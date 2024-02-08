Força-tarefa usou até guindaste gigante para liberar BR 101 no ES

O guindaste (à esquerda) e máquinas em operação de madrugada na BR 101 em Linhares Crédito: Eco101/Divulgação

Uma grande força-tarefa foi formada para liberar, da forma mais rápida possível, a BR 101 Norte em Linhares, onde uma carreta transportando um trator derrubou uma passarela na noite desta quarta-feira (7) . A Eco101, concessionária da rodovia, utilizou máquinas gigantescas na operação, como um guindaste capaz de levantar uma estrutura de até 85 toneladas.

A missão da força-tarefa era objetiva e urgente: remover as estruturas que caíram sobre a pista e restabelecer o tráfego na região de forma segura e ágil. E assim foi feito.

Diante da emergência, foram acionados recursos operacionais da concessionária e maquinários pesados para o atendimento à ocorrência, incluindo um gigantesco guindaste só usado em operações especiais.

Em relação aos maquinários, foram levados para o local do acidente uma retroescavadeira, uma escavadeira com rompedor hidráulico de concreto, uma escavadeira de 32 toneladas, cinco caminhões basculantes, um caminhão caçamba, três pranchas, dois maçaricos e um soprador.

No apoio operacional, a empresa disponibilizou um guincho pesado, um guincho leve, uma viatura de inspeção e duas ambulâncias.

O esforço conjunto e a coordenação da operação foram essenciais para garantir a rápida liberação da pista já na manhã desta quinta-feira (8). E a rapidez era essencial: afinal, faltando poucas horas para o feriadão do carnaval, a BR 101 recebe um grande fluxo de veículos na região.