimentos e tem um filho de sete anos, que soube do que aconteceu apenas nesta quinta-feira (8) e chorou muito, disse Valdineia. “Ele chorou muito, muito, muito mesmo. E a gente ficou muito abalado. Quando eu penso a situação dele lá dentro, assim, eu choro. Ele está muito machucado. Eu creio que vai ficar bem”, relatou.

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