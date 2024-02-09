Atenção, motoristas!

Veja como fica o trânsito para a passagem dos blocos na Grande Vitória

Para que os foliões se divirtam e os motoristas também consigam trafegar durante o Carnaval 2024, municípios prepararam mudanças em ruas e avenidas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 17:47

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

09 fev 2024 às 17:47
Abram alas para os blocos do Carnaval 2024, que prometem levar irreverência, música e muita animação para as ruas da Grande Vitória. E, para que os foliões se divirtam nos quatro dias da festa, haverá mudanças em ruas e avenida, o que pede atenção aos motoristas durante esse período. 
As prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica programaram interdições no percurso por onde a folia vai passar, para garantir  a passagem dos blocos, mas, também, o vai e vem dos condutores. Confira abaixo.
Data: 23/02/2020 - ES - Vitória - Bloco Regional da Nair - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Avenida Beira-Mar será o itinerário dos principais blocos de Vitória, por isso será totalmente interditada Crédito: Ricardo Medeiros/2020

Vitória

  • A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) será o itinerário dos principais blocos da Capital, por isso, será totalmente interditada de sábado (10) a segunda-feira (12), sempre das 8 horas até meia-noite. Além disso, outras vias serão fechadas para a passagem do Circuito Folia em direção ao Sambão do Povo. 
  • O fluxo de veículos no sentido Cariacica-Camburi será totalmente desviado para a Avenida Princesa Isabel. Já quem vem no sentido contrário da via, Camburi-Cariacica, deverá acessar a Avenida Princesa Isabel ou a Avenida Jerônimo Monteiro, ambas com fluxo liberado para veículos.

Caso o desejo seja evitar completamente a festa no centro de Vitória, a Guarda Municipal aconselha aos motoristas que estiverem saindo de Cariacica ou de Vila Velha, pela Segunda Ponte ou pela Cinco Pontes, acessar a Avenida Santo Antônio, passar pelo Teatro Carmélia e seguir para a Rodovia Serafim Derenzi.
Em relação ao Circuito da Folia, o trio saírá da Praça Oito, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República, passando pelo Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane). O bloco irá seguir pela Avenida Cleto Nunes, em frente ao Parque Moscoso, e acessará a Avenida Marcos de Azevedo (Rua do Hospital Santa Casa). Desce pelas Avenidas Duarte Lemos e Nair Azevedo Silva até chegar à Rua Pedro Nolasco, rumo ao Sambão do Povo, onde deverá chegar por volta das 20 horas.

Vila Velha

As interdições no município acontecerão de acordo com a passagem de cada bloco. As intervenções serão feitas pela Guarda Municipal e, na medida em que os blocos forem desocupando a vias públicas, as ruas e as avenidas serão liberadas ao tráfego de veículos.
Centro de Vila Velha 
  • Sábado (10), das 10h às 15h - Bloco Balança Penha: Os foliões sairão da Rua Dr. Aylson Reginaldo Simões, no Centro de Vila Velha. O bloco seguirá pelas ruas 23 de Maio, Antônio Ataíde e Antônio Ferreira de Queiroz.
Itapuã 
  • Sábado (10) e terça-feira (13), das 12h às 17h - Bloco Xixi do Bode/Unidos da Toca: os foliões se concentração na Praça São Francisco de Assis, em Itapuã, e seguirão pela Avenida Jair de Andrade, Rua Fortaleza, Rua Belém e Rua Biribazeiro. 
  • Segunda-feira (12), das 9h às 12h - Bloco Infantil Canelinha da Praia: os foliões mirim sairão da Rua Fortaleza, em Itapuã, e passarão pela Rua Juiz Alexandre Martins, Rua Guanabara, Av. Jair de Andrade e retornarão para a Rua Fortaleza.
Itaparica 
  • Domingo (11), das 12h às 17h - Bloco Folia do Saco Roxo: o bloco sairá da Rua Itapemirim, em Itaparica, e os foliões passarão pela Av. Santa Leopoldina, Rua José Feliz Cheim e Av. Saturnino Rangel Mauro.
Praia dos Recifes
  • Sábado (10), das 12h às 17h - Bloco Roupa Suja: o bloco sairá da Rua Gaivotas, na Praia dos Recifes, e passará pelas ruas Marisia, Sereia, Rosa de Piredda, Procelária, Maré e terminará na Rua Corveta.

Ponta da Fruta 
  • Domingo (11), das 12h às 17h - Bloco Unidos da Vovó: os foliões sairão da Rua Paraná e seguirão pela Avenida Espírito Santo e terminarão da Praia Rasa. 
  • Domingo (11) e segunda-feira (12), das 14h às 17h - Bloco GG: os foliões curtirão a folia desfilando pela Avenida Tatuí, em Nova Ponta da Fruta.
Barra do Jucu 
  • Os blocos da Barra do Jucu estarão nas ruas das 12h às 17h. Os foliões sairão da avenida Anderssem Fidalgo Pereira e passarão pela avenida Ana penha Barcelos, rua Vasco Coutinho, rua Antônio dos Santos leão e terminarão na praça Pedro Valadares. 
  • Sábado (10) – Bloco das Piranhas / Bloco Surpresa 
  • Domingo (11) – Bloco Teatro Carnavalhesco / Bloco Surpresa 
  • Segunda-feira (12) – Bloco Siri de Tamanco / Bloco Surpresa 
  • Terça-feira (13) – Bloco Siri de Tamanco / Bloco Surpresa

Serra

A Prefeitura da Serra, por meio do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), informa que haverá intedição no trânsito em Manguinhos e Jacaraípe, sempre das 12h até meia-noite. Confira os locais:
  • Jacaraípe: a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes será interditada entre o entroncamento com a Rua São Paulo e a rua Guaraciaba. 
  • Manguinhos: a Avenida Ceciliano Abel de Almeida, na entrada da Vila, será interditada.

Cariacica

  • Na cidade, não haverá programação específica de blocos de rua de carnaval nos quatro dias da folia, exceto a matinê na Orla de Cariacica, no domingo (11), onde haverá, também, a Rua de Lazer, que será interditada das 7h às 14 horas. 
  • Como rota alternativa à Rua de Lazer, no período de interdição, os motoristas que vêm de São Torquato pela Cinco Pontes precisarão passar por baixo da Segunda Ponte, na altura do terminal e do Incra, seguir pela Avenida Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage e virar à direita, na Rodovia José Sette. 
  • Na altura de Itacibá será necessário contornar o terreno onde o Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído, entrar no binário e seguir paralelo à oficina de vagões (Rua Pedro Nolasco), até a ponte do Rio Itanguá e virar à esquerda. Nos locais haverá placas indicativas e agentes para orientar o trânsito.
A Guarda Municipal de Cariacica e a Gerência de Trânsito intensificarão a segurança na cidade com 40 agentes pelas ruas no feriadão.

