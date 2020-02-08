Capixaba Jhonata Ventura retoma lentamente a rotina de atleta

Jhonata Ventura ainda não voltou aos gramados Crédito: Instagram/Jhonata Ventura

Entre os sobreviventes do incêndio que devastou e matou dez jovens jogadores do Flamengo, está o zagueiro capixaba Jhonata Ventura. Nascido na Serra, o defensor completou recentemente 16 anos de idade e lentamente tenta retornar à rotina de atleta. Dos que saíram com vida do alojamento, ele é o único que não voltou a desempenhar atividades de campo. Cauan e Francisco Dyogo já voltaram a atuar pelo clube.

A cautela em relação a Jhonata tem explicação: o zagueiro foi quem saiu com mais sequelas físicas, teve cerca de 30% do corpo queimado pelo fogo e também apresentou quadro de queimadura das vias aéreas nos dias seguintes à tragédia. Por conta da gravidade, o capixaba precisou ficar internado por um longo período em um hospital especializado e recebeu alta bem depois dos outros sobreviventes.

O jovem, porém, vive a expectativa de voltar a ter contato com a bola, mas não há ainda uma data para que isso ocorra. Nas últimas semanas ele iniciou uma nova fase no processo de retomada da carreira e passou a correr em volta do gramado. Além disso, Jhonata faz trabalhos de reforço muscular na academia e segue acompanhado pelos psicólogos do Flamengo.

Jhonata Ventura voltou a correr após quase um ano do incêndio no CT do Flamengo, no Rio Crédito: Arquivo pessoal

Por já ter entrado em acordo com o clube, Jhonata e todos os outros já indenizados, não se manifestam publicamente, como ficou estabelecido entre as partes. Enquanto aguarda para regressar ao futebol, o defensor também se aproxima da assinatura do primeiro contrato profissional como jogador - a idade mínima para que isso ocorra no país é de 16 anos.