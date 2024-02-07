Carnaval 2024: Serra terá mais de 50 shows gratuitos; veja programação

Flavia Mendonça é um dos destaques do carnaval da Serra Crédito: Cloves Louzada

50 shows gratuitos durante o Carnaval 2024. Só fica em casa quem quer, bebê! Além de uma extensa atividade de blocos de rua , o município da Serra programou mais de. Só fica em casa quem quer, bebê!

As apresentações vão acontecer em Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga, Balneário de Carapebus, Carapebus e Feu Rosa, com atrações de axé, forró e marchinhas. Entre os destaques, shows de Flávia Mendonça, Glauco, Marcelo Ribeiro, Denise Pontes e Chopp Samba.

A programação de shows tem início no sábado (10) e vai até a terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro. Confira a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS NO CARNAVAL DA SERRA 2024

JACARAÍPE

Sábado (10)

22 horas: Glauco





Glauco Domingo (11)

22 horas: Flávia Mendonça





Flávia Mendonça Segunda (12)

21 horas: Motumbaxé

Motumbaxé 22 horas: Tarados em Samba



Tarados em Samba Terça (13)

22 horas: Pele Morena





Pele Morena MANGUINHOS

Sábado (10)

12 horas: Batucada e Banho de Mar à Fantasia

Batucada e Banho de Mar à Fantasia 14 horas: Marcelo Ribeiro

Marcelo Ribeiro 19 horas: Denise Pontes

Denise Pontes 21 horas: Viviane Miranda





Viviane Miranda Domingo (11):

14 horas: Samba da Vila

Samba da Vila 19 horas: Sol Pessoa

Sol Pessoa 21 horas: Axé Uai





Axé Uai Segunda-feira (12)

16 horas: Batucada de Manguinhos e Bloco das Piranhas

Batucada de Manguinhos e Bloco das Piranhas 19 horas: Monique Rocha

Monique Rocha 21 horas: Leley





Leley Terça-feira (13)

13 horas: Tom Maior

Tom Maior 19 horas: Chico Alves

Chico Alves 21 horas: Pedro Baydoun





Pedro Baydoun BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

Sábado (10)

20 horas: Chopp Samba

Chopp Samba 22 horas: Kell do Cavaco





Kell do Cavaco Domingo (11)

20 horas: Axé Uai

Axé Uai 22 horas: Felipe Rodrigues



Felipe Rodrigues Segunda-feira (12)

20 horas: Tati Azevedo

Tati Azevedo 22 horas: Zé Felipe e Romário





Zé Felipe e Romário Terça-feira (13)

20 horas: Suzy Martins

Suzy Martins 22 horas: VixLand



VixLand BICANGA

Sábado (10)

20 horas: Batucada Nossa

Batucada Nossa 22 horas: Prefixo 27