Motorista que derrubou passarela em Linhares vai ter multa de R$ 195

TV Gazeta, que esteve no local do acidente. O motorista da carreta que transportava uma retroescavadeira cuja alça atingiu uma passarela no km 149 da BR 101, na região central de Linhares, na noite desta quarta-feira (7), será multado por excesso de dimensão no valor de R$ 195,23. A infração é considerada grave e, com isso, o condutor perderá cinco pontos na carteira. As informações foram apuradas pelo repórter André Afonso, da, que esteve no local do acidente.

Além dessa multa, o condutor terá que pagar por uma segunda penalização, agora no valor de R$ 293,47, e vai perder sete pontos na carteira. De acordo com o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é configurada uma infração gravíssima transitar com o veículo danificando a via, as instalações e equipamentos. A ocorrência ainda está em andamento enquanto os agentes realizam apuração e conclusões do fato.

Ainda de acordo com o repórter, o motorista da carreta da empresa Serranalog Transportes LTDA fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Conforme apuração no local, o condutor não tinha autorização para circular naquele local e, por isso, além de ser autuado por excesso de dimensão , a carreta ficará retida em um pátio contratado pela PRF.

O inspetor Costa Negro, da PRF, informou que, na legislação, não existe alteração, como no caso do excesso de peso, cujo valor da multa é proporcional à quantidade de excesso. "No caso do excesso nas dimensões, a legislação estabelece uma multa padronizada nesse valor que a gente encaminhou, independentemente se o excesso é de um centímetro ou de alguns metros", disse.