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Ponto a ponto

Os detalhes do acidente que provocou a queda da passarela na BR 101 em Linhares

Motorista de carreta que transportava a retroescavadeira que atingiu a estrutura levou duas multas; ciclista ferido permanece internado, sem risco de morte

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 19:57

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 fev 2024 às 19:57
Por volta das 21h20 desta quarta-feira (7), no km 149 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a alça de uma das duas retroescavadeiras (tratores equipados) transportadas na carroceria de uma carreta atingiu uma passarela. Com o impacto da batida, a estrutura de concreto foi ao chão em segundos.
O assunto foi um dos mais comentados entre os capixabas nas redes sociais e trouxe diversas consequências, desde o bloqueio total da rodovia federal por horas, até fios arrancados pelo mesmo veículo horas antes, quando a carreta passou por Ibiraçu

Ciclista ferido

Um ciclista, o entregador Jefferson Carriço Queiroz, de 27 anos, fazia a travessia quando o acidente aconteceu e ficou ferido. Ele está internado no Hospital Rio Doce, na mesma cidade, e não corre risco de morte. Sofreu cortes na cabeça, nas pernas e uma fratura em uma parte da orelha.
Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares
Jefferson Carriço Queiroz, ciclista que ficou ferido após queda de passarela em Linhares Crédito: Reprodução/WhatsApp
Além disso, uma carreta com carga de café foi atingida pela queda. O motorista do veículo assinou um termo de recusa de atendimento médico porque estava se sentindo bem. A carga ficou espalhada no chão.

Motorista multado

condutor da carreta que transportava a carreta com as retroescavadeiras, que não foi identificada, recebeu duas multas. Uma por trafegar com um veículo com dimensões acima do permitido, no valor de R$ 195,23. Essa infração é grave e tira cinco pontos da carteira.
A outra penalização, gravíssima, que gera sete pontos da carteira, custará R$ 293,47. Foi por transitar com o veículo danificando a via, as instalações e equipamentos, e também por conta do derramamento de carga na estrada. Os valores somados dão R$ 488,70. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência está em andamento e agentes realizam apuração e conclusões do fato.

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares

O veículo foi retido e encaminhado para um pátio contratado pela PRF.

Reincidente

Fluxo lento passa pelo Buda Gigante, em Ibiraçu, nesta quinta-feira (8)
Fluxo lento passa pelo Buda Gigante, em Ibiraçu, nesta quinta-feira (8) Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Além do acidente ocorrido em Linhares, antes, em Ibiraçu, a carreta atingiu fios de energia e causou transtorno no trânsito da cidade na manhã desta quinta-feira. A informação foi confirmada pela PRF. Ou seja, foram dois casos envolvendo o mesmo veículo.

Interdição da BR 101

A rodovia ficou completamente interditada em Linhares até a manhã desta quinta (8) para a operação da retirada de todo concreto espalhado pela via. Inicialmente, as pistas marginais foram liberadas e depois, por volta das 11h30, a parte central também foi, permitindo o fluxo normal dos veículos.

O que diz a empresa da carreta?

A empresa responsável pelo veículo é a Serranalog Transportes LTDA. Em nota, ela lamentou o acidente e informou que a carga tinha como destino a cidade baiana de Eunápolis.
Acrescentou que está analisando os fatos e buscando esclarecimentos para tomar as providências cabíveis. E afirmou que os veículos e motoristas da frota obedecem às normas de trânsito e segurança impostas pela legislação, “de modo que o transporte do equipamento estava regular”.
Conforme a coluna Leonel Ximenes, de A Gazeta, foi revelado que o motorista não possuía o documento de Autorização Especial de Trânsito (AET), que é emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Mesmo sem a documentação, ele não teria permissão para dirigir um veículo dessa dimensão à noite.
A reportagem questionou novamente à empresa sobre a ausência do AET e sobre os acidentes, mas não recebeu retorno.

Fiscalização da PRF

A PRF foi procurada na manhã desta quinta sobre o acidente. Foi perguntado se era possível fiscalizar essa carreta, já que de acordo com o trajeto feito por ela, o veículo teria passado em frente a pelo menos um posto da corporação. Não houve retorno do questionamento até o momento.

Sem previsão de uma nova passarela

Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares
Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares Crédito: Felipe Reis
Em nota, a Eco 101 informou que um perito vai avaliar o local para “buscar alternativas que melhor atendam os usuários, avaliando o método mais rápido e seguro para restabelecer a funcionalidade da passarela”.

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