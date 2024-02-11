Ataque a tiros em Vitória deixa um morto e dois feridos

"Ninguém soube informar a autoria ou motivação do crime. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido no momento do fato", divulgou a PM.

De acordo com a Polícia Civil, até a manhã deste domingo, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Thiago foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Já os dois feridos foram encaminhados ao Pronto Atendimento de São Pedro e não há informações sobre o estado de saúde deles.