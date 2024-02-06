Programação de bloquinhos para os pequenos está recheada no ES Crédito: Divulgação/Praia da Costa

O carnaval 2024 está batendo na porta e já tem muita gente se programando para folia. Há opções de blocos e festas para todos, inclusive para os pequenos - com matinês, bloquinhos e até oficinas e brincadeiras por toda Grande Vitória. Papais, mamães, vovós, vovôs e titios podem conferir abaixo diversas programações para garantir a diversão em família.

CARNAVALZINHO DE VITÓRIA

Nossa primeira dica de folia kids é a 1ª edição do "Carnavalzinho de Vitória", que começa no próximo sábado (10) e vai até terça-feira (13). Doze diferentes pontos da capital receberão atrações especiais como bandinhas de fanfarra, personagens lúdicos, brinquedos, atividades recreativas variadas, além de pipoca e algodão doce.

As ações do "Carnavalzinho" percorrerão os bairros Tabuazeiro, Jardim Camburi, Mata da Praia, Barro Vermelho, Santo Antônio, Maria Ortiz, Nova Palestina, Jucutuquara, Centro, São Pedro e Jardim da Penha. Entre os destaques está o "Regionalzinho da Nair", que acontece neste sábado (10), a partir das 9h, no Parque Moscoso, no Centro.

Ainda no sábado (10), quem anima o público mirim no bairro Barro Vermelho, das 9 às 12h, é o artista Vitor Passarim com sua trupe. A "folia kids" acontece no Parque Pianista Manolo Cabral. Também às 9h tem folia para a garotada em Tabuazeiro. Por lá quem toma conta de animar os pequenos foliões é a turma do Cabeluxo. A apresentação será realizada em frente ao Centro Comunitário do bairro, na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo.

Your browser does not support the audio element. Carnaval kids: confira programação de bloquinhos para as crianças no ES

Sábado (10/02)

09 às 12h - Convidado especial: Regionalzinho da Nair

Convidado especial: Local: Parque Moscoso, Centro.

Parque Moscoso, Centro. 09 às 12h - Passarim

Local: Parque Pianista Manolo Cabral, Barro Vermelho.

Parque Pianista Manolo Cabral, Barro Vermelho. 09 às 12h - Cabeluxo

Local: Avenida Cel. José Martins de Figueiredo - Tabuazeiro (em frente ao Centro Comunitário), Tabuazeiro.





Avenida Cel. José Martins de Figueiredo - Tabuazeiro (em frente ao Centro Comunitário), Tabuazeiro. Domingo (11/02)

09 às 12h - Ratimbum

Local: Parque Moscoso, Centro

Parque Moscoso, Centro 09 às 12h - Cabeluxo

Local: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia

Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia 16 às 19h - Ratimbum

Local: Av. Francisco Generoso da Fonseca - Jardim da Penha (próximo a Paróquia São Francisco de Assis), Jardim da Penha

Av. Francisco Generoso da Fonseca - Jardim da Penha (próximo a Paróquia São Francisco de Assis), Jardim da Penha 16 às 19h - Cabeluxo

Onde: Rua Natalino de Freitas - São Pedro I





Rua Natalino de Freitas - São Pedro I Segunda-feira (12/02)

09 às 12h - Passarim

Onde: Praça Nilze Mendes - Jardim Camburi

Praça Nilze Mendes - Jardim Camburi 09 às 12h - Ratimbum

Local: Praça do Hi-fi - Maria Ortiz

Praça do Hi-fi - Maria Ortiz 16 às 19h - Cabeluxo

Local: Praça Estela Coimbra - Santo Antônio





Praça Estela Coimbra - Santo Antônio Terça-feira (13/02)

09 às 12h - Passarim

Local: Rua Professor Lélis (Praça Mário Aristídes Freire) - Jucutuquara.

Rua Professor Lélis (Praça Mário Aristídes Freire) - Jucutuquara. 09 às 12h - Ratimbum

Local: Rua Tiradentes (próximo ao supermercado Ovelha) - Nova Palestina.

BAILINHO VOADOR

O Festival Baile Voador confirmou mais uma edição do Bailinho Voador, a tradicional matinê carnavalesca, no dia 11 de fevereiro (domingo), no Álvares Cabral. Com mais de 10 atrações para a criançada, a programação está recheada de festividades: recepção brincante, bolhas de sabão, bloquinho e cortejo, DJ residente kids.

A criançada ainda poderá desfrutar de camarim open glitter, cabelo maluco, pintura corporal, brincadeiras, atração circense, oficinas de artes, quadra de areia, espaço baby, espaço piquenique, brinquedos infláveis, concurso de fantasias, disputa de TikTok com premiações.

