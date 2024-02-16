Prestes a completar uma semana no domingo (18), o desaparecimento do motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, de 28 anos , é investigado pela Polícia Civil como latrocínio – roubo seguido de morte. Em um vídeo divulgado para a imprensa nesta sexta-feira (16), o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, também ressaltou que principais suspeitos do crime já foram identificados.

"As investigações estão adiantadas. [...] O que a gente espera é que, nos próximos dias, a gente consiga dar uma resposta para a sociedade, com a prisão desses criminosos e com a identificação do local onde o Jonata está", afirmou Ricas (veja no vídeo abaixo):

Ainda segundo Ricas, familiares e representantes da categoria dos motoristas de aplicativo se encontraram com as forças de segurança nesta sexta (16), a fim de obter atualizações sobre as diligências do caso.

Your browser does not support the audio element. Motorista de app desaparecido no ES: polícia trabalha com hipótese de latrocínio

Entenda

O mecânico e motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, 28 anos, está desaparecido desde domingo (11). Segundo a esposa Tainá Neves de Oliveira, ele teria saído para trabalhar por volta das 17h e feito um último contato com ela às 20h. Depois disso, segundo ela, ele parou de responder a todos e não retornou no horário de costume, à meia-noite.

A família recorreu à seguradora do veículo para ter a localização e achou o carro sozinho, em Nova Esperança, Cariacica , sem o motorista e os pertences dele.

Jonata de Souza Oliveira parou de responder às 20h48 do domingo (11) Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com a esposa, ele passou mal no domingo pela manhã e chegou a ser levado a uma unidade de Pronto Atendimento (PA). Depois disso, às 15h, foi até a casa da sogra para descansar. Mais tarde, às 17h, já se sentindo bem, saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Tainá contou que chegou a fazer contato com o marido às 20h48 da noite. Depois disso, porém, ele parou de responder.

Jonata costuma, como conta ela, voltar para casa por volta da meia-noite. Às 2h da manhã, como ele ainda não tinha retornado, a família saiu para procurá-lo, recorrendo à seguradora de veículo para ter a localização. A empresa forneceu pontos por onde ele teria passado.

"Primeiro, até mandaram a gente para outro bairro. Chegamos lá, e não encontramos nada. Aí, de lá mesmo, pedimos e eles mandaram outro local. Foi quando achamos o carro em Nova Esperança (Cariacica) sem nada. Sem ele, sem documentos, pertences", disse Tainá.