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Desde domingo (11)

Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em Cariacica

Segundo a esposa, Jonata de Souza Oliveira parou de responder às 20h48 do domingo (11); carro foi encontrado vazio e sem os pertences do motorista

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 17:57

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 fev 2024 às 17:57
Mecânico
Jonata de Souza Oliveira parou de responder às 20h48 do domingo (11) Crédito: Arquivo Pessoal
O mecânico e motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, 28 anos, está desaparecido desde domingo (11). Segundo a esposa Tainá Neves de Oliveira, ele teria saído para trabalhar por volta das 17h e feito um último contato com ela às 20h. Depois disso, segundo ela, ele parou de responder a todos e não retornou no horário de costume, à meia-noite. A família recorreu à seguradora do veículo para ter a localização e achou o carro sozinho, em Nova Esperança, Cariacica, sem o motorista e os pertences dele. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a esposa, passou mal no domingo pela manhã e chegou a ser levado a uma unidade de Pronto Atendimento (PA). Depois disso, às 15h, foi até a casa da sogra para descansar. Mais tarde, às 17h, já se sentindo bem, saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Tainá contou que chegou a fazer contato com o marido às 20h48 da noite. Depois disso, porém, ele parou de responder. 
Jonata costuma, como conta ela, voltar para casa por volta da meia-noite. Às 2h da manhã, como ele ainda não tinha retornado, a família saiu para procurá-lo, recorrendo à seguradora de veículo para ter a localização. A empresa forneceu pontos por onde ele teria passado.
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"Primeiro, até mandaram a gente para outro bairro. Chegamos lá, e não encontramos nada. Aí, de lá mesmo, pedimos e eles mandaram outro local. Foi quando achamos o carro em Nova Esperança (Cariacica) sem nada. Sem ele, sem documentos, pertences", disse Tainá.
Testemunhas chegaram a relatar terem visto uma briga perto do local onde o carro foi encontrado, mas, de acordo com a esposa de Jonata, os relatos indicam que não era o motorista de aplicativo. "Falaram que era um senhor e um menino, não era o Jonata" disse.
Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). Até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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