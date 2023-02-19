Gilsons animam segunda noite do Baile Voador; veja fotos

Show do Gilsons no Baile Voador, no Clube Álvares Cabral Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de um primeiro dia comandado pelo grupo BaianaSystem, o segundo dia do Festival Baile Voador prometeu e...decolou de novo! Embalada pelos hits da banda Gilsons, a noite de sábado (18) no Clube Álvares Cabral reuniu foliões animados. A recepção do público foi tanta que João Gil, um dos integrantes, até admitiu que o pouso de avião em Vitória é "a chegada mais bonita do mundo", o que arrancou palmas e comemorações.

Em um ritmo mais carnavalesco, o trio carioca se apresentou pela segunda vez em terras capixabas — a primeira foi em março de 2022, também em Vitória. Além dos hits do álbum de estreia da banda "Pra Gente Acordar", os foliões puderam cantar em coro os sucessos "Vento Alecrim", "Devagarinho" e "Love Love".

Para celebrar o Carnaval, os Gilsons aproveitaram para animar o público com "Meu Erro" e "Uma Brasileira", dos Paralamas do Sucesso. Além de homenagearem o patriarca da família, Gilberto Gil, com as interpretações das músicas "Palco" e "Toda Menina Baiana".

Em conversa com "HZ" antes do show, José, Fran e João contaram como foi construir o repertório.

"É um movimento que nós já viemos ensaiando porque estamos participando de grandes festivais, momentos que precisamos colocar a galera pra cima, então, nós já viemos fazendo covers, músicas que nos influenciaram muito. São intercessões de gostos, bandas que nós admiramos muito", contou José.

Fran ainda complementou dizendo o que o Carnaval significa para o grupo.

"O Carnaval é nossa intercessão maior musical. É um ponto onde nós sempre nos encontramos para, juntos, vivermos a música. Nós estamos nessa sequência de verão, trabalhando esse show que vem se transmutando para a estação. O Carnaval é como se fosse o ápice desse momento, tanto dessa ideia de se fazer um show voltado para essa intenção de verão quanto muito determinado a levar o nosso trabalho nesse clima", contou.

Um dos sentimentos que os Gilsons buscam despertar em suas músicas é o de união, segundo João. Esta é uma das propostas do "Pra Gente Acordar".

"Um pouco mais de empatia, um lugar de não só olhar para os próprios problemas, próprios questionamentos. Tentar entender questionamentos alheios, problemas alheios, a nossa sociedade cresceu muito em um momento onde o coletivo foi meio que se acabando. (...) O "Pra Gente Acordar" ocupa esse lugar de tentar abrir os olhos para o que é além do nosso problema, que é o que está em volta, o que nos permeia, o que nos completa. No final das contas, nós dependemos do outro", finalizou.

Integrantes do grupo Gilsons antes de show em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Para encerrar a apresentação, o que faltava era a regravação que fez o trio conquistar o público, "Várias Queixas". Antes, João Gil aproveitou para reforçar a mensagem de união que o grupo quis passar com o show.

"O Carnaval é muito simbólico porque ele representa justamente essa união. é a volta dos shows, dos festivais, das pessoas convergindo, nós aqui no palco, junto com vocês. É a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Nós queremos fazer esse momento agora. Muito obrigada, Vitória. Vocês são lindos", falou.

LOOKS DA NOITE

Um dos looks de destaque da noite foi o da arquiteta Daniela Cunha. Com a "tradição" de se fantasiar de vaquinha desde pequena, ela foi pela primeira vez ao Festival prestigiar os Gilsons. "É tradição. Na infância, eu fiz uma apresentação na escola e minha mãe me fantasiou de vaca do trombone (risos). Desde então, sempre me fantasio de vaca", contou.

Daniela Cunha e a fantasia de vaca Crédito: Carlos Alberto Silva

Dentre as outras fantasias escolhidas, o que também não faltaram foram ombreiras, peças em neon e muito glitter. Confira fotos do show:

Show do Gilsons no Baile Voador

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

Neste domingo (19), o Festival Baile Voador continua e é voltado para os pequenos. O "bailinho" promete desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, pula-pula, DJ, recreadores e muito mais! Tudo pensado para a criançada se divertir.

Já na segunda (20), último dia do Festival, a vibe Folia 90 é que toma conta e quem comanda é Flávia Mendonça e o grupo Regional da Nair. Muito funk, axé, samba e pagode da década de 1990 para relembrar os "velhos" tempos.

SERVIÇO

FESTIVAL BAILE VOADOR 2023

QUANDO: 19 e 20 de fevereiro de 2023

19 e 20 de fevereiro de 2023 HORÁRIO: 14h às 20h no domingo e 19h às 5h na segunda

14h às 20h no domingo e 19h às 5h na segunda ONDE: Clube Álvares Cabral — Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 — Bento Ferreira, Vitória — ES, 29050-626

Clube Álvares Cabral — Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 — Bento Ferreira, Vitória — ES, 29050-626 INGRESSOS: O lote final para esta segunda está a partir de R$ 110, à venda pela internet