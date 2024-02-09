Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viaje de boa

Carnaval 2024: guia das estradas para você viajar com segurança no ES

O momento requer atenção redobrada dos motoristas, uma vez que, além do aumento do fluxo de veículos, há trechos em obras, o que pode afetar o trânsito; confira

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 19:08

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 fev 2024 às 19:08
Obras na cratera entre Fundão e Santa Teresa, na ES 261
O trânsito está em meia pista na ES 261, por conta de obras na cratera entre Fundão e Santa Teresa Crédito: Divulgação/DER-ES
O carnaval é sinônimo de descanso para muitos, mas o período de folia também significa maior fluxo de veículos nas estradas, o que requer mais atenção dos motoristas para evitar tragédias. Diante disso, A Gazeta preparou um guia com alguns pontos de atenção nas rodovias que cortam o Espírito Santo.

Rodovias estaduais

O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou, em nota, que os pontos de atenção nas rodovias estaduais são:
  • ES-261 – entre Fundão e Santa Teresa 
Os motoristas precisam ficar atentos ao tráfego em meia pista no km 97.
  • ES-381 – entre Nova Venécia e São Mateus 
Os motoristas precisam ficar atentos ao tráfego em meia pista no km 47, em virtude de erosão na pista. Em julho de 2023, um motorista morreu após o carro cair na cratera, que está aberta desde o final de 2022, após fortes chuvas.
  • Entr. ES-356 (Nestor Gomes) – Nova Venécia 
Trecho requer atenção, com tráfego em meia pista. É necessário se atentar ainda à sinalização provisória e permanente no local.
  • ES388 – Estrada passa por obras, sendo necessária a redução de velocidade em alguns pontos. 
O órgão informou ainda que há outros trechos em obras, mas sem pontos de interdição, e orientou prudência ao trafegar pelas rodovias estaduais no período de carnaval.

Veja Também

Veja como fica o trânsito para a passagem dos blocos na Grande Vitória

Vitória instala 500 lixeiras nos percursos dos blocos de carnaval

Rodovia do Sol

Não há trechos em obras na Rodovia do Sol. A Ceturb-ES, que administra a via desde o final de dezembro, enfatizou, porém, que motoristas dirijam com atenção nos trechos urbanos (Barra do Jucu, Terra Vermelha, Ponta da Fruta, em Vila Velha; e Setiba e Condados, Guarapari), onde poderá haver movimentação de foliões. “Lembrando que bebida e direção não combinam com folia.”
Carnaval 2024 - guia das estradas para você viajar com segurança no ES

Rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destacou, em nota, que os condutores devem ter a atenção redobrada durante todo o trecho das rodovias federais devido ao maior fluxo do trânsito durante o feriado.
“Os trechos de Linhares, de Serra e de Guarapari são os trechos com maior número de ocorrências de acidentes.”
Mas, na hipótese de chuvas intensas, com volume acumulado superior a 100 mm em período de até 72h, o trecho que merece maior atenção é o compreendido entre o km 25 e o km 100 da BR 262, conforme destaca o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 
Em caso de fortes chuvas, que acarretem quedas de barreiras ou de qualquer material na pista, como galhos e árvores, o Dnit afirma que as empresas contratadas responsáveis pela manutenção e conservação das rodovias federais serão imediatamente acionadas para desobstruir a pista e liberar o tráfego, devendo tomar todas as providências necessárias para tanto.
"O Dnit também solicita que os usuários mantenham-se cautelosos, respeitem a sinalização e as leis de trânsito, evitando situações inseguras e que potencializem a fatalidade de um acidente", diz o órgão federal, em nota.

Veja Também

Grande Vitória têm maioria das praias próprias para banho no carnaval

Vai dar sol no feriadão de carnaval? Veja previsão do tempo para o ES

Eco101 realiza Operação Carnaval

A fim de aumentar a segurança para viajantes durante o feriadão, também haverá operações nas estradas. A Eco101, por exemplo, informou que disponibilizará reforço dos recursos operacionais em locais estratégicos dos 478,7 quilômetros da BR 101/ES/BA sob concessão da empresa.
A Operação Carnaval, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), foi iniciada nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 14, contando com ações a fim de conscientizar os condutores quanto a importância da condução segura e proporcionar maior fluidez ao tráfego na rodovia.

Serviço de socorro

Além disso, “neste período, a concessionária manterá à disposição dos usuários 12 ambulâncias — sendo oito normais e quatro UTIs, 14 guinchos leves e seis pesados — para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa. Ainda informou que "12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária”.
A concessionária destacou que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas, em média, a cada 40 quilômetros da rodovia e pontuou que os condutores contarão também com informações sobre condições da rodovia, além de mensagens educativas por meio de 10 painéis de mensagens variáveis fixos e quatro móveis.
A Eco101 informou também que sempre que o usuário precisar de auxílio, atendimento pré-hospitalar e remoção de veículo ao longo do trecho sob concessão pode entrar em contato pelo 0800 7701 101, canal que funciona 24 horas, todos os dias da semana.
“Além de intensificar a operação rodoviária, durante o período as obras que necessitam de interdição de pista serão suspensas a partir das 12h de sexta (09). No entanto, é importante ressaltar que as restrições podem ser modificadas de acordo com as orientações do CCO e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).”

Veja Também

Confira 10 dicas de como curtir o carnaval com segurança

Carnaval 2024: veja o que funciona na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Carnaval estradas PRF DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados