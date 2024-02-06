O carnaval 2024 está batendo na porta e já tem muita gente se programando para folia. Há opções de blocos e festas para todos, inclusive para os pequenos - com matinês, bloquinhos e até oficinas e brincadeiras por toda Grande Vitória. Papais, mamães, vovós, vovôs e titios podem conferir abaixo diversas programações para garantir a diversão em família.
CARNAVALZINHO DE VITÓRIA
Nossa primeira dica de folia kids é a 1ª edição do "Carnavalzinho de Vitória", que começa no próximo sábado (10) e vai até terça-feira (13). Doze diferentes pontos da capital receberão atrações especiais como bandinhas de fanfarra, personagens lúdicos, brinquedos, atividades recreativas variadas, além de pipoca e algodão doce.
As ações do "Carnavalzinho" percorrerão os bairros Tabuazeiro, Jardim Camburi, Mata da Praia, Barro Vermelho, Santo Antônio, Maria Ortiz, Nova Palestina, Jucutuquara, Centro, São Pedro e Jardim da Penha. Entre os destaques está o "Regionalzinho da Nair", que acontece neste sábado (10), a partir das 9h, no Parque Moscoso, no Centro.
Ainda no sábado (10), quem anima o público mirim no bairro Barro Vermelho, das 9 às 12h, é o artista Vitor Passarim com sua trupe. A "folia kids" acontece no Parque Pianista Manolo Cabral. Também às 9h tem folia para a garotada em Tabuazeiro. Por lá quem toma conta de animar os pequenos foliões é a turma do Cabeluxo. A apresentação será realizada em frente ao Centro Comunitário do bairro, na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo.
Carnaval kids: confira programação de bloquinhos para as crianças no ES
- Sábado (10/02)
- 09 às 12h - Convidado especial: Regionalzinho da Nair
- Local: Parque Moscoso, Centro.
- 09 às 12h - Passarim
- Local: Parque Pianista Manolo Cabral, Barro Vermelho.
- 09 às 12h - Cabeluxo
- Local: Avenida Cel. José Martins de Figueiredo - Tabuazeiro (em frente ao Centro Comunitário), Tabuazeiro.
- Domingo (11/02)
- 09 às 12h - Ratimbum
- Local: Parque Moscoso, Centro
- 09 às 12h - Cabeluxo
- Local: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia
- 16 às 19h - Ratimbum
- Local: Av. Francisco Generoso da Fonseca - Jardim da Penha (próximo a Paróquia São Francisco de Assis), Jardim da Penha
- 16 às 19h - Cabeluxo
- Onde: Rua Natalino de Freitas - São Pedro I
- Segunda-feira (12/02)
- 09 às 12h - Passarim
- Onde: Praça Nilze Mendes - Jardim Camburi
- 09 às 12h - Ratimbum
- Local: Praça do Hi-fi - Maria Ortiz
- 16 às 19h - Cabeluxo
- Local: Praça Estela Coimbra - Santo Antônio
- Terça-feira (13/02)
- 09 às 12h - Passarim
- Local: Rua Professor Lélis (Praça Mário Aristídes Freire) - Jucutuquara.
- 09 às 12h - Ratimbum
- Local: Rua Tiradentes (próximo ao supermercado Ovelha) - Nova Palestina.
BAILINHO VOADOR
O Festival Baile Voador confirmou mais uma edição do Bailinho Voador, a tradicional matinê carnavalesca, no dia 11 de fevereiro (domingo), no Álvares Cabral. Com mais de 10 atrações para a criançada, a programação está recheada de festividades: recepção brincante, bolhas de sabão, bloquinho e cortejo, DJ residente kids.
A criançada ainda poderá desfrutar de camarim open glitter, cabelo maluco, pintura corporal, brincadeiras, atração circense, oficinas de artes, quadra de areia, espaço baby, espaço piquenique, brinquedos infláveis, concurso de fantasias, disputa de TikTok com premiações.
Crianças a partir de três anos precisam adquirir ingressos, que já estão disponíveis para compra online. Para participar do Bailinho Voador, o ingresso para adultos custa R$ 20, enquanto o ingresso infantil é de R$ 40. É obrigatória a presença de um representante legal para menores de 18 anos.
