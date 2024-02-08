Os detalhes do acidente que provocou a queda da passarela na BR 101 em Linhares

O assunto foi um dos mais comentados entre os capixabas nas redes sociais e trouxe diversas consequências, desde o bloqueio total da rodovia federal por horas, até fios arrancados pelo mesmo veículo horas antes, quando a carreta passou por Ibiraçu

Ciclista ferido

Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares Crédito: Reprodução/WhatsApp

Além disso, uma carreta com carga de café foi atingida pela queda. O motorista do veículo assinou um termo de recusa de atendimento médico porque estava se sentindo bem. A carga ficou espalhada no chão.

Motorista multado

A outra penalização, gravíssima, que gera sete pontos da carteira, custará R$ 293,47. Foi por transitar com o veículo danificando a via, as instalações e equipamentos, e também por conta do derramamento de carga na estrada. Os valores somados dão R$ 488,70. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência está em andamento e agentes realizam apuração e conclusões do fato.

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares

O veículo foi retido e encaminhado para um pátio contratado pela PRF.

Reincidente

Fluxo lento passa pelo Buda Gigante, em Ibiraçu, nesta quinta-feira (8) Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Interdição da BR 101

O que diz a empresa da carreta?

A empresa responsável pelo veículo é a Serranalog Transportes LTDA. Em nota, ela lamentou o acidente e informou que a carga tinha como destino a cidade baiana de Eunápolis.

Acrescentou que está analisando os fatos e buscando esclarecimentos para tomar as providências cabíveis. E afirmou que os veículos e motoristas da frota obedecem às normas de trânsito e segurança impostas pela legislação, “de modo que o transporte do equipamento estava regular”.

A Gazeta, foi revelado que Conforme a coluna Leonel Ximenes, de, foi revelado que o motorista não possuía o documento de Autorização Especial de Trânsito (AET) , que é emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Mesmo sem a documentação, ele não teria permissão para dirigir um veículo dessa dimensão à noite.

A reportagem questionou novamente à empresa sobre a ausência do AET e sobre os acidentes, mas não recebeu retorno.

Fiscalização da PRF

A PRF foi procurada na manhã desta quinta sobre o acidente. Foi perguntado se era possível fiscalizar essa carreta, já que de acordo com o trajeto feito por ela, o veículo teria passado em frente a pelo menos um posto da corporação. Não houve retorno do questionamento até o momento.

Sem previsão de uma nova passarela

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares Crédito: Felipe Reis