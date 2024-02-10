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Insegurança

Loja de celular é assaltada na Praia do Canto e prejuízo chega a R$ 25 mil

Criminosos roubaram aparelhos iPhone e obrigaram funcionária a fazer Pix, na manhã de sexta (9). Segundo o dono, loja já foi assaltada outras vezes

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2024 às 11:58
Uma loja de venda e conserto de celular especializada na marca Apple teve prejuízo de cerca de R$ 25 mil após ser assaltada na manhã de sexta-feira (9) na Praia do Canto, em Vitória. Dois indivíduos entraram na loja para realizar o assalto. Foram levados cinco aparelhos de celular, caixas de som e fones. Uma funcionária ainda foi obrigada pelos assaltantes a fazer um Pix de R$ 412 para uma terceira pessoa. 
Dos aparelhos de celular iPhone roubados, dois eram de pessoas que tinha deixado na loja para vender, dois estavam passando por reparos e o outro era da funcionária.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, o primeiro suspeito teria entrado na loja falando que gostaria de fazer reparo no celular da namorada. Logo depois chegou outro indivíduo e, então, eles teriam iniciado o assalto.

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 A ação durou cerca de sete minutos. No boletim, a funcionária relata que um dos bandidos a levou para o segundo andar da loja,  momento em que ela teria visto a arma em sua cintura. Foi no andar superior que o suspeito a obrigou a fazer a transferência. Enquanto isso, o indivíduo que estava no andar de baixo estaria roubando os aparelhos. Na saída, chegaram a trancar a funcionária no banheiro. 
Segundo o proprietário da loja, Paulo Vítor de Angeli Loureiro, a sensação é de insegurança no bairro. Ele conta que a loja já foi furtada antes e que estabelecimentos vizinhos também sofreram roubos recentes. "Insegurança total. A gente não se sente seguro no comércio e quase não vemos polícia por ali", conta. 
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 3º Distrito Policial de Vitória, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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