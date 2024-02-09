Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES nesta sexta (9)
Entrada franca

Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES nesta sexta (9)

O carnaval começou! HZ preparou uma lista com todos os bloquinhos carnavalescos do Estado, como também listamos shows gratuitos, para você se divertir neste "sextou" especial; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 15:45

Glauco
Glauco faz show nesta sexta no carnaval de Barra do Sahy, em Aracruz Crédito: Divulgação
Separe o glitter e o look de carnaval que a temporada mais colorida do ano começou! A festança rola em todo Espírito Santo, de Norte a Sul, com diversas opções para curtir a folia. HZ separou uma lista com a programação de algumas cidades do Estado. Confira:

SERRA

  • JACARAÍPE
  • 19h - Bloco Adrenalina 
  • 16h - Bloco Jacarabeach 

PIÚMA

  • PRAÇA DONA CARMEN
  • PALCO 
  • 20h - DJ João Vianna
  • 22h - Grupo Samba DM

  • BLOCOS DE RUA
  • 16h - Bloco Sextou na Ilha com a Melhor Idade (concentração em frente ao Fórum de Piúma)
  • 19h - Bloco Limão Rosa, na Av. Maria Gonçalves Marvila

ANCHIETA

  • SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
  • 8h - Bloco da Saúde, Rua Do Carmo X Mercado De Peixes
  • 18h - Bloco 100% Natural Kids (Campo)
  • 19h - Bloco Ressaca Do Galo (Praia Central)
  • 20h - Bloco Pegue O Pombo (Rotatória Canta Galo)
  • 22h - Show Com Luísa Andrade
  • 0h - Banda Agitaê

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
  • 20h - Marcelo Ribeiro E Banda
  • 22h - Banda Cheiro Da Cor

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • 18h - Bloco Sacarolha Na Avenida Principal
  • 21h - Emerson Xumbrega
  • 0h - Banda Ks10

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • 21h30 - Show Com Tupã Marques
  • 0h - Rickson Maioli E Banda

  • OUTROS BLOCOS:
  • CHAPADA DO Á
  • 20h - Bloco Da Chapada, na Praça Da Comunidade
Letreiro na Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta
Letreiro na Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta Crédito: Jonas Pereira/Secom - Prefeitura de Anchieta

PRESIDENTE KENNEDY

  • PRAIA DE MAROBÁ
  • 20h - Musical Prateado
  • 22h - Cristian Sullivan 
  • 0h - Léo Mai

ARACRUZ

  • MAR AZUL
  • 20h - Juninho Freitas  
  • 22h -  Banda Tomaê
  • 00h - Banda Evidance

  • SANTA CRUZ
  • 20h - Banda Presttigio
  • 22h - Amaradzaia
  • 00h - Engesamba

  • BARRA DO SAHY
  • 20h - Rodrigo Balla 
  • 22h - Banda Comichão 
  • 00h - Glauco 
Barra do Sahy, em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • 20h - Leonan (Trio)
  • 22h - Pierre Onassis Afrodisíaco (Palco)
  • 00h - Prakere (Trio)

  • REGÊNCIA
  • 16h- Trio Fubica (Matinê)
  • 20h - João Vitor e Vinícius (Palco)
  • 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 00h - Macucos (Palco)

  • POVOAÇÃO
  • 20h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
  • 22h - Dibandeja (Palco)
  • 00h - Neon Zero27 (Palco)

SÃO MATEUS

  • GURIRI
  • 21h - Carnaval Kids
  • 22h - Swing Battifun
  • 00h - Dj Cocão
  • 00h30 - Filipe Fantin

  • URUSSUQUARA
  • 19h - Toma Swing
  • 21h - Diego Peixoto
  • 23h - Rubiano Risso
  • 1h- Lucas Love

  • BARRA NOVA NORTE
  • 20h - Ordiley Menelli
  • 22h - Alexandre Show

  • BARRA NOVA SUL
  • 20h - Bodico
  • 22h - Val Santana

  • CAMPO GRANDE
  • 20h - Arlindo Show
  • 22h - Leozinho Show

SANTA LEOPOLDINA

  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 22h: Show de Emerson Tesch, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense

Tópicos Relacionados

Anchieta Carnaval Cultura Linhares Piúma Presidente Kennedy Santa Leopoldina São Mateus Carnaval 2024 Blocos de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados