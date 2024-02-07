Bonecos gigantes e marchinhas agitam carnaval em Santa Leopoldina

Nem só de carnaval nos litorais vive a folia capixaba. Saiba que na Região Serrana do ES também rola muita festa, onde a tradição dita as regras. HZ adiantou o calendário de Santa Teresa e agora traz a programação de Santa Leopoldina, que rola de sexta (9) a terça-feira (13).
Os leopoldinenses podem acompanhar gratuitamente as tradicionais bandas de marchinhas, o desfile dos blocos pelo centro histórico, com participação dos bonecos gigantes, do boi e da mulinha, que arrasta uma multidão.
Além das bandas de marchinha, também há espaço para apresentações culturais e música boa. Veja programação no serviço abaixo.
CARNAVAL DE RUA DE SANTA LEOPOLDINA
- SEXTA (9)
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- 22h: Show de Emerson Tesch, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
- SÁBADO (10)
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
- 22h: Show com o Grupo Engesamba, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- DOMINGO (11)
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
- 22h: Show com Gustavo Venturini, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
- SEGUNDA (12)
- 19h30: Show com o Grupo Brasil Tambores, na Praça da Independência
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
- 22h: Show com Ernesto Mathias, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- TERÇA (12)
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense