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Bloco de rua

Carnaval no ES: Regional da Nair atrai multidão no Centro de Vitória

Concentração começou cedo, às 8 horas deste domingo. Além de muita festa e alegria, fantasias tomam a cena. Veja fotos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 11:41

O bloco Regional da Nair reuniu centenas de foliões na manhã deste domingo (19) no Centro de Vitória. Com 15 anos de história, o grupo já é tradição da folia capixaba.
A confeiteira Bruna Paterlini  e o designer Daniel Barreto estão vindo pela quarta vez ao bloco. A fantasia de vaquinha já é a oficial do carnaval: em todo o bloco mais animado, Daniel coloca a mimosa para jogo! “Ele já tinha essa fantasia e a gente acha que é uma coisa diferente. Diz ele que não é tão quente (risos)”, diz Bruna. Daniel complementa: “Já tinha há uns três anos, é a fantasia oficial do carnaval. No bloco mais animado, eu venho com ela”.
A confeiteira Bruna Paterlini e o designer Daniel Barreto Crédito: Beatriz Heleodoro
Em relação ao horário do bloco, que começou com a concentração às 8h, eles acham ótimo. “Bem melhor começar cedo, tem coisa melhor que estar em casa antes das 22h?”, brinca Bruna.
E tem até meme vindo para a rua. O dentista Leonidas Carvalho veio ao bloco pela terceira vez e, neste ano, escolheu a fantasia de "a loira de odonto”, um meme que circula nas redes sociais. A fantasia foi feita com o que ele já tinha em casa. “Eu fiz com tudo que a Eliana me ensinou ‘com a tesoura sem ponta e cola’ (risos). Eu ja tinha o boné e a peruca, já tinha de outros carnavais”, contou. Para a escolha, além do meme, ele justificou: “Acho que a gente tem que saber rir de si mesmo”, finalizou.
O dentista Leonidas Carvalho veio ao bloco pela terceira vez Crédito: Beatriz Heleodoro

"Podrão" e maionese caseira

“Se não tiver maionese caseira, eu nem como o podrão”. Foi pensando numa fantasia que representasse algo capixaba que o médico Fabiano Furlan e o bancário Gutierri Andreza apostaram nas fantasias de lanche e maionese caseira! Os dois já tinham se fantasiado de “ícones capixaba” no ano passado quando alugaram um sítio em Guarapari e se vestiram de "Vape" e "Copo Stanley". Foi tanto o sucesso entre o grupo de amigos que precisaram trazer outra ideia para o Regional da Nair.
“Queríamos seguir a mesma linha. Como a gente viu que o pessoal gostou muito, queríamos uma outra coisa que representasse (o capixaba)”, disse Gutierri. A roupa foi toda feita de “EVA, cola quente e bolhas nos dedos”, segundo Fabiano .
Regional da Nair atrai foliões ao Centro de Vitória
O médico Fabiano Furlan e o bancário Gutierri Andreza Crédito: Beatriz Heleodoro
No Regional, já é sexto ano que eles marcam presença. Eles dizem que blocos como esse ajudam a valorizar o Centro e que deixam de viajar no feriado de carnaval para estarem presentes nos blocos de rua de Vitória. “A gente acha que o poder público precisa valorizar o carnaval do Centro de Vitória porque tem tudo pra dar certo”, finalizou Gutierri.
Regional da Nair
Allan Diego, de 36 anos, no Regional da Nair 2023, fantasiado de "fantasma do comunismo" Crédito: Beatriz Heleodoro

"Fantasma do comunismo"

Allan Diego, de 36 anos, é jornalista e já perdeu as contas de quantas vezes já participou do Regional da Nair. Para esta vez ele escolheu vir de fantasma do comunismo. “Acho que tem tudo a ver com esse momento do país, esse medo insano, essa histeria coletiva de algo coletivo, de uma coisa que não existe. E, como é carnaval, zoeira, brincadeira... a gente sai assim”, contou. A ideia da fantasia foi dele, mas a execução foi da namorada Letícia, que confeccionou com seda e EVA.

Chuveiro e banho 

Com sensação térmica de 32°C na Capital, a Isabella Gama, de 25 anos, optou por ir de chuveiro. “Está calor, tem que tomar um banho para refrescar”, brincou. A fantasia é feita com um chuveiro mesmo e já foi utilizada no Carnaval de 2020.
Regional da Nair
Isabella Gama, de 25 anos, foi de chuveiro para a folia Crédito: Beatriz Heleodoro
Sobre o Regional, que já frequenta há 5 anos, Isabella destaca o impacto positivo do bloco no Centro da cidade. “Acho que movimenta muito a cultura local e é bom para os comerciantes”, pontuou.
E tem mais gente tomando banho. O servidor público Max Almeida, de 33 anos, já usa esse modelo de fantasia há uns 10 anos e escolheu ela de novo para o Regional.
Ele até brincou que estava tomando banho quando começou o bloco e acabou a água. “Vim ver o que estava acontecendo, tentar achar quem cortou minha água”, brincou. Hoje, ele mora no Ceará, mas já curte o Regional da Nair desde quando o bloco começou, há 15 anos.
Regional da Nair
Max Almeida, de 33 anos, no Regional da Nair 2023 Crédito: Beatriz Heleodoro

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