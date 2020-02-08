Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pós-Acidente

Capixaba Jhonata Ventura retoma lentamente a rotina de atleta

Enquanto aguarda para regressar ao futebol, o defensor também se aproxima da assinatura do primeiro contrato profissional como jogador

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 07:00
Jhonata Ventura ainda não voltou aos gramados Crédito: Instagram/Jhonata Ventura
Entre os sobreviventes do incêndio que devastou e matou dez jovens jogadores do Flamengo, está o zagueiro capixaba Jhonata Ventura. Nascido na Serra, o defensor completou recentemente 16 anos de idade e lentamente tenta retornar à rotina de atleta. Dos que saíram com vida do alojamento, ele é o único que não voltou a desempenhar atividades de campo. Cauan e Francisco Dyogo já voltaram a atuar pelo clube. 

Veja Também

Flamengo é insensível ao negociar com famílias das vítimas de incêndio

Incêndio no CT do Flamengo que deixou dez mortos completa um ano

A cautela em relação a Jhonata tem explicação: o zagueiro foi quem saiu com mais sequelas físicas, teve cerca de 30% do corpo queimado pelo fogo e também apresentou quadro de queimadura das vias aéreas nos dias seguintes à tragédia. Por conta da gravidade, o capixaba precisou ficar internado por um longo período em um hospital especializado e recebeu alta bem depois dos outros sobreviventes. 
O jovem, porém, vive a expectativa de voltar a ter contato com a bola, mas não há ainda uma data para que isso ocorra. Nas últimas semanas ele iniciou uma nova fase no processo de retomada da carreira e passou a correr em volta do gramado. Além disso, Jhonata faz trabalhos de reforço muscular na academia e segue acompanhado pelos psicólogos do Flamengo. 
Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio Crédito: Arquivo pessoal
Por já ter entrado em acordo com o clube, Jhonata e todos os outros já indenizados, não se manifestam publicamente, como ficou estabelecido entre as partes. Enquanto aguarda para regressar ao futebol, o defensor também se aproxima da assinatura do primeiro contrato profissional como jogador - a idade mínima para que isso ocorra no país é de 16 anos. 
A reportagem tentou entrar em contato com o atleta capixaba, mas blindado pela assessoria de imprensa do Flamengo, ele não conversou com a imprensa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados