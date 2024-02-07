O ES que gosta de festa: cidade terá 5 dias de carnaval raiz na rua

Nem só de Iúna
(não) vive o carnaval capixaba. Uma outra cidade da Região Serrana
do Estado anuncia que vai continuar a promover “o maior carnaval de rua do Espírito Santo”, que terá cinco dias de duração: de sexta (9) até terça (13).
A cidade festeira é Santa Leopoldina
, que tem forte influência europeia (recebeu imigrantes suíços, alemães, austríacos e pomeranos), mas mesmo assim investe na promoção da maior festa popular do Brasil. Bem diferente da cidade do Caparaó que, conforme a coluna mostrou
, cancelou pela terceira vez o carnaval em um período de oito anos.
E que o carnaval de Santa Leopoldina tem de tão especial? É que a cidade vai apostar nas tradicionais bandas de marchinha, abrindo mão de ritmos que hoje comandam a festa em outras localidades do Estado - estamos falando de breganejo, forró e funk, entre outros gêneros musicais que invadem o carnaval capixaba.
“Para quem busca tranquilidade, segurança e muita diversão, o carnaval leopoldinense é referência. Com as tradicionais bandas de marchinhas, o desfile dos blocos pelo centro histórico, com a participação dos bonecos gigantes, o boi e a mulinha, arrasta uma multidão apaixonada. À noite as ruas se enchem de foliões fantasiados e entusiasmados no meio da folia”, diz a prefeitura apresentando suas credenciais para a festa.
E como carnaval e turismo andam de mãos dadas (viu, Iúna?), Santa Leopoldina aproveita para oferecer o que tem de melhor aos visitantes e foliões.
“Além das bandas de marchinha na programação, também há espaço para as apresentações culturais e muita música boa. E não é só isso. Na mistura entre o carnaval e o verão, uma boa sugestão é conhecer as cachoeiras do município e renovar as energias”, sugere a prefeitura.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também criou um site específico para orientar o visitante com informações úteis e dicas de lazer. Na página é possível encontrar os principais pontos turísticos, cachoeiras, restaurantes, padarias, contatos e serviços como táxi e ônibus. Acesse: http://descubra.santaleopoldina.es.gov.br
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