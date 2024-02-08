Saiba como está o capixaba que se salvou do incêndio no Ninho do Urubu

Jhonata Ventura treinando no Flamengo anos após a tragédia Crédito: Instagram/Reprodução

O incêndio do Ninho do Urubu completa cinco anos nesta quinta-feira (8). A tragédia, ocorrida no dia 8 de fevereiro de 2019, vitimou 10 garotos que buscavam o sonho de se tornarem jogadores de futebol. Além disso, 3 pessoas ficaram feridas, entre elas, o capixaba Jhonata Ventura, que teve 40% do corpo queimado naquele dia, quando tinha apenas 15 anos.

Desde então muita coisa mudou na vida dele. Após o incêndio, o canela verde passou por diversas cirurgias por conta das lesões e por ter inalado muita fumaça. Enquanto esteve internado, o prefeito do Rio de Janeiro à época, Marcelo Crivella, foi ao hospital visitá-lo, e afirmou que Jhonata era um herói, pois as queimaduras se agravaram pelo fato do atleta ter tentado salvar os colegas do incêndio.

Juan e Diego visitaram Jhonata no hospital Crédito: Divulgação/Instagram

Após 2 meses internado, o capixaba recebeu alta do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de 2019. Com o objetivo de retornar aos gramados, o zagueiro iniciou os tratamentos necessários e a fisioterapia . Em janeiro de 2020 passou a correr em volta do campo e fazer reforço muscular. Antes disso, a família do jogador fechou um acordo de indenização com o Flamengo.

Em outubro de 2020, quando completou 16 anos, Jhonata assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro Carioca, realizando assim um sonho de infância. O vínculo foi válido até setembro de 2023.

Quando o contrato se encerrou, o zagueiro capixaba tomou uma decisão difícil: encerrar a carreira como jogador por conta das sequelas que o atrapalhavam. No entanto, ele segue sendo funcionário do Flamengo, mas agora faz parte da equipe de Scout da base clube.

Na nova função, Jhonata assiste jogos e mapeia nomes de destaque no mercado para definir os próximos investimentos do clube. O jovem é figura presente no dia a dia do CT e acompanhou recentemente a equipe sub-16 na Flamengo Adidas Cup.