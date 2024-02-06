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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES cancela carnaval pela terceira vez em 8 anos

Insegurança, Covid e obra foram motivos alegados pela gestão municipal, nesse período, para não promover a festa mais popular do país na cidade capixaba

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

06 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dias tristes no Carnaval em Iúna, no Caparó, região com imenso potencial turístico ainda não desenvolvido
Dias tristes no Carnaval em Iúna, no Caparó, região com imenso potencial turístico ainda não desenvolvido Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Iúna decidiu não promover a festa de carnaval na cidade neste ano. A administração alega que optou por fazer “outros tipos de eventos mais adiante” e utilizar o recurso na conclusão da reforma de uma escola municipal.

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A escola onde a administração promete investir o dinheiro do carnaval deste ano é a Emef Deolinda Amorim de Oliveira, no bairro Quilombo. “Uma obra muito importante e tão aguardada pelos iunenses”, diz a prefeitura.

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Aliás, não é a primeira vez que Iúna, na região do Caparaó, cancela a festa mais popular do país na cidade. Em 2017 e em 2022, a prefeitura também não bancou o carnaval.
Em 2017, a gestão alegou clima de insegurança provocada pela greve da PM; no ano retrasado, a alegação foi o risco de aumento dos casos de Covid-19.
“Pedimos desculpas aos foliões, mas essa decisão visa o bem-estar dos cidadãos e à necessidade da comunidade”, afirmou o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Rogério Cézar, defendendo o cancelamento da folia em 2023. “Agradecemos a compreensão e desejamos a todos um ótimo carnaval com muita diversão”, acrescentou o gestor.
E pensar que, no passado, o poeta Vinicius de Moraes afirmou que São Paulo era o túmulo do samba.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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