- O que: Bailinho Voador
- Data: 11 de fevereiro (domingo de Carnaval)
- Horário: 14h às 20h
- Local: Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
- Ingressos: 2º lote - R$ 60 criança/individual e R$ 30 adulto/individual ou R$ 125 - Pacote/1 adulto, 2 crianças e R$ 150 - Pacote/2 adultos, 2 crianças. Disponíveis no site Zig Tickets,
CARNAVAL KIDS EM CARIACICA
Também tem folia para os mini foliões em Cariacica. O Parque da Biquinha e a Nova Orla de Cariacica prepararam matinês com banda da Trupe Rá-Tim-Bum Produções e Clows Banda que farão a alegria da garotada. Além disso, haverá atrações circenses e muitas brincadeiras.
No domingo (11), haverá matinê na Nova Orla de Cariacica, entre Sotema e Alto Boa Vista, das 9h ao meio-dia. Já na terça-feira (13), a matinê será no Parque da Biquinha, em Jardim América, das 16h às 19h.
- Matinês de Carnaval
- 11/2 - domingo
- 9h ao meio-dia - Nova Orla de Cariacica
- 13/2 - terça-feira
- 16h às 19 horas - Parque da Biquinha
SHOPPING PRAIA DA COSTA
O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, também preparou uma programação animada para os pequenos em 2024. Quem for curtir o carnaval no sábado (10) e no domingo (11) poderá aproveitar o “Bailinho de Carnaval do Praia”, que terá brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, chuva de confete e até uma bandinha fanfarra que irá percorrer os corredores do shopping ao som do quarteto de carnaval.
Além do Bailinho, no domingo (11), a garotada poderá se divertir no Carnaval do Tarde Encantada, que contará com um espetáculo dos Palhaços em duas sessões, às 15h e às 16h, no Piso L3. A entrada é gratuita e as inscrições deverão ser feitas através do site do shopping.
Pensa que acabou? Nada disso. Na segunda (12), vai ter Carnaval no Gelo, na Pista de Patinação. Quem for fantasiado, compra o ingresso e ganha mais 15 minutos para se divertir. O valor é a partir de R$ 50, para 30 minutos. Na terça-feira (13), a criançada ainda vai ter a oportunidade de curtir mais um Bailinho de Carnaval do Praia. A programação também é gratuita.
- Diversão na Praça - Bailinho de Carnaval
- Brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, pula-pula, chuva de confete, desfiles de fantasias, banda fanfarra e danças carnavalescas, e muito mais.
- Data: sábado (10)
- 17h – Concentração, Oficina de máscara, Chuva de confete, Brincadeiras e Pula-pula
- 18h – Chuva de balões
- 19h – Desfile de fantasia
- Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1
- Gratuito
- Diversão na Praça - Bailinho de Carnaval
- Data: domingo (11)
- 15h – Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula
- 16h – Bandinha fanfarra: volta no shopping com quarteto carnavalesco tocando as melhores marchinhas
- 17h – Carnaval de bolas
- Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1
- Gratuito
- Carnaval do Tarde Encantada
- Apresentação dos Palhaços
- Data: domingo (11)
- Horário: sessões às 15h e 16h
- Local: Tarde Encantada, Piso L3. Acesso pela loja Game Point
- Inscrições gratuitas através do site do shopping
- Gratuito
- Carnaval no gelo - Happy On Ice Patinação
- Comprando o ingresso para patinar, quem vem fantasiado ganha mais 15 minutos na patinação
- Data: segunda-feira (12)
- Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1
- Horário: Segunda a sábado de 10h às 22h; Domingo e Feriado de 12h às 21h
- Idade permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos permitido somente no trenó
- Valores da patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos
- Diversão na Praça - Bailinho de Carnaval
- Data: terça-feira (13)
- 15h – Concentração, Oficina de máscara, Chuva de confete, Brincadeiras e Pula-pula
- 16h – Show do Papai Toca
- 17h – Desfile de fantasia
- Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1
- Evento gratuito
SHOPPING MOXUARA
Marchinha, fantasia, purpurina e confete a vontade. As crianças já estão em ritmo de carnaval no Shopping Moxuara, em Cariacica. No domingo (11), a diversão está garantida com o Moxuara Kids Especial de Carnaval. No mesmo horário e local, os pequenos terão um momento de recreação, com oficina confecção de máscaras de Carnaval. A programação é toda gratuita.
