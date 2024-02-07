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Caindo na folia

Carnaval 2024: Serra terá mais de 50 shows gratuitos; veja programação

Shows vão acontecer em Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga, Balneário de Carapebus, Carapebus e Feu Rosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 11:22

Flavia Mendonça no camarim do Baile Voador
Flavia Mendonça é um dos destaques do carnaval da Serra Crédito: Cloves Louzada
Além de uma extensa atividade de blocos de rua, o município da Serra programou mais de 50 shows gratuitos durante o Carnaval 2024. Só fica em casa quem quer, bebê!
As apresentações vão acontecer em Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga, Balneário de Carapebus, Carapebus e Feu Rosa, com atrações de axé, forró e marchinhas. Entre os destaques, shows de Flávia Mendonça, Glauco, Marcelo Ribeiro, Denise Pontes e Chopp Samba.
A programação de shows tem início no sábado (10) e vai até a terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro. Confira a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS NO CARNAVAL DA SERRA 2024

  • JACARAÍPE
  • Sábado (10)
  • 22 horas: Glauco 

  • Domingo (11)
  • 22 horas: Flávia Mendonça 

  • Segunda (12)
  • 21 horas: Motumbaxé 
  • 22 horas: Tarados em Samba
      
  • Terça (13)
  • 22 horas: Pele Morena 

  • MANGUINHOS
  • Sábado (10)
  • 12 horas: Batucada e Banho de Mar à Fantasia
  • 14 horas: Marcelo Ribeiro
  • 19 horas: Denise Pontes
  • 21 horas: Viviane Miranda

  • Domingo (11):
  • 14 horas: Samba da Vila
  • 19 horas: Sol Pessoa
  • 21 horas: Axé Uai

  • Segunda-feira (12)
  • 16 horas: Batucada de Manguinhos e Bloco das Piranhas
  • 19 horas: Monique Rocha
  • 21 horas: Leley

  • Terça-feira (13)
  • 13 horas: Tom Maior
  • 19 horas: Chico Alves
  • 21 horas: Pedro Baydoun

  • BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
  • Sábado (10)
  • 20 horas: Chopp Samba
  • 22 horas: Kell do Cavaco

  • Domingo (11)
  • 20 horas: Axé Uai
  • 22 horas: Felipe Rodrigues
      
  • Segunda-feira (12)
  • 20 horas: Tati Azevedo
  • 22 horas: Zé Felipe e Romário

  • Terça-feira (13)
  • 20 horas: Suzy Martins
  • 22 horas: VixLand
      
  • BICANGA
  • Sábado (10)
  • 20 horas: Batucada Nossa
  • 22 horas: Prefixo 27
* Com informações da Prefeitura da Serra

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