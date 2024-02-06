Festival Baile Voador terá 2 dias de festa e 22 horas de música

Um dos maiores eventos carnavalescos do Estado está completando uma década. Para comemorar a data, o Baile Voador preparou dois dias de festa, sexta (9) e sábado (10), no Álvares Cabral (Vitória), prometendo 22 horas de música.
A programação homenageia suas origens convidando artistas do Estado e recordando sua verve regional, com uma exceção: o convite a Orquestra Voadora (RJ), primeira atração nacional desta longa história. O show acontecerá na sexta (9). No mesmo dia, o line-up segue com Amaro Lima (Noite Manimal), Napalma e DJ Karolla.
No sábado (10), Jefinho Faraó tomará conta do evento trazendo um dos ritmos mais brasileiros, o funk. A noite se completa com Folia Retrô - Ammor Orquestra, Xá da Índia e DJ Fábio Carvalho.
A programação fica mais completa com o resultado do Edital Voador. Com o compromisso de promover a música capixaba, o evento abriu espaço para talentos locais. Com prêmio em dinheiro, os selecionados também ganharam uma vaga no line-up.
Na sexta-feira (9), no Palco Surreal, o público poderá dançar com a dupla de DJs Bruno Matias e Zappie, que formam o FUNKADELIS. O projeto de grooves de pista passeia por vertentes da Black Music, Brasilidades e afins.
A cantora Ada Koffi foi selecionada para se apresentar no sábado (10), no Palco Tropical. A artista capixaba conquistou o coração do público com sua voz que perpassa pelo Afro pop soul , R&B e Samba. Em sua carreira ela foi a vencedora do Pitching 2023 do Formemus, lançou seus singles "Sabor" , "Menta" e "Água Salgada", sendo pré-indicada no Prêmio da música capixaba.
No mesmo dia, no Palco Surreal, o público poderá conferir o artista Higo Mafuá. Paraibano de sangue, mas capixaba de coração, em sua carreira, ele foi o fundador do grupo Mafuá, um dos principais pilares do forró no Espírito Santo.
Para Bruno Lima, criador do evento, a edição de 10 anos do Baile Voador reforça a premissa de fortalecer a cadeia cultural do Estado. "É um prazer promover um festival comemorando nossas raízes. Além disso, todo mundo ganha: a cadeia musical capixaba e o nosso público, que curte o carnaval ao som de muita gente incrível, que faz um som de altíssima qualidade", fala.
FESTIVAL BAILE VOADOR 2024
- ONDE: Álvares Cabral
- QUANDO: Baile Voador, na sexta (9) e no sábado (10), e Bailinho Voador, no domingo (11)
- PROGRAMAÇÃO:
- SEXTA (9), a partir das 21h
- FURDUNÇO
- Orquestra Voadora (RJ)
- Napalma (Berlim, ALE)
- Amaro Lima especial Noite Manimal
- DJ Karolla
- SÁBADO (10), a partir das 15h
- FOLIA RETRÔ
- AMMOR Orquestra - Especial Axé 90
- Faraó Funk & Retrô
- Xá da Índia
- DJ Fábio Carvalho
DOMINGO (11), a partir das 14h
- BAILINHO VOADOR
- Bloquinho Voador
- Brinquedos Infláveis
- Concurso de Fantasia
- Batalha Tik Tok
- Recreação
- Pinturas de rosto
- LOUNGES: (27) 99293-2133 (atendimento via WhatsApp)
- 2º LOTE
- SEXTA/SÁBADO
- R$ 120,00 - Inteira/Individual
- R$ 60,00 - Meia/Individual
- R$ 60,00 - Meia Social/Individual
- R$ 140,00 - Grupo 4 Pessoas | Meia/Meia Social
- PASSAPORTE VOADOR (3 DIAS)
- R$ 180,00 - Inteira/Individual
- R$ 90,00 - Meia/Individual
- R$ 90,00 - Meia Social/Individual
- BAILINHO VOADOR
- 2º LOTE
- R$ 60,00 - Criança/Individual
- R$ 30,00 - Adulto/Individual
- R$ 125,00 - Pacote/1 adulto, 2 crianças
- R$ 150,00 - Pacote/2 adultos, 2 crianças
- TIPOS DE INGRESSOS:
- PISTA | SEXTA-FEIRA - Ingresso válido para 1 acesso no FURDUNÇO da sexta-feira de carnaval.
- PISTA | SÁBADO - Ingresso válido para 1 acesso na FOLIA RETRÔ do sábado de carnaval
- GRUPO 4 PESSOAS | PISTA - Ingresso válido para até 4 acessos, é necessário escolher para qual dia do Festival
- PASSAPORTE VOADOR | PISTA - Ingresso válido para 1 acesso aos “3 dias” do Festival, incluindo o "Bailinho Voador" no dia 11/fevereiro
- OBSERVAÇÃO: "DIA LIVRE" significa que este ingresso pode ser usado para acessar o dia do Festival à sua escolha, ao confirmar toda a programação do evento