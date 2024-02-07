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Leonel Ximenes

O ES que gosta de festa: cidade terá 5 dias de carnaval raiz na rua

Município aproveita o período para atrair turistas em busca de diversão e contato com a natureza em suas inúmeras cachoeiras

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

07 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carnaval com bonecos gigantes nas ruas de Santa Leopoldina
Carnaval com bonecos gigantes nas ruas de Santa Leopoldina Crédito: PMSL/Divulgação
Nem só de Iúna (não) vive o carnaval capixaba. Uma outra cidade da Região Serrana do Estado anuncia que vai continuar a promover “o maior carnaval de rua do Espírito Santo”, que terá cinco dias de duração: de sexta (9) até terça (13).
A cidade festeira é Santa Leopoldina, que tem forte influência europeia (recebeu imigrantes suíços, alemães, austríacos e pomeranos), mas mesmo assim investe na promoção da maior festa popular do Brasil. Bem diferente da cidade do Caparaó que, conforme a coluna mostrou, cancelou pela terceira vez o carnaval em um período de oito anos.

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E que o carnaval de Santa Leopoldina tem de tão especial? É que a cidade vai apostar nas tradicionais bandas de marchinha, abrindo mão de ritmos que hoje comandam a festa em outras localidades do Estado - estamos falando de breganejo, forró e funk, entre outros gêneros musicais que invadem o carnaval capixaba.
“Para quem busca tranquilidade, segurança e muita diversão, o carnaval leopoldinense é referência. Com as tradicionais bandas de marchinhas, o desfile dos blocos pelo centro histórico, com a participação dos bonecos gigantes, o boi e a mulinha, arrasta uma multidão apaixonada. À noite as ruas se enchem de foliões fantasiados e entusiasmados no meio da folia”, diz a prefeitura apresentando suas credenciais para a festa.

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E como carnaval e turismo andam de mãos dadas (viu, Iúna?), Santa Leopoldina aproveita para oferecer o que tem de melhor aos visitantes e foliões.
“Além das bandas de marchinha na programação, também há espaço para as apresentações culturais e muita música boa. E não é só isso. Na mistura entre o carnaval e o verão, uma boa sugestão é conhecer as cachoeiras do município e renovar as energias”, sugere a prefeitura.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também criou um site específico para orientar o visitante com informações úteis e dicas de lazer. Na página é possível encontrar os principais pontos turísticos, cachoeiras, restaurantes, padarias, contatos e serviços como táxi e ônibus. Acesse: http://descubra.santaleopoldina.es.gov.br.

A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL EM SANTA LEOPOLDINA

Sexta-feira – 9/2/2024
  • 20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 22h à 1h – Show Emerson Tesch, no Parque da Independência
  • 23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense
Sábado – 10/2/2024
  • 20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense e com a participação dos bonecos gigantes
  • 22h à 1h – Show com o Grupo Engesamba, no Parque da Independência
  • 23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
Domingo – 11/2/2024
  • 20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense e com a participação dos bonecos gigantes
  • 22h à 1h – Show com Gustavo Venturini, no Parque da Independência
  • 23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense
Segunda – 12/2/2024
  • 19h30 às 20h – Show Cultura com o Grupo Brasil Tambores, na Praça da Independência
  • 20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense
  • 22h à 1h – Show Ernesto Mathias, no Parque da Independência
  • 23h às 2h – Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
Terça-feira – 12/2/2024
  • 20h às 23h - Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 23h às 2h – Carnaval de rua com a Banda Show Leopoldinense

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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