Émerson Xumbrega é uma das atrações do Circuito da Folia de Vitória Crédito: Divulgação

Cicuito da Folia ainda nem começou e já foi ampliado. Com programação divulgada para domingo (11) e segunda (12), a festa agora começa mais cedo, no sábado (12), pois o desfile das campeãs - programado para o Sambão do Povo, uma das rotas do circuito - foi cancelado. A novidade foi divulgada pelas redes sociais da Prefeitura de Vitória na tarde desta quinta (8). Novidade do Carnaval de Vitória 2024 , oainda nem começou e já foi ampliado. Com programação divulgada para domingo (11) e segunda (12), a festa agora começa mais cedo, no sábado (12), pois o desfile das campeãs - programado para o Sambão do Povo, uma das rotas do circuito - foi cancelado. A novidade foi divulgada pelas redes sociais da Prefeitura de Vitória na tarde desta quinta (8).

Na recém-divulgada lista de atrações, o Circuito de sábado (10) contará com Prakatum puxando o bloco, saindo da Praça Oito (Centro de Vitória) e Émerson Xumbrega e Banda 10 agitando a folia no Sambão do Povo. A festança começa às 19h, logo após a apresentação Afro Kizomba.

Você já sabe, mas não custa nada lembrar: toda programação do Carnaval de Vitória, incluindo o Circuito da Folia, é 0800, ou seja, totalmente gratuito.

Os outros dias continuam inalterados. No domingo (11), logo após o término do Puta Bloco, às 19 horas, Emerson Xumbrega assume o trio elétrico, na Praça Oito, rumo ao Sambão do Povo, onde o público contará com shows da Banda Movimento e do baiano André Lellis, a partir das 20 horas.

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória 2024: Circuito da Folia ganha mais um dia de festa

Na segunda-feira (12), o bloco Coisa de Negres entrega os foliões, às 19 horas, também na Praça Oito, para a cantora Andrea Nery, que realiza a puxada do Circuito da Folia, no trio, novamente até o Sambão. Por lá, se apresentam Pele Morena, às 20 horas, e Regional da Nair, às 22h. Nos três dias de folia, a programação está prevista para terminar à meia-noite.

TRAJETO

Nos três dias, o Circuito da Folia vai começar às 19 horas, nas imediações da Praça Oito, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República, passando por um dos maiores centros culturais de Vitória, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane). O trio segue pela Avenida Cleto Nunes, em frente ao Parque Moscoso.