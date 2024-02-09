Carnaval 2024: guia das estradas para você viajar com segurança no ES

O trânsito está em meia pista na ES 261, por conta de obras na cratera entre Fundão e Santa Teresa Crédito: Divulgação/DER-ES

O carnaval é sinônimo de descanso para muitos, mas o período de folia também significa maior fluxo de veículos nas estradas, o que requer mais atenção dos motoristas para evitar tragédias. Diante disso, A Gazeta preparou um guia com alguns pontos de atenção nas rodovias que cortam o Espírito Santo.

Rodovias estaduais

O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou, em nota, que os pontos de atenção nas rodovias estaduais são:

ES-261 – entre Fundão e Santa Teresa Os motoristas precisam ficar atentos ao tráfego em meia pista no km 97.



ES-381 – entre Nova Venécia e São Mateus Os motoristas precisam ficar atentos ao tráfego em meia pista no km 47, em virtude de erosão na pista. Em julho de 2023, um motorista morreu após o carro cair na cratera, que está aberta desde o final de 2022, após fortes chuvas.



Entr. ES-356 (Nestor Gomes) – Nova Venécia Trecho requer atenção, com tráfego em meia pista. É necessário se atentar ainda à sinalização provisória e permanente no local.



ES388 – Estrada passa por obras, sendo necessária a redução de velocidade em alguns pontos.

O órgão informou ainda que há outros trechos em obras, mas sem pontos de interdição, e orientou prudência ao trafegar pelas rodovias estaduais no período de carnaval.

Rodovia do Sol

Não há trechos em obras na Rodovia do Sol. A Ceturb-ES, que administra a via desde o final de dezembro, enfatizou, porém, que motoristas dirijam com atenção nos trechos urbanos (Barra do Jucu, Terra Vermelha, Ponta da Fruta, em Vila Velha; e Setiba e Condados, Guarapari), onde poderá haver movimentação de foliões. “Lembrando que bebida e direção não combinam com folia.”

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Rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destacou, em nota, que os condutores devem ter a atenção redobrada durante todo o trecho das rodovias federais devido ao maior fluxo do trânsito durante o feriado.

“Os trechos de Linhares, de Serra e de Guarapari são os trechos com maior número de ocorrências de acidentes.”

Mas, na hipótese de chuvas intensas, com volume acumulado superior a 100 mm em período de até 72h, o trecho que merece maior atenção é o compreendido entre o km 25 e o km 100 da BR 262, conforme destaca o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Em caso de fortes chuvas, que acarretem quedas de barreiras ou de qualquer material na pista, como galhos e árvores, o Dnit afirma que as empresas contratadas responsáveis pela manutenção e conservação das rodovias federais serão imediatamente acionadas para desobstruir a pista e liberar o tráfego, devendo tomar todas as providências necessárias para tanto.

"O Dnit também solicita que os usuários mantenham-se cautelosos, respeitem a sinalização e as leis de trânsito, evitando situações inseguras e que potencializem a fatalidade de um acidente", diz o órgão federal, em nota.

Eco101 realiza Operação Carnaval

A fim de aumentar a segurança para viajantes durante o feriadão, também haverá operações nas estradas. A Eco101, por exemplo, informou que disponibilizará reforço dos recursos operacionais em locais estratégicos dos 478,7 quilômetros da BR 101/ES/BA sob concessão da empresa.

A Operação Carnaval, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), foi iniciada nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 14, contando com ações a fim de conscientizar os condutores quanto a importância da condução segura e proporcionar maior fluidez ao tráfego na rodovia.

Serviço de socorro

Além disso, “neste período, a concessionária manterá à disposição dos usuários 12 ambulâncias — sendo oito normais e quatro UTIs, 14 guinchos leves e seis pesados — para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa. Ainda informou que "12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária”.

A concessionária destacou que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas, em média, a cada 40 quilômetros da rodovia e pontuou que os condutores contarão também com informações sobre condições da rodovia, além de mensagens educativas por meio de 10 painéis de mensagens variáveis fixos e quatro móveis.

A Eco101 informou também que sempre que o usuário precisar de auxílio, atendimento pré-hospitalar e remoção de veículo ao longo do trecho sob concessão pode entrar em contato pelo 0800 7701 101, canal que funciona 24 horas, todos os dias da semana.