Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas no Centro de Vitória

Regional da Nair promete agitar Centro de Vitória neste domingo (11) Crédito: Raphael Carrozzo

muitas surpresas - a serem reveladas apenas na hora. A folia está marcada para acontecer neste domingo (11), a partir das 9h30, na Av. Beira Mar, em Vitória. Se em 2023 o Regional da Nair atraiu mais de 80 mil foliões para celebrar os seus 15 anos , em 2024 o clima de festa promete ser ainda maior. Isso porque o bloco trará novidades neste ano com direito a- a serem reveladas apenas na hora. A folia está marcada para acontecer neste domingo (11), a partir das 9h30, na Av. Beira Mar, em Vitória.

Em conversa com HZ, o diretor artístico do bloco contou que o grupo está preparando um evento ainda maior neste ano. “Vamos para um show novo. Teremos um trio muito maior, com o som ainda melhor. As pessoas que forem vão poder ver melhor a gente. Nossa estimativa é de cerca de 100 mil pessoas”, disse André Félix.

A concentração do Regional começará às 8h na praça Papa Pio XII, e entre 9h30 e 10h, o bloco seguirá em direção a praça Getúlio Vargas, na Av. Beira Mar.

Sobre o repertório, André adiantou que o público pode esperar desde clássicos do pagode, como “Tá Escrito” e “Cheia de Manias”, passando pelo samba, axé, até as tradicionais marchinhas de carnaval.

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Bloco Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas em 2024 Crédito: Raphael Carrozzo

O Regional representa uma mudança na participação dos capixabas no Carnaval de Vitória. Há 15 anos, as pessoas viajavam nessa época e ficava uma cidade fantasma. Hoje mudou, os capixabas estão ficando por aqui. Isso emociona muito a gente, existe sacrifício para sair na avenida.

As emoções do bloco também se estendem ao Regionalzinho, que retorna em 2024 com muita emoção. O evento destinado a criançada acontece neste sábado, às 8h, no Parque Moscoso, no Centro. “O que a gente sente é uma conexão sem igual com a cidade que vivemos. É uma oportunidade única das pessoas se encontrarem, se abraçarem, se beijarem, ou seja, se divertirem”, André.

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