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Futebol deve testar uso do cartão azul; entenda o funcionamento da regra

Informação foi publicada pelo jornal inglês "The Telegraph", que afirmou que os testes vão começar no verão da Inglaterra, em partidas da FA Cup

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2024 às 15:48
Cartão azul tem como objetivo reduzir as faltas táticas e as reclamações no futebol
Cartão azul tem como objetivo reduzir as faltas táticas e as reclamações no futebol Crédito: Divulgação
Mais uma novidade está prestes a chegar no futebol. Trata-se do cartão azul, que fará com que o jogador seja retirado da partida por 10 minutos. Segundo o jornal inglês “The Telegraph”, os testes de uso devem começar no verão europeu, em partidas da Copa da Inglaterra.
A ideia da International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, é coibir as faltas táticas, que interrompem o jogo, e as reclamações constantes dos atletas para cima dos árbitros. Se um jogador receber dois cartões azuis, ou um cartão amarelo e outro azul, será expulso de campo.
Além da introdução do novo cartão, a IFAB estuda aplicar uma regra de que apenas os capitães das equipes tenham o direito de se comunicar com a arbitragem, modelo parecido com o rugby, afim de reduzir as reclamações.

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