Os detalhes do acidente que provocou a queda da passarela na BR 101 em Linhares

Por volta das 21h20 desta quarta-feira (7), no km 149 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a alça de uma das duas retroescavadeiras (tratores equipados) transportadas na carroceria de uma carreta atingiu uma passarela. Com o impacto da batida, a estrutura de concreto foi ao chão em segundos.
O assunto foi um dos mais comentados entre os capixabas nas redes sociais e trouxe diversas consequências, desde o bloqueio total da rodovia federal por horas, até fios arrancados pelo mesmo veículo horas antes, quando a carreta passou por Ibiraçu
Ciclista ferido
Um ciclista, o entregador Jefferson Carriço Queiroz, de 27 anos, fazia a travessia quando o acidente aconteceu e ficou ferido. Ele está internado no Hospital Rio Doce, na mesma cidade, e não corre risco de morte. Sofreu cortes na cabeça, nas pernas e uma fratura em uma parte da orelha.
Além disso, uma carreta com carga de café foi atingida pela queda. O motorista do veículo assinou um termo de recusa de atendimento médico porque estava se sentindo bem. A carga ficou espalhada no chão.
Motorista multado
O condutor da carreta que transportava a carreta com as retroescavadeiras, que não foi identificada, recebeu duas multas. Uma por trafegar com um veículo com dimensões acima do permitido, no valor de R$ 195,23. Essa infração é grave e tira cinco pontos da carteira.
A outra penalização, gravíssima, que gera sete pontos da carteira, custará R$ 293,47. Foi por transitar com o veículo danificando a via, as instalações e equipamentos, e também por conta do derramamento de carga na estrada. Os valores somados dão R$ 488,70. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência está em andamento e agentes realizam apuração e conclusões do fato.
Imagens de drone mostram passarela no pista da BR 101 em Linhares
O veículo foi retido e encaminhado para um pátio contratado pela PRF.
Reincidente
Além do acidente ocorrido em Linhares, antes, em Ibiraçu, a carreta atingiu fios de energia e causou transtorno no trânsito da cidade na manhã desta quinta-feira. A informação foi confirmada pela PRF. Ou seja, foram dois casos envolvendo o mesmo veículo.
Interdição da BR 101
A rodovia ficou completamente interditada em Linhares até a manhã desta quinta (8) para a operação da retirada de todo concreto espalhado pela via. Inicialmente, as pistas marginais foram liberadas e depois, por volta das 11h30, a parte central também foi, permitindo o fluxo normal dos veículos.
O que diz a empresa da carreta?
A empresa responsável pelo veículo é a Serranalog Transportes LTDA. Em nota, ela lamentou o acidente e informou que a carga tinha como destino a cidade baiana de Eunápolis.
Acrescentou que está analisando os fatos e buscando esclarecimentos para tomar as providências cabíveis. E afirmou que os veículos e motoristas da frota obedecem às normas de trânsito e segurança impostas pela legislação, “de modo que o transporte do equipamento estava regular”.
Conforme a coluna Leonel Ximenes, de A Gazeta, foi revelado que o motorista não possuía o documento de Autorização Especial de Trânsito (AET), que é emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Mesmo sem a documentação, ele não teria permissão para dirigir um veículo dessa dimensão à noite.
A reportagem questionou novamente à empresa sobre a ausência do AET e sobre os acidentes, mas não recebeu retorno.
Fiscalização da PRF
A PRF foi procurada na manhã desta quinta sobre o acidente. Foi perguntado se era possível fiscalizar essa carreta, já que de acordo com o trajeto feito por ela, o veículo teria passado em frente a pelo menos um posto da corporação. Não houve retorno do questionamento até o momento.
Sem previsão de uma nova passarela
Em nota, a Eco 101 informou que um perito vai avaliar o local para “buscar alternativas que melhor atendam os usuários, avaliando o método mais rápido e seguro para restabelecer a funcionalidade da passarela”.