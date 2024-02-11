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Violência

Ataque a tiros em Vitória deixa um morto e dois feridos

Crime foi registrado por volta das 4h da manhã deste domingo (11), no bairro Nova Palestina. Polícia fez buscas pela região, mas ninguém foi preso

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 12:17

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 fev 2024 às 12:17
Giroflex Polícia
Polícia fez buscas pela região, mas ninguém foi preso Crédito: Divulgação
Um homem de 29 anos morreu e outros dois ficaram feridos após um confronto com arma de fogo na madrugada deste domingo (11), no bairro Nova Palestina, em Vitória.
Segundo a Polícia Civil (PCES), a vítima de 29 anos foi identificada como Thiago Nascimento. Já entre os feridos estão Alexandre Falcão, de 20 anos, e um jovem de 17 anos.
Polícia Militar (PMES) informou, por meio de nota, que foi acionada por volta das 4h20 para averiguar a ocorrência de disparos por arma de fogo em via pública. Chegando ao local, a guarnição constatou o óbito da vítima de 29 anos e fez buscas pela região.
"Ninguém soube informar a autoria ou motivação do crime. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido no momento do fato", divulgou a PM.
De acordo com a Polícia Civil, até a manhã deste domingo, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Thiago foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Já os dois feridos foram encaminhados ao Pronto Atendimento de São Pedro e não há informações sobre o estado de saúde deles.
Para auxílio na investigação, a Polícia Civil informa que a população pode colaborar, de forma anônima, por meio do Disque-denúncia, pelo telefone 181.

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