Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em Cariacica

Jonata de Souza Oliveira parou de responder às 20h48 do domingo (11) Crédito: Arquivo Pessoal

O mecânico e motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, 28 anos, está desaparecido desde domingo (11). Segundo a esposa Tainá Neves de Oliveira, ele teria saído para trabalhar por volta das 17h e feito um último contato com ela às 20h. Depois disso, segundo ela, ele parou de responder a todos e não retornou no horário de costume, à meia-noite. A família recorreu à seguradora do veículo para ter a localização e achou o carro sozinho, em Nova Esperança, Cariacica , sem o motorista e os pertences dele. O caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com a esposa, passou mal no domingo pela manhã e chegou a ser levado a uma unidade de Pronto Atendimento (PA). Depois disso, às 15h, foi até a casa da sogra para descansar. Mais tarde, às 17h, já se sentindo bem, saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Tainá contou que chegou a fazer contato com o marido às 20h48 da noite. Depois disso, porém, ele parou de responder.

Jonata costuma, como conta ela, voltar para casa por volta da meia-noite. Às 2h da manhã, como ele ainda não tinha retornado, a família saiu para procurá-lo, recorrendo à seguradora de veículo para ter a localização. A empresa forneceu pontos por onde ele teria passado.

LEIA TAMBÉM: Jovem com esquizofrenia é morto após discussão sobre chiqueiro em Cariacica

"Primeiro, até mandaram a gente para outro bairro. Chegamos lá, e não encontramos nada. Aí, de lá mesmo, pedimos e eles mandaram outro local. Foi quando achamos o carro em Nova Esperança (Cariacica) sem nada. Sem ele, sem documentos, pertences", disse Tainá.

Testemunhas chegaram a relatar terem visto uma briga perto do local onde o carro foi encontrado, mas, de acordo com a esposa de Jonata, os relatos indicam que não era o motorista de aplicativo. "Falaram que era um senhor e um menino, não era o Jonata" disse.