Se em 2023 o Regional da Nair atraiu mais de 80 mil foliões para celebrar os seus 15 anos, em 2024 o clima de festa promete ser ainda maior. Isso porque o bloco trará novidades neste ano com direito a muitas surpresas - a serem reveladas apenas na hora. A folia está marcada para acontecer neste domingo (11), a partir das 9h30, na Av. Beira Mar, em Vitória.
Em conversa com HZ, o diretor artístico do bloco contou que o grupo está preparando um evento ainda maior neste ano. “Vamos para um show novo. Teremos um trio muito maior, com o som ainda melhor. As pessoas que forem vão poder ver melhor a gente. Nossa estimativa é de cerca de 100 mil pessoas”, disse André Félix.
A concentração do Regional começará às 8h na praça Papa Pio XII, e entre 9h30 e 10h, o bloco seguirá em direção a praça Getúlio Vargas, na Av. Beira Mar.
Sobre o repertório, André adiantou que o público pode esperar desde clássicos do pagode, como “Tá Escrito” e “Cheia de Manias”, passando pelo samba, axé, até as tradicionais marchinhas de carnaval.
Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas no Centro de Vitória
O Regional representa uma mudança na participação dos capixabas no Carnaval de Vitória. Há 15 anos, as pessoas viajavam nessa época e ficava uma cidade fantasma. Hoje mudou, os capixabas estão ficando por aqui. Isso emociona muito a gente, existe sacrifício para sair na avenida.
As emoções do bloco também se estendem ao Regionalzinho, que retorna em 2024 com muita emoção. O evento destinado a criançada acontece neste sábado, às 8h, no Parque Moscoso, no Centro. “O que a gente sente é uma conexão sem igual com a cidade que vivemos. É uma oportunidade única das pessoas se encontrarem, se abraçarem, se beijarem, ou seja, se divertirem”, André.
SERVIÇO
- Regionalzinho
- Quando: sábado (10)
- Horário: a partir das 9h
- Onde: Parque Moscoso, no Centro de Vitória
- Entrada gratuita
- Regional da Nair
- Quando: domingo (11)
- Horário: concentração a partir das 8h. O trio sai entre 9h30 e 10h
- Onde: o trio elétrico sairá da Praça Papa Pio XII e segue até a Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória
- Entrada gratuita