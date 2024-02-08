Futebol deve testar uso do cartão azul; entenda o funcionamento da regra

Cartão azul tem como objetivo reduzir as faltas táticas e as reclamações no futebol Crédito: Divulgação

Mais uma novidade está prestes a chegar no futebol. Trata-se do cartão azul, que fará com que o jogador seja retirado da partida por 10 minutos. Segundo o jornal inglês “The Telegraph”, os testes de uso devem começar no verão europeu, em partidas da Copa da Inglaterra.

A ideia da International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, é coibir as faltas táticas, que interrompem o jogo, e as reclamações constantes dos atletas para cima dos árbitros. Se um jogador receber dois cartões azuis, ou um cartão amarelo e outro azul, será expulso de campo.