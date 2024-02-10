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Prisão

Taxista é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas na Serra

Homem de 51 anos foi abordado na altura do bairro José de Anchieta e, no veículo em que ele estava, foram encontrados mais de sete quilos de crack

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2024 às 11:02
Taxista foi preso com mais de sete quilos de crack na Serra. Em local apontado pelo suspeito, polícia também encontrou espingarda e munições
Taxista foi preso com mais de sete quilos de crack na Serra. Em local apontado pelo suspeito, polícia também encontrou espingarda e munições Crédito: PMES/ Divulgação
Um taxista de 51 anos foi autuado em flagrante, na sexta-feira (9), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na Serra. No carro do suspeito foram encontrados mais de sete quilos de crack e, em um local apontado por ele, a polícia apreendeu uma espingarda e munições.
A Polícia Militar (PM) chegou ao taxista após receber denúncia anônima de que drogas e armas estariam sendo transportadas em um veículo que seguia pela BR 101, na Serra. Militares, então, fizeram um cerco ao carro do taxista, um Onix branco, na altura do bairro José de Anchieta, no mesmo município.
Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram sete tabletes de crack, pesando 7,390 kg. Questionado a respeito da existência de armas e do envolvimento de outros suspeitos, o homem indicou uma oficina em Jardim Carapina, também na Serra.
No endereço apontado pelo taxista, policiais se depararam com outros homens, que fugiram assim que avistaram a viatura. Lá, foram encontradas dentro de uma caixa 18 munições de calibre 12, uma espingarda do mesmo calibre e dois carregadores. Nenhum suspeito foi detido no local.
O taxista foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de acordo com a Polícia Civil (PC). Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passará por audiência de custódia.

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