Crianças a partir de três anos precisam adquirir ingressos, que já estão disponíveis para compra online. Para participar do Bailinho Voador, o ingresso para adultos custa R$ 20, enquanto o ingresso infantil é de R$ 40. É obrigatória a presença de um representante legal para menores de 18 anos.

O que: Bailinho Voador

Data: 11 de fevereiro (domingo de Carnaval)

11 de fevereiro (domingo de Carnaval) Horário: 14h às 20h

14h às 20h Local: Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória Ingressos: 2º lote - R$ 60 criança/individual e R$ 30 adulto/individual ou R$ 125 - Pacote/1 adulto, 2 crianças e R$ 150 - Pacote/2 adultos, 2 crianças. Disponíveis no site Zig Tickets,

CARNAVAL KIDS EM CARIACICA

Também tem folia para os mini foliões em Cariacica. O Parque da Biquinha e a Nova Orla de Cariacica prepararam matinês com banda da Trupe Rá-Tim-Bum Produções e Clows Banda que farão a alegria da garotada. Além disso, haverá atrações circenses e muitas brincadeiras.

No domingo (11), haverá matinê na Nova Orla de Cariacica, entre Sotema e Alto Boa Vista, das 9h ao meio-dia. Já na terça-feira (13), a matinê será no Parque da Biquinha, em Jardim América, das 16h às 19h.

Matinês de Carnaval

11/2 - domingo

9h ao meio-dia - Nova Orla de Cariacica

13/2 - terça-feira

16h às 19 horas - Parque da Biquinha

SHOPPING PRAIA DA COSTA

O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, também preparou uma programação animada para os pequenos em 2024. Quem for curtir o carnaval no sábado (10) e no domingo (11) poderá aproveitar o “Bailinho de Carnaval do Praia”, que terá brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, chuva de confete e até uma bandinha fanfarra que irá percorrer os corredores do shopping ao som do quarteto de carnaval.

Além do Bailinho, no domingo (11), a garotada poderá se divertir no Carnaval do Tarde Encantada, que contará com um espetáculo dos Palhaços em duas sessões, às 15h e às 16h, no Piso L3. A entrada é gratuita e as inscrições deverão ser feitas através do site do shopping.

Pensa que acabou? Nada disso. Na segunda (12), vai ter Carnaval no Gelo, na Pista de Patinação. Quem for fantasiado, compra o ingresso e ganha mais 15 minutos para se divertir. O valor é a partir de R$ 50, para 30 minutos. Na terça-feira (13), a criançada ainda vai ter a oportunidade de curtir mais um Bailinho de Carnaval do Praia. A programação também é gratuita.

Diversão na Praça - Bailinho de Carnaval

Brincadeiras, oficinas de confecção de máscaras, pula-pula, chuva de confete, desfiles de fantasias, banda fanfarra e danças carnavalescas, e muito mais.

Data : sábado (10)

: sábado (10) 17h – Concentração, Oficina de máscara, Chuva de confete, Brincadeiras e Pula-pula

18h – Chuva de balões

19h – Desfile de fantasia

Local : Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1

: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1 Gratuito





Diversão na Praça - Bailinho de Carnaval

Data : domingo (11)

: domingo (11) 15h – Oficina de máscara, chuva de confete, brincadeiras e pula-pula

16h – Bandinha fanfarra: volta no shopping com quarteto carnavalesco tocando as melhores marchinhas

17h – Carnaval de bolas

Local : Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1

: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1 Gratuito





Carnaval do Tarde Encantada

Apresentação dos Palhaços

Data : domingo (11)

: domingo (11) Horário : sessões às 15h e 16h

: sessões às 15h e 16h Local : Tarde Encantada, Piso L3. Acesso pela loja Game Point

: Tarde Encantada, Piso L3. Acesso pela loja Game Point Inscrições gratuitas através do site do shopping

Gratuito





Carnaval no gelo - Happy On Ice Patinação

Comprando o ingresso para patinar, quem vem fantasiado ganha mais 15 minutos na patinação

Data : segunda-feira (12)

: segunda-feira (12) Local : Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1

: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1 Horário : Segunda a sábado de 10h às 22h; Domingo e Feriado de 12h às 21h

: Segunda a sábado de 10h às 22h; Domingo e Feriado de 12h às 21h Idade permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos permitido somente no trenó

Valores da patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos





Diversão na Praça - Bailinho de Carnaval



Data : terça-feira (13)

: terça-feira (13) 15h – Concentração, Oficina de máscara, Chuva de confete, Brincadeiras e Pula-pula

