Força-tarefa usou até guindaste gigante para liberar BR 101 no ES

A missão da força-tarefa era objetiva e urgente: remover as estruturas que caíram sobre a pista e restabelecer o tráfego na região de forma segura e ágil. E assim foi feito.
Diante da emergência, foram acionados recursos operacionais da concessionária e maquinários pesados para o atendimento à ocorrência, incluindo um gigantesco guindaste só usado em operações especiais.
Em relação aos maquinários, foram levados para o local do acidente uma retroescavadeira, uma escavadeira com rompedor hidráulico de concreto, uma escavadeira de 32 toneladas, cinco caminhões basculantes, um caminhão caçamba, três pranchas, dois maçaricos e um soprador.
No apoio operacional, a empresa disponibilizou um guincho pesado, um guincho leve, uma viatura de inspeção e duas ambulâncias.
O esforço conjunto e a coordenação da operação foram essenciais para garantir a rápida liberação da pista já na manhã desta quinta-feira (8). E a rapidez era essencial: afinal, faltando poucas horas para o feriadão do carnaval, a BR 101
recebe um grande fluxo de veículos na região.
De acordo com a Eco101, a pista marginal sentido Linhares x Vitória (sul) foi liberada às 6h54; a faixa 1 da pista marginal sentido Vitória x Linhares (norte) foi liberada às 9h10 e a faixa 2 permanece bloqueada para realização de reparo no pavimento; e a pista central foi liberada em ambos os sentidos às 9h50.