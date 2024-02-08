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Leonel Ximenes

Força-tarefa usou até guindaste gigante para liberar BR 101 no ES

Mobilização de pessoal especializado, máquinas e equipamentos foi essencial para restabelecer o tráfego em Linhares, onde uma carreta derrubou uma passarela na rodovia

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 13:13

Públicado em 

08 fev 2024 às 13:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O guindaste (à esquerda) e máquinas em operação de madrugada na BR 101 em Linhares
O guindaste (à esquerda) e máquinas em operação de madrugada na BR 101 em Linhares Crédito: Eco101/Divulgação
Uma grande força-tarefa foi formada para liberar, da forma mais rápida possível, a BR 101 Norte em Linhares, onde uma carreta transportando um trator derrubou uma passarela na noite desta quarta-feira (7). A Eco101, concessionária da rodovia, utilizou máquinas gigantescas na operação, como um guindaste capaz de levantar uma estrutura de até 85 toneladas.
A missão da força-tarefa era objetiva e urgente: remover as estruturas que caíram sobre a pista e restabelecer o tráfego na região de forma segura e ágil. E assim foi feito.
Diante da emergência, foram acionados recursos operacionais da concessionária e maquinários pesados para o atendimento à ocorrência, incluindo um gigantesco guindaste só usado em operações especiais.
Em relação aos maquinários, foram levados para o local do acidente uma retroescavadeira, uma escavadeira com rompedor hidráulico de concreto, uma escavadeira de 32 toneladas, cinco caminhões basculantes, um caminhão caçamba, três pranchas, dois maçaricos e um soprador.

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No apoio operacional, a empresa disponibilizou um guincho pesado, um guincho leve, uma viatura de inspeção e duas ambulâncias.
O esforço conjunto e a coordenação da operação foram essenciais para garantir a rápida liberação da pista já na manhã desta quinta-feira (8). E a rapidez era essencial: afinal, faltando poucas horas para o feriadão do carnaval, a BR 101 recebe um grande fluxo de veículos na região.
De acordo com a Eco101, a pista marginal sentido Linhares x Vitória (sul) foi liberada às 6h54; a faixa 1 da pista marginal sentido Vitória x Linhares (norte) foi liberada às 9h10 e a faixa 2 permanece bloqueada para realização de reparo no pavimento; e a pista central foi liberada em ambos os sentidos às 9h50.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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