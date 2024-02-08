Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares Crédito: Reprodução/WhatsApp

O repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, conversou com Valdineia Carriço, mãe de Jefferson, em frente à unidade hospitalar. Ela contou que o filho sofreu um corte profundo na cabeça e também nas pernas, além de ter sofrido uma fratura na região da orelha.

“Um amigo do meu filho ligou para a minha filha. Ela atendeu e ele falou, ‘seu irmão sofreu um acidente ali na passarela. A passarela desabou e ele desceu junto’. Aí foi aquele desespero todo. O médico do SAMU ligou para a gente vir direto para o hospital. A gente chegou aqui e falaram que ele sofreu um corte profundo na cabeça e levou pontos. O ouvido dele também, do lado esquerdo, quebrou uma partezinha e estava sangrando muito. Ele não teve fratura na perna, graças a Deus, mas teve um corte profundo”, contou a mãe.

Your browser does not support the audio element. "Ele achou que tinha morrido", diz mãe de ciclista que caiu de passarela em Linhares

Valdineia falou sobre o estado de saúde do filho em entrevista à TV Gazeta Norte Crédito: Célio Ferreira

"Ele não está podendo pisar porque o pé está muito inchado e ele não está andando por causa disso aí. Mas ele, assim, está conversando, está bem" Valdineia Carriço - Mãe de Jefferson

Segundo Valdineia, o filho estava indo para o Centro de Linhares. Jefferson chegou a ficar desacordado e acreditou que tinha morrido, contou a mãe. “Quando a ponte começou a cair, ele falou que lembra que segurou alguma coisa, a grade, aí ele viu que o restante começou a desabar. Quando ele parou embaixo, ele não viu mais nada e ficou desacordado. E quando ele lembrou, quando ele acordou, achou que tinha morrido. Estava todo ensanguentado”, afirmou.

"Eu não consegui ver o vídeo ainda. Quando vi imagens dele caído, minhas vistas começaram a escurecer. Até agora eu não vi nada porque, eu não consegui ver. Mas assim, as pessoas que falaram que ele ficou em estado de choque. Ele ficou muito desorientado na hora" Valdineia Carriço - Mãe de Jefferson