Carreta responsável pela queda da passarela Crédito: Leitor A Gazeta

O derramamento de carga na via também é considerado uma infração, conforme o segundo item do mesmo artigo. Na ocorrência, uma carreta que transportava café foi atingida pela estrutura de concreto da passarela no momento da queda. O motorista desse veículo de carga assinou um termo de recusa de atendimento médico.

TV Gazeta Norte, com o inspetor Eduardo Costa Negro, da A informação foi apurada pelo repórter André Afonso, da, com o inspetor Eduardo Costa Negro, da Polícia Rodoviária Federal . A ocorrência continua em andamento, enquanto os agentes realizam apuração e conclusões do fato.

Ou seja, o condutor da carreta que derrubou a passarela terá de pagar ao todo R$ 488,70, considerando a primeira multa, uma infração grave, de R$ 195,23, por excesso de dimensão da carga que transportava.

Your browser does not support the audio element. Motorista recebe segunda multa por derrubar passarela na BR 101 em Linhares

De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, o motorista da carreta da empresa Serranalog Transportes LTDA fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Conforme apuração no local, o condutor não tinha autorização para circular naquele local e, por isso, além das duas multas, a carreta ficará retida em um pátio contratado pela PRF.