Bloco Surpresa leva "Cassino Surpresa" para as ruas da Barra do Jucu

Uma das agremiações mais tradicionais do carnaval capixaba, o Bloco Surpresa invadirá as ruas da Barra do Jucu, em Vila Velha, com suas conhecidas irreverência e crítica política a partir de sábado (10), com extensa programação gratuita que segue até terça (13).
Em sua 38ª apresentação, o Surpresa traz, entre outras atrações, as apresentações da Banda Siri de Tamanco & Batucada Surpresa. O enredo escolhido para 2024 será "Cassino Surpresa", com uma única alegoria acompanhada dos tradicionais Bonecos Gigantes Barrenses que prestam homenagem a personalidades locais e nacionais.
"O carnaval da Barra do Jucu, realizado pelo Bloco Surpresa, se mantém vivo após várias décadas de continuidade e resistência. Somos o único do Espírito Santo a promover um desfile teatral, contando com alegorias que trazem enredos diversos. É até difícil escolher, pois existem assuntos locais, estaduais, nacionais e internacionais noticiados diariamente que estão na mira do 'Surpresa', como potencial de sátira", acredita Carlos Magno Receputi de Queiroz, presidente do Bloco Surpresa.
"O enredo deste ano de 2024, 'Cassino Surpresa', satiriza os casos deflagrados pelo poder público em cima dos jogos de apostas irregulares, que vêm atraindo milhares de pessoas para viver os vícios em jogos de azar, com divulgação promovida por brasileiros famosos", complementa.
BLOCO SURPRESA
Sábado (10)
- 14h - Concentração no Kintal, localizado na Av. Anderssem Fidalgo, nº 23;
- 15h - Saída c/ Trio Elétrico do Bloco Surpresa c/ a Banda Siri de Tamanco & Batucada Surpresa puxando o Bloco Surpresinha e o Bloco das Piranhas, passando pela Av. Ana Penha Barcelos, Rua Vasco Coutinho, Rua Antônio dos Santos Leão;
- 17h - Encerramento na Praça Pedro Valadares;
Domingo (11)
- 14h - Concentração no Kintal, localizado na Av. Anderssem Fidalgo, nº 23;
- 15h - Saída c/ Trio Elétrico do Bloco Surpresa c/ a Banda Siri de Tamanco & Batucada Surpresa puxando o Teatro Carnavalesco e Bonecos Gigantes, passando pela Av. Ana Penha Barcelos, Rua Vasco Coutinho, Rua Antônio dos Santos Leão;
- 17h - Encerramento na Praça Pedro Valadares;
Segunda (12)
- 14h - Concentração no Kintal, localizado na Av. Anderssem Fidalgo, nº 23;
- 15h - Saída c/ Trio Elétrico do Bloco Surpresa c/ a Banda Siri de Tamanco & Batucada Surpresa puxando o carnaval tradicional barrense, passando pela Av. Ana Penha Barcelos, Rua Vasco Coutinho, Rua Antônio dos Santos Leão;
- 17h - Encerramento na Praça Pedro Valadares;
Terça (13)
- 14h - Concentração no Kintal, localizado na Av. Anderssem Fidalgo, nº 23;
- 15h - Saída c/ Trio Elétrico do Bloco Surpresa c/ a Banda Siri de Tamanco & Batucada Surpresa puxando o Teatro Carnavalesco e Bonecos Gigantes, passando pela Av. Ana Penha Barcelos, Rua Vasco Coutinho, Rua Antônio dos Santos Leão;
- 17h - Encerramento na Praça Pedro Valadares;