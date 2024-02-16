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Investigações avançadas

Motorista de app desaparecido no ES: polícia trabalha com hipótese de latrocínio

Informação foi dada nesta sexta (16) pelo secretário de Segurança do Estado, Eugênio Ricas. Os principais suspeitos do crime também já teriam sido identificados, segundo a Sesp

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 17:31

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 fev 2024 às 17:31
Prestes a completar uma semana no domingo (18), o desaparecimento do motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, de 28 anos, é investigado pela Polícia Civil como latrocínio – roubo seguido de morte. Em um vídeo divulgado para a imprensa nesta sexta-feira (16), o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, também ressaltou que principais suspeitos do crime já foram identificados.
"As investigações estão adiantadas. [...] O que a gente espera é que, nos próximos dias, a gente consiga dar uma resposta para a sociedade, com a prisão desses criminosos e com a identificação do local onde o Jonata está", afirmou Ricas (veja no vídeo abaixo): 
Ainda segundo Ricas, familiares e representantes da categoria dos motoristas de aplicativo se encontraram com as forças de segurança nesta sexta (16), a fim de obter atualizações sobre as diligências do caso.
Motorista de app desaparecido no ES: polícia trabalha com hipótese de latrocínio

Entenda

O mecânico e motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, 28 anos, está desaparecido desde domingo (11). Segundo a esposa Tainá Neves de Oliveira, ele teria saído para trabalhar por volta das 17h e feito um último contato com ela às 20h. Depois disso, segundo ela, ele parou de responder a todos e não retornou no horário de costume, à meia-noite.
A família recorreu à seguradora do veículo para ter a localização e achou o carro sozinho, em Nova Esperança, Cariacica, sem o motorista e os pertences dele. 
Mecânico
Jonata de Souza Oliveira parou de responder às 20h48 do domingo (11) Crédito: Arquivo Pessoal
De acordo com a esposa, ele passou mal no domingo pela manhã e chegou a ser levado a uma unidade de Pronto Atendimento (PA). Depois disso, às 15h, foi até a casa da sogra para descansar. Mais tarde, às 17h, já se sentindo bem, saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Tainá contou que chegou a fazer contato com o marido às 20h48 da noite. Depois disso, porém, ele parou de responder. 
Jonata costuma, como conta ela, voltar para casa por volta da meia-noite. Às 2h da manhã, como ele ainda não tinha retornado, a família saiu para procurá-lo, recorrendo à seguradora de veículo para ter a localização. A empresa forneceu pontos por onde ele teria passado.

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"Primeiro, até mandaram a gente para outro bairro. Chegamos lá, e não encontramos nada. Aí, de lá mesmo, pedimos e eles mandaram outro local. Foi quando achamos o carro em Nova Esperança (Cariacica) sem nada. Sem ele, sem documentos, pertences", disse Tainá.
Testemunhas chegaram a relatar terem visto uma briga perto do local onde o carro foi encontrado, mas, de acordo com a esposa de Jonata, os relatos indicam que não era o motorista de aplicativo. "Falaram que era um senhor e um menino, não era o Jonata" disse.

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