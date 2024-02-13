Centro de Vitória tem troca de tiros e PM usa bombas para dispersar multidão

O pós-folia no Centro de Vitória , entre a noite de segunda (12) e a madrugada desta terça-feira (13), foi marcado por arrastões, troca de tiros e uso de bombas de efeito moral pela Polícia Militar para dispersar foliões na região da Rua Sete, próximo a um bar onde muita gente deu continuidade ao agito do carnaval.

Na madrugada, na aglomeração próxima ao bar, ocorreram uma série de roubos e brigas generalizadas. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática precisou intervir, utilizando equipamentos não letais, como bomba de gás e disparos de elastômetro, para dispersar a multidão.

A PM informou ainda que na mesma região, pouco antes da intervenção, uma pistola de calibre 9mm, um carregador, munições, drogas e dinheiro, foram encontrados escondidos e apreendidos. Segundo informações de populares, um indivíduo teria atirado contra guardas municipais e fugido.

A troca de tiros ocorreu na região próxima ao Hospital Central, também no Centro, na noite de segunda, entre agentes da guarda e suspeitos que estariam em fuga.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, durante o patrulhamento preventivo no Centro de Vitória, agentes se depararam com três suspeitos em fuga em um telhado. Houve disparos contra os agentes, que revidaram. A Gerência de Inteligência informou que está realizando levantamentos para colaborar com a investigação da Polícia Civil.

A Polícia Militar acrescentou que, já durante a madrugada, a situação foi controlada após a intervenção com as bombas de ação moral, mas ainda persistiam alguns grupos dispersos na Avenida Beira-Mar. O incidente teria acontecido por volta das 2h desta terça (13).

"É importante ressaltar que os blocos de carnaval foram autorizados apenas até as 19h e, mesmo assim, a presença de multidões e os incidentes ocorridos demandaram a intervenção da polícia para dispersar os foliões e evitar maiores problemas. O uso de equipamento não letal foi uma forma de conter a situação sem recorrer a medidas mais extremas, priorizando a segurança de todos os presentes" Polícia Militar - Via nota

Imagens mostram ação da PM contra confusão no Centro de Vitória Crédito: Reprodução de vídeo

Sobre a confusão no Centro, a Polícia Civil informou que no casos dos roubos em arrastões, situações em que não há detido em flagrantes, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br ", informou a PC, por nota.

Sobre as drogas e munições encontradas escondidas também no Centro de Vitória, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional da Vitória sem suspeitos conduzidos.