16h – Show do Papai Toca

17h – Desfile de fantasia

Local : Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1

: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1 Evento gratuito

Programação de carnaval no Shopping Praia da Costa terá Tarde Encantada com Os Saltimbancos Crédito: Divulgação

SHOPPING MOXUARA

Marchinha, fantasia, purpurina e confete a vontade. As crianças já estão em ritmo de carnaval no Shopping Moxuara, em Cariacica. No domingo (11), a diversão está garantida com o Moxuara Kids Especial de Carnaval. No mesmo horário e local, os pequenos terão um momento de recreação, com oficina confecção de máscaras de Carnaval. A programação é toda gratuita.

Moxuara Kids Especial Carnaval

Recreação e oficina de confecção de máscaras de Carnaval

Data : domingo (11)

: domingo (11) Horário : a partir das 15h

: a partir das 15h Local : Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara

: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara Gratuito

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Na Serra, vai ter Bailinho de Carnaval no sábado (10) e domingo (11), a partir das 16h, na área ao ar livre do Pátio Mestre Álvaro. No primeiro dia, a criançada vai se divertir com oficina de máscara, chuva de papel picado e bandinha fanfarra.

Já no domingo (11), segundo dia da programação, também terá oficina de máscaras, chuva de papel picado, além de recreação e show do Tio Samir, com as músicas infantis mais queridas pela criançada. O evento é gratuito.

Carnaval kids no Shopping Mestre Álvaro será animado Crédito: Divulgação

Bailinho do Mestre

Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Em caso de chuva, o local poderá ser alterado

Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Em caso de chuva, o local poderá ser alterado Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Gratuito

Programação:

Sábado (10) - recreação, oficina de máscaras, chuva de papel picado e bandinha fanfarra

recreação, oficina de máscaras, chuva de papel picado e bandinha fanfarra Domingo (11) - recreação, oficina de máscaras, chuva de papel picado, show do Tio Samir

SHOPPING VITÓRIA

Já prepara a fantasia da criançada entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O Bloquinho SV Kids vai agitar o Shopping Vitória com muita alegria, música e brincadeira em parceria com o Macakids. O evento vai acontecer das 16h às 19h, no 1º piso. As crianças poderão fazer pintura de rosto, interagir com os personagens ao vivo, desfile de fantasias, participar de oficinas de colares, laços, capas, cabelo maluco e mais.

Já nos dias 17 e 18 de fevereiro acontece a Ressaquinha do bloquinho no mesmo local. Destaque para a participação da cantora capixaba Flávia Mendonça nos dias 11 e 17 de fevereiro. O acesso ao evento é gratuito, conforme número limite de vagas para as atividades.

Shopping Vitória terá carnaval para os pequenos em 2024 Crédito: Divulgação

Confira a programação:

Data: 10 a 13/02 (sábado a terça-feira) / Ressaquinha: 17 e 18 (sábado e domingo)

10 a 13/02 (sábado a terça-feira) / Ressaquinha: 17 e 18 (sábado e domingo) 16h às 17h30 – Oficinas, Recreação e Brincadeiras;

17h30 às 18h – Pocket Show Macakids e desfile de fantasias

18h – Bandinha de fanfarra

18h30 – Bloquinho SV Kids pelos corredores do Shopping Vitória

19h – Encerramento

Participação: A entrada é gratuita e para participar o cliente precisa baixar o aplicativo do Shopping Vitória para cadastro e agendamento. As crianças devem estar acompanhadas pelo adulto responsável

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Ainda não acabou. O Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, preparou uma programação especial de carnaval para os pequenos foliões, que vão se divertir a valer no bloquinho “Mamãe, posso ir?”, sob comando da Trupe Enarê. E o esquenta para a folia será no dia 03 de fevereiro, com muitas brincadeiras, música e desfile de fantasias.

A programação terá continuidade, entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Serão quatro dias de muita alegria para a criançada, com direito até a desfile de fanfarra, com cortejo pelos corredores do mall, sempre das 15 às 18h e entrada gratuita. E o encerramento do será no dia 17 de fevereiro, com uma divertida ‘ressaquinha’, a partir das 15h.

Bloquinho “Mamãe, posso ir?”

Local: Boulevard Shopping Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha Datas: Esquenta: 03/02, 15 às 17h

Esquenta: 03/02, 15 às 17h Folia: 10 a 13/02, 15 às 18h

10 a 13/02, 15 às 18h Ressaquinha: 17/02, 15 às 17h

17/02, 15 às 17h Gratuito

Classificação: livre

KIDS FOLIA