- Moxuara Kids Especial Carnaval
- Recreação e oficina de confecção de máscaras de Carnaval
- Data: domingo (11)
- Horário: a partir das 15h
- Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara
- Gratuito
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Na Serra, vai ter Bailinho de Carnaval no sábado (10) e domingo (11), a partir das 16h, na área ao ar livre do Pátio Mestre Álvaro. No primeiro dia, a criançada vai se divertir com oficina de máscara, chuva de papel picado e bandinha fanfarra.
Já no domingo (11), segundo dia da programação, também terá oficina de máscaras, chuva de papel picado, além de recreação e show do Tio Samir, com as músicas infantis mais queridas pela criançada. O evento é gratuito.
- Bailinho do Mestre
- Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Em caso de chuva, o local poderá ser alterado
- Horário: a partir das 16h
- Gratuito
- Programação:
- Sábado (10) - recreação, oficina de máscaras, chuva de papel picado e bandinha fanfarra
- Domingo (11) - recreação, oficina de máscaras, chuva de papel picado, show do Tio Samir
SHOPPING VITÓRIA
Já prepara a fantasia da criançada entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O Bloquinho SV Kids vai agitar o Shopping Vitória com muita alegria, música e brincadeira em parceria com o Macakids. O evento vai acontecer das 16h às 19h, no 1º piso. As crianças poderão fazer pintura de rosto, interagir com os personagens ao vivo, desfile de fantasias, participar de oficinas de colares, laços, capas, cabelo maluco e mais.
Já nos dias 17 e 18 de fevereiro acontece a Ressaquinha do bloquinho no mesmo local. Destaque para a participação da cantora capixaba Flávia Mendonça nos dias 11 e 17 de fevereiro. O acesso ao evento é gratuito, conforme número limite de vagas para as atividades.
- Confira a programação:
- Data: 10 a 13/02 (sábado a terça-feira) / Ressaquinha: 17 e 18 (sábado e domingo)
- 16h às 17h30 – Oficinas, Recreação e Brincadeiras;
- 17h30 às 18h – Pocket Show Macakids e desfile de fantasias
- 18h – Bandinha de fanfarra
- 18h30 – Bloquinho SV Kids pelos corredores do Shopping Vitória
- 19h – Encerramento
- Participação: A entrada é gratuita e para participar o cliente precisa baixar o aplicativo do Shopping Vitória para cadastro e agendamento. As crianças devem estar acompanhadas pelo adulto responsável
BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
Ainda não acabou. O Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, preparou uma programação especial de carnaval para os pequenos foliões, que vão se divertir a valer no bloquinho “Mamãe, posso ir?”, sob comando da Trupe Enarê. E o esquenta para a folia será no dia 03 de fevereiro, com muitas brincadeiras, música e desfile de fantasias.
A programação terá continuidade, entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Serão quatro dias de muita alegria para a criançada, com direito até a desfile de fanfarra, com cortejo pelos corredores do mall, sempre das 15 às 18h e entrada gratuita. E o encerramento do será no dia 17 de fevereiro, com uma divertida ‘ressaquinha’, a partir das 15h.
- Bloquinho “Mamãe, posso ir?”
- Local: Boulevard Shopping Vila Velha
- Datas: Esquenta: 03/02, 15 às 17h
- Folia: 10 a 13/02, 15 às 18h
- Ressaquinha: 17/02, 15 às 17h
- Gratuito
- Classificação: livre
KIDS FOLIA
Alô canelas-verdes! Tem folia para os pequenos em Vila Velha. No domingo (11), das 16h às 19h, o Kids Folia promete agitar a Prainha com música ao vivo de Augusto Galveias e Barratuquinho, além de comidinhas deliciosas, concurso de melhor fantasia e espaço para fotos. A festa acontecerá na Pousada VilaZinha, localizada na Vasco Coutinho, e a entrada é colaborativa.