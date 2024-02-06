Documentário da Tardezinha mostra Vitória e recorde de show no ES

Documentário da Tardezinha mostra Vitória e relembra recorde de show no ES Crédito: Reprodução/Youtube

A série documental "Tardezinha pela Vida Inteira", do pagodeiro Thiaguinho, estreou em 30 de janeiro no canal do Youtube do artista trazendo Vitória como destaque em um episódio.

O segundo capítulo começa com humor e um toque bem capixaba: a presença do ator global Chay Suede. "O cara é bonito, é bom ator, gente boa, é pagodeiro e ainda canta bem… É o Chay", anunciou Thiaguinho no palco.

O momento gerou gargalhadas. O cantor Mumuzinho (também presente na apresentação) brincou, afirmando que, diante de tantos elogios, imaginou que Thiaguinho o tivesse chamado para subir ao palco. "Achei que era eu".

Logo em seguida, imagens aéreas mostram o espetáculo, que rolou na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O evento aconteceu em 2023 e também contou com participação de Rodriguinho, atualmente no "BBB 24".

"Os caras acham que é fácil. A minha participação na Tardezinha é o dobro do meu show", disse o ex-vocalista do grupo Os Travessos.

"Vamos que vamos, Vitória pela sexta vez. Esse Estado que a gente adora, que é o Espírito Santo“ elogiou Rafael Zulu, ator e um dos sócios criadores do "Tardezinha", também presente no capítulo que cita o ES.

Veja o episódio completo abaixo.

"O primeiro recorde de mais tempo no palco que o Thiago ficou foi aqui (no ES), depois Recife bateu esse recorde. Mas lembro que o Espírito Santo ficou segurando isso com orgulho: 'aqui foi o lugar que o Thiago mais tocou'", relembrou Zulu.

A chuva torrencial que atingiu o Tardezinha de 2023 em Vitória também foi assunto no documentário. O episódio mostra Zulu comemorando o fato de o tempo estar aberto. Porém, logo depois a tempestade chegou no momento em que Rodriguinho entrou no palco para se apresentar. A chuva foi ficando mais forte e chegou a parar a apresentação.