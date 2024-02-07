Carnaval 2024: Serra terá mais de 50 shows gratuitos; veja programação

Além de uma extensa atividade de blocos de rua, o município da Serra programou mais de 50 shows gratuitos durante o Carnaval 2024. Só fica em casa quem quer, bebê!
As apresentações vão acontecer em Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga, Balneário de Carapebus, Carapebus e Feu Rosa, com atrações de axé, forró e marchinhas. Entre os destaques, shows de Flávia Mendonça, Glauco, Marcelo Ribeiro, Denise Pontes e Chopp Samba.
A programação de shows tem início no sábado (10) e vai até a terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro. Confira a programação completa.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS NO CARNAVAL DA SERRA 2024
- JACARAÍPE
- Sábado (10)
- 22 horas: Glauco
- Domingo (11)
- 22 horas: Flávia Mendonça
- Segunda (12)
- 21 horas: Motumbaxé
- 22 horas: Tarados em Samba
- Terça (13)
- 22 horas: Pele Morena
- MANGUINHOS
- Sábado (10)
- 12 horas: Batucada e Banho de Mar à Fantasia
- 14 horas: Marcelo Ribeiro
- 19 horas: Denise Pontes
- 21 horas: Viviane Miranda
- Domingo (11):
- 14 horas: Samba da Vila
- 19 horas: Sol Pessoa
- 21 horas: Axé Uai
- Segunda-feira (12)
- 16 horas: Batucada de Manguinhos e Bloco das Piranhas
- 19 horas: Monique Rocha
- 21 horas: Leley
- Terça-feira (13)
- 13 horas: Tom Maior
- 19 horas: Chico Alves
- 21 horas: Pedro Baydoun
- BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
- Sábado (10)
- 20 horas: Chopp Samba
- 22 horas: Kell do Cavaco
- Domingo (11)
- 20 horas: Axé Uai
- 22 horas: Felipe Rodrigues
- Segunda-feira (12)
- 20 horas: Tati Azevedo
- 22 horas: Zé Felipe e Romário
- Terça-feira (13)
- 20 horas: Suzy Martins
- 22 horas: VixLand
- BICANGA
- Sábado (10)
- 20 horas: Batucada Nossa
- 22 horas: Prefixo 27
* Com informações da Prefeitura da Serra