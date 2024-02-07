O ES que gosta de festa: cidade terá 5 dias de carnaval raiz na rua

Carnaval com bonecos gigantes nas ruas de Santa Leopoldina Crédito: PMSL/Divulgação

Nem só de Iúna (não) vive o carnaval capixaba. Uma outra cidade da Região Serrana do Estado anuncia que vai continuar a promover “o maior carnaval de rua do Espírito Santo”, que terá cinco dias de duração: de sexta (9) até terça (13).

A cidade festeira é Santa Leopoldina , que tem forte influência europeia (recebeu imigrantes suíços, alemães, austríacos e pomeranos), mas mesmo assim investe na promoção da maior festa popular do Brasil. Bem diferente da cidade do Caparaó que, conforme a coluna mostrou , cancelou pela terceira vez o carnaval em um período de oito anos.

E que o carnaval de Santa Leopoldina tem de tão especial? É que a cidade vai apostar nas tradicionais bandas de marchinha, abrindo mão de ritmos que hoje comandam a festa em outras localidades do Estado - estamos falando de breganejo, forró e funk, entre outros gêneros musicais que invadem o carnaval capixaba.

“Para quem busca tranquilidade, segurança e muita diversão, o carnaval leopoldinense é referência. Com as tradicionais bandas de marchinhas, o desfile dos blocos pelo centro histórico, com a participação dos bonecos gigantes, o boi e a mulinha, arrasta uma multidão apaixonada. À noite as ruas se enchem de foliões fantasiados e entusiasmados no meio da folia”, diz a prefeitura apresentando suas credenciais para a festa.

E como carnaval e turismo andam de mãos dadas (viu, Iúna?), Santa Leopoldina aproveita para oferecer o que tem de melhor aos visitantes e foliões.

“Além das bandas de marchinha na programação, também há espaço para as apresentações culturais e muita música boa. E não é só isso. Na mistura entre o carnaval e o verão, uma boa sugestão é conhecer as cachoeiras do município e renovar as energias”, sugere a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também criou um site específico para orientar o visitante com informações úteis e dicas de lazer. Na página é possível encontrar os principais pontos turísticos, cachoeiras, restaurantes, padarias, contatos e serviços como táxi e ônibus. Acesse: http://descubra.santaleopoldina.es.gov.br

A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL EM SANTA LEOPOLDINA

Sexta-feira – 9/2/2024

20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense



22h à 1h – Show Emerson Tesch, no Parque da Independência



23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense



Sábado – 10/2/2024

20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense e com a participação dos bonecos gigantes



22h à 1h – Show com o Grupo Engesamba, no Parque da Independência



23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense



Domingo – 11/2/2024

20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense e com a participação dos bonecos gigantes



22h à 1h – Show com Gustavo Venturini, no Parque da Independência



23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense



Segunda – 12/2/2024

19h30 às 20h – Show Cultura com o Grupo Brasil Tambores, na Praça da Independência



20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense



22h à 1h – Show Ernesto Mathias, no Parque da Independência



23h às 2h – Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense



Terça-feira – 12/2/2024