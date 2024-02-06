Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Documentário da Tardezinha mostra Vitória e recorde de show no ES
Thiaguinho

Documentário da Tardezinha mostra Vitória e recorde de show no ES

Show na Praça do Papa foi tema de um dos episódios. Série ainda mostrou a chuva torrencial que interrompeu o show de Thiaguinho e Rodriguinho
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 17:31

Documentário da Tardezinha mostra Vitória e relembra recorde de show no ES
Documentário da Tardezinha mostra Vitória e relembra recorde de show no ES Crédito: Reprodução/Youtube
A série documental "Tardezinha pela Vida Inteira", do pagodeiro Thiaguinho, estreou em 30 de janeiro no canal do Youtube do artista trazendo Vitória como destaque em um episódio.
O segundo capítulo começa com humor e um toque bem capixaba: a presença do ator global Chay Suede. "O cara é bonito, é bom ator, gente boa, é pagodeiro e ainda canta bem… É o Chay", anunciou Thiaguinho no palco.
O momento gerou gargalhadas. O cantor Mumuzinho (também presente na apresentação) brincou, afirmando que, diante de tantos elogios, imaginou que Thiaguinho o tivesse chamado para subir ao palco. "Achei que era eu".
Logo em seguida, imagens aéreas mostram o espetáculo, que rolou na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O evento aconteceu em 2023 e também contou com participação de Rodriguinho, atualmente no "BBB 24".
"Os caras acham que é fácil. A minha participação na Tardezinha é o dobro do meu show", disse o ex-vocalista do grupo Os Travessos.
"Vamos que vamos, Vitória pela sexta vez. Esse Estado que a gente adora, que é o Espírito Santo“ elogiou Rafael Zulu, ator e um dos sócios criadores do "Tardezinha", também presente no capítulo que cita o ES.
Veja o episódio completo abaixo.
Zulu ainda relembrou um show que Thiaguinho fez em 2018, em Guarapari, e tocou por quase seis horas. O feito bateu um recorde do artista.
"O primeiro recorde de mais tempo no palco que o Thiago ficou foi aqui (no ES), depois Recife bateu esse recorde. Mas lembro que o Espírito Santo ficou segurando isso com orgulho: 'aqui foi o lugar que o Thiago mais tocou'", relembrou Zulu.
A chuva torrencial que atingiu o Tardezinha de 2023 em Vitória também foi assunto no documentário. O episódio mostra Zulu comemorando o fato de o tempo estar aberto. Porém, logo depois a tempestade chegou no momento em que Rodriguinho entrou no palco para se apresentar. A chuva foi ficando mais forte e chegou a parar a apresentação. 
No mesmo capítulo dedicado ao Espírito Santo, podemos conferir apresentações de Thiaguinho em outras cidades, como Teresina, Maceió e Curitiba.

Veja Também

Fãs do ES podem vivenciar a experiência do confessionário do BBB 24

Festival Baile Voador terá 2 dias de festa e 22 horas de música

Veja valores e onde comprar ingressos para o show de Ivete Sangalo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praça do Papa Vitória Show Thiaguinho Documentário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital
Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra
Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra
Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados