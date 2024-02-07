Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Bonecos gigantes e marchinhas agitam carnaval em Santa Leopoldina
Folia no ES

Bonecos gigantes e marchinhas agitam carnaval em Santa Leopoldina

Programação acontece de sexta (9) a terça (13), com bandas de marchinhas e desfile dos blocos pelo centro histórico, além de bonecos gigantes
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 12:27

Bonecos gigantes ditam a folia do carnaval de Santa Leopoldina Crédito: Christian do Nascimento
Nem só de carnaval nos litorais vive a folia capixaba. Saiba que na Região Serrana do ES também rola muita festa, onde a tradição dita as regras. HZ adiantou o calendário de Santa Teresa e agora traz a programação de Santa Leopoldina, que rola de sexta (9) a terça-feira (13).
Os leopoldinenses podem acompanhar gratuitamente as tradicionais bandas de marchinhas, o desfile dos blocos pelo centro histórico, com participação dos bonecos gigantes, do boi e da mulinha, que arrasta uma multidão. 
Além das bandas de marchinha, também há espaço para apresentações culturais e música boa. Veja programação no serviço abaixo.

CARNAVAL DE RUA DE SANTA LEOPOLDINA

  • SEXTA (9)
  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 22h: Show de Emerson Tesch, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense

  • SÁBADO (10)
  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
  • 22h: Show com o Grupo Engesamba, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense

  • DOMINGO (11)
  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
  • 22h: Show com Gustavo Venturini, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense

  • SEGUNDA (12)
  • 19h30: Show com o Grupo Brasil Tambores, na Praça da Independência
  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
  • 22h: Show com Ernesto Mathias, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense

  • TERÇA (12)
  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense

Tópicos Relacionados

Carnaval no ES Santa Leopoldina Carnaval 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados