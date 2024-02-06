Prefeitura no ES cancela carnaval pela terceira vez em 8 anos

A Prefeitura de Iúna
decidiu não promover a festa de carnaval na cidade neste ano. A administração alega que optou por fazer “outros tipos de eventos mais adiante” e utilizar o recurso na conclusão da reforma de uma escola municipal.
A escola onde a administração promete investir o dinheiro do carnaval
deste ano é a Emef Deolinda Amorim de Oliveira, no bairro Quilombo. “Uma obra muito importante e tão aguardada pelos iunenses”, diz a prefeitura.
Aliás, não é a primeira vez que Iúna, na região do Caparaó, cancela a festa mais popular do país na cidade. Em 2017 e em 2022, a prefeitura também não bancou o carnaval.
Em 2017, a gestão alegou clima de insegurança provocada pela greve da PM
; no ano retrasado, a alegação foi o risco de aumento dos casos de Covid-19.
“Pedimos desculpas aos foliões, mas essa decisão visa o bem-estar dos cidadãos e à necessidade da comunidade”, afirmou o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Rogério Cézar, defendendo o cancelamento da folia em 2023. “Agradecemos a compreensão e desejamos a todos um ótimo carnaval com muita diversão”, acrescentou o gestor.
E pensar que, no passado, o poeta Vinicius de Moraes afirmou que São Paulo era o túmulo do samba.