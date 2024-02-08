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Carnaval 2024

Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas no Centro de Vitória

Tradicional bloco promete novidades em 2024. Folia está marcada para acontecer neste domingo (11), na Praça Papa Pio XII
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:16

Regional da Nair promete agitar Centro de Vitória neste domingo (11)
Regional da Nair promete agitar Centro de Vitória neste domingo (11) Crédito: Raphael Carrozzo
Se em 2023 o Regional da Nair atraiu mais de 80 mil foliões para celebrar os seus 15 anos, em 2024 o clima de festa promete ser ainda maior. Isso porque o bloco trará novidades neste ano com direito a muitas surpresas - a serem reveladas apenas na hora. A folia está marcada para acontecer neste domingo (11), a partir das 9h30, na Av. Beira Mar, em Vitória.
Em conversa com HZ, o diretor artístico do bloco contou que o grupo está preparando um evento ainda maior neste ano. “Vamos para um show novo. Teremos um trio muito maior, com o som ainda melhor. As pessoas que forem vão poder ver melhor a gente. Nossa estimativa é de cerca de 100 mil pessoas”, disse André Félix.
A concentração do Regional começará às 8h na praça Papa Pio XII, e entre 9h30 e 10h, o bloco seguirá em direção a praça Getúlio Vargas, na Av. Beira Mar.
Sobre o repertório, André adiantou que o público pode esperar desde clássicos do pagode, como “Tá Escrito” e “Cheia de Manias”, passando pelo samba, axé, até as tradicionais marchinhas de carnaval.
Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas no Centro de Vitória
Bloco Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas em 2024
Bloco Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas em 2024 Crédito: Raphael Carrozzo
O Regional representa uma mudança na participação dos capixabas no Carnaval de Vitória. Há 15 anos, as pessoas viajavam nessa época e ficava uma cidade fantasma. Hoje mudou, os capixabas estão ficando por aqui. Isso emociona muito a gente, existe sacrifício para sair na avenida.
As emoções do bloco também se estendem ao Regionalzinho, que retorna em 2024 com muita emoção. O evento destinado a criançada acontece neste sábado, às 8h, no Parque Moscoso, no Centro. “O que a gente sente é uma conexão sem igual com a cidade que vivemos. É uma oportunidade única das pessoas se encontrarem, se abraçarem, se beijarem, ou seja, se divertirem”, André.

SERVIÇO

  • Regionalzinho
  • Quando: sábado (10)
  • Horário: a partir das 9h
  • Onde: Parque Moscoso, no Centro de Vitória
  • Entrada gratuita

  • Regional da Nair
  • Quando: domingo (11)
  • Horário: concentração a partir das 8h. O trio sai entre 9h30 e 10h
  • Onde: o trio elétrico sairá da Praça Papa Pio XII e segue até a Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória
  • Entrada gratuita

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