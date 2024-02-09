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Preparação para folia

Vitória instala 500 lixeiras nos percursos dos blocos de carnaval

Objetivo é que os foliões que estiverem nos blocos de rua façam o descarte correto de seus resíduos

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2024 às 09:08
Vitória instala 500 lixeiras ao longo dos percursos dos blocos
Vitória instala 500 lixeiras ao longo dos percursos dos blocos Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem passou pelo Centro de Vitória na tarde desta quinta-feira (8), não pôde deixar de reparar nas centenas de lixeiras instaladas, principalmente, na Avenida Beira-Mar, uma das principais da cidade. 
Segundo a Prefeitura de Vitória, 500 papeleiras e 50 contentores foram instalados ao longo do percurso da Avenida Beira-Mar e no Centro para que o público que estiver nos blocos de rua faça o descarte correto de seus resíduos.
Em 2023, a administração municipal recolheu 43 toneladas de lixo, inclusive no bairro Jesus de Nazareth, localizado a mais de 3 km do Centro de Vitória, onde a folia se concentrou.
Vitória instala 500 lixeiras ao longo dos percursos dos blocos
Vitória instala 500 lixeiras ao longo dos percursos dos blocos Crédito: Carlos Alberto Silva
Alguns blocos que iriam circular no pós-carnaval tiveram até a sua licença suspensa, após recomendação do Ministério Público.
Na época, o promotor de Justiça Cível, Marcelo Lemos Vieira, encaminhou uma Notificação Recomendatória para o prefeito Lorenzo Pazolini para que fossem adotadas medidas para impedir o desfiles de blocos e manifestações carnavalescas no Centro.

Limpeza antes e depois dos blocos

Este ano, ao todo, 150 servidores da limpeza irão atuar antes e depois dos eventos. O trabalho das equipes ocorrerá nas vias em que os blocos desfilarão e em todo o entorno, com serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e contentores, lavagem das ruas, entre outros.
O subsecretário de Serviços Urbanos, João Vicente, disse que “reconhece a importância do evento para a cidade e que a prefeitura está comprometida em proporcionar um ambiente limpo e seguro para todos os foliões”.
João Vicente ressaltou ainda que “a colaboração do folião é fundamental”.
Vitória instala 500 lixeiras ao longo dos percursos dos blocos
Vitória instala 500 lixeiras ao longo dos percursos dos blocos Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, as lixeiras instaladas poderão ser encontradas na Praça Getúlio Vargas, Praça Costa Pereira, Rua Sete de Setembro, Avenida Beira Mar, Praça Oito, Avenida República, Avenida Duarte Lemos e Nair Azevedo, Rua Pedro Nolasco, Sambão do Povo e nas ruas próximas a esses locais.

Banheiros e bebedouros

Além das lixeiras, mais de 300 banheiros, femininos e masculinos, e 50 mictórios, foram instalados no Centro da cidade para atender à grande concentração de foliões que participarem dos blocos de rua.
Seis bebedouros, contendo quatro torneiras cada, serão instalados na Praça Getúlio Vargas, próximo ao ponto de táxi.
*Com informações do g1 ES

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