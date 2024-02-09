Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES nesta sexta (9)

Separe o glitter e o look de carnaval que a temporada mais colorida do ano começou! A festança rola em todo Espírito Santo, de Norte a Sul, com diversas opções para curtir a folia. HZ separou uma lista com a programação de algumas cidades do Estado. Confira:
SERRA
- JACARAÍPE
- 19h - Bloco Adrenalina
- 16h - Bloco Jacarabeach
PIÚMA
- PRAÇA DONA CARMEN
- PALCO
- 20h - DJ João Vianna
- 22h - Grupo Samba DM
- BLOCOS DE RUA
- 16h - Bloco Sextou na Ilha com a Melhor Idade (concentração em frente ao Fórum de Piúma)
- 19h - Bloco Limão Rosa, na Av. Maria Gonçalves Marvila
ANCHIETA
- SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
- 8h - Bloco da Saúde, Rua Do Carmo X Mercado De Peixes
- 18h - Bloco 100% Natural Kids (Campo)
- 19h - Bloco Ressaca Do Galo (Praia Central)
- 20h - Bloco Pegue O Pombo (Rotatória Canta Galo)
- 22h - Show Com Luísa Andrade
- 0h - Banda Agitaê
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- 20h - Marcelo Ribeiro E Banda
- 22h - Banda Cheiro Da Cor
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- 18h - Bloco Sacarolha Na Avenida Principal
- 21h - Emerson Xumbrega
- 0h - Banda Ks10
- BALNEÁRIO DE UBU
- 21h30 - Show Com Tupã Marques
- 0h - Rickson Maioli E Banda
- OUTROS BLOCOS:
- CHAPADA DO Á
- 20h - Bloco Da Chapada, na Praça Da Comunidade
PRESIDENTE KENNEDY
- PRAIA DE MAROBÁ
- 20h - Musical Prateado
- 22h - Cristian Sullivan
- 0h - Léo Mai
ARACRUZ
- MAR AZUL
- 20h - Juninho Freitas
- 22h - Banda Tomaê
- 00h - Banda Evidance
- SANTA CRUZ
- 20h - Banda Presttigio
- 22h - Amaradzaia
- 00h - Engesamba
- BARRA DO SAHY
- 20h - Rodrigo Balla
- 22h - Banda Comichão
- 00h - Glauco
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- 20h - Leonan (Trio)
- 22h - Pierre Onassis Afrodisíaco (Palco)
- 00h - Prakere (Trio)
- REGÊNCIA
- 16h- Trio Fubica (Matinê)
- 20h - João Vitor e Vinícius (Palco)
- 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 00h - Macucos (Palco)
- POVOAÇÃO
- 20h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
- 22h - Dibandeja (Palco)
- 00h - Neon Zero27 (Palco)
SÃO MATEUS
- GURIRI
- 21h - Carnaval Kids
- 22h - Swing Battifun
- 00h - Dj Cocão
- 00h30 - Filipe Fantin
- URUSSUQUARA
- 19h - Toma Swing
- 21h - Diego Peixoto
- 23h - Rubiano Risso
- 1h- Lucas Love
- BARRA NOVA NORTE
- 20h - Ordiley Menelli
- 22h - Alexandre Show
- BARRA NOVA SUL
- 20h - Bodico
- 22h - Val Santana
- CAMPO GRANDE
- 20h - Arlindo Show
- 22h - Leozinho Show
SANTA LEOPOLDINA
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- 22h: Show de Emerson Tesch, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense