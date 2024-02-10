Taxista é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas na Serra

Taxista foi preso com mais de sete quilos de crack na Serra. Em local apontado pelo suspeito, polícia também encontrou espingarda e munições Crédito: PMES/ Divulgação

Um taxista de 51 anos foi autuado em flagrante, na sexta-feira (9), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na Serra. No carro do suspeito foram encontrados mais de sete quilos de crack e, em um local apontado por ele, a polícia apreendeu uma espingarda e munições.

A Polícia Militar (PM) chegou ao taxista após receber denúncia anônima de que drogas e armas estariam sendo transportadas em um veículo que seguia pela BR 101, na Serra. Militares, então, fizeram um cerco ao carro do taxista, um Onix branco, na altura do bairro José de Anchieta, no mesmo município.

Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram sete tabletes de crack, pesando 7,390 kg. Questionado a respeito da existência de armas e do envolvimento de outros suspeitos, o homem indicou uma oficina em Jardim Carapina, também na Serra.

No endereço apontado pelo taxista, policiais se depararam com outros homens, que fugiram assim que avistaram a viatura. Lá, foram encontradas dentro de uma caixa 18 munições de calibre 12, uma espingarda do mesmo calibre e dois carregadores. Nenhum suspeito foi detido no local.