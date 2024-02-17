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Jovem rouba mercado e ainda pede para terminar vinho antes de ser preso em Vila Velha

Durante a fuga, ele ameaçou seguranças com uma faca, depois foi até um churrasquinho onde pediu comida e bebida normalmente

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 15:57

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 fev 2024 às 15:57
Moisés tentou roubar supermercado e depois foi comer e beber
Moisés Rangel Varejão tentou roubar supermercado e depois foi comer e beber Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta
Depois de tentar roubar uma peça de picanha e uma garrafa de uísque de um supermercado em Itapoã, Vila Velha, e ameaçar os seguranças com uma faca durante a fuga, Moisés Rangel Varejão, de 23 anos, ainda foi comer um churrasquinho e tomar um vinho na noite de quinta-feira (15). Antes de ser detido por agentes da Guarda Municipal, ele ainda pediu para terminar a bebida que tinha pedido. As informações foram apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Moisés foi abordado pelos seguranças do supermercado quando saía com os produtos — a peça de carne e o uísque — escondidos em uma mochila. Ele chegou a devolvê-los, mas para não ser preso, ameaçou os funcionários com uma faça semelhante à usada por militares. 
LEIA TAMBÉM: Motorista de app desaparecido no ES: polícia trabalha com hipótese de latrocínio
Depois disso, o jovem foi até um churrasquinho que fica a menos de 300 metros do supermercado. Lá, ele pediu um espetinho e uma dose de vinho. A dona do estabelecimento, que não quis se identificar, ficou surpresa com a atitude dele ao ser abordado pelos agentes da Guarda Municipal: Moisés pediu para terminar de tomar o vinho.
"Aí o agente falou: 'não vai terminar nada, não. Paga!'. Mandou ele pagar ao meu irmão o que ele tinha comido e bebido aqui e, então, a viatura o levou", contou ela. Moisés foi autuado por roubo qualificado e levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), em Viana.
Faca usada para ameaçar seguranças e itens roubados por Moisés
Faca usada para ameaçar seguranças e itens roubados por Moisés Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta
*Com informações de g1-ES e TV Gazeta.

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