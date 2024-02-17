Linguagem do amor: vira-lata 'arrasta' veterinárias para demonstrar gratidão

Quem vê a Patinha espalhando amor entre as veterinárias que cuidam dela nem imagina a condição em que ela chegou à clínica veterinária. Após ser resgatada, há três meses, e depois tratada, a cadelinha parece ter ficado tão grata com os cuidados que recebeu que agora não quer mais ficar sozinha e arrasta as profissionais para perto dela. Veja no vídeo acima.

A vira-lata foi resgatada no dia 14 de novembro de 2023 por meio de um projeto da clínica em parceria com uma empresa de Vitória. A médica veterinária Marcela Rosado contou que a cadelinha estava com miíase grave na pata direita, uma infecção de pele causada pela deposição de larvas de determinadas moscas. A ferida era profunda e os ossos estavam expostos.

Uma das opções seria a amputação, mas resolveram tentar primeiro um método mais conservador, limpando e tratando a região afetada. “Quando ela chegou à clínica, era muito medrosa. A gente pegava, ela urinava e defecava de tanto medo, sempre se escondia na baia de internação e não trocava olhares com ninguém”, lembrou Marcela, em entrevista ao g1 ES.

De acordo com a médica veterinária, gradativamente Patinha foi melhorando e confiando mais nas pessoas. "Começou aceitando um carinho na cabeça e comida na mão. Acho que a melhora da pata e a diminuição da dor ajudou ela a ver que a nossa intenção era ajudar", falou.

Hoje, a Patinha ainda não está totalmente pronta para ser enviada para um abrigo, porque ainda tem dificuldade com outros cachorros e precisa de adaptação. Mas, para adoção, se for direto para uma família, está prontinha para ir embora e ganhar um novo lar.

Patinha foi resgatada em novembro de 2023 e ficou apegada às veterinárias de uma clínica em Vitória Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A clínica que recebeu Patinha fica no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na Grande Vitória. É um espaço particular, mas possui um acordo de cooperação com uma empresa multinacional para atender animais resgatados.

Todos os animais que aparecem na área da empresa são levados para um primeiro atendimento. Se precisarem de cuidados especiais, ficam o tempo que for necessário na clínica, são tratados, castrados, vacinados e depois vão para abrigo. Se não, são avaliados e também encaminhados para abrigo.

Atualmente, 11 pacientes estão na clínica, sendo que dois deles chegaram através dessa parceria. Já no abrigo, 13 animais também aguardam a oportunidade de encontrar um lar amoroso.

Quer adotar a Patinha?

Seu coração tem espaço para uma amiga como a Patinha? Quem quiser mais informações para levá-la para casa, seguindo o protocolo de uma adoção responsável, é só fazer contato através da rede social da clínica: @petdobem.es

Patinha já passou por muitas adversidades, mas agora está pronta para um novo começo, já vacinada, vermifugada e castrada.

“Ela ainda é bem medrosa, precisa ser conquistada, mas é muito dócil. Mesmo nos piores momentos do tratamento, nunca tentou morder ninguém, nem cogitou atacar. Ela é carinhosa e muito amorosa! Sua história de superação merece um final feliz ao lado de uma família que a ame incondicionalmente”, disse Marcela.