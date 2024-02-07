Bell Marques e Ferrugem são confirmados no line-up do Festival de Alegre 2024

Após anunciar Jorge e Mateus e Filipe Ret, o Festival de Alegre 2024 atualizou seu line-up. Nesta terça (7), a organização do evento confirmou Bell Marques e Ferrugem entre as novidades do cardápio musical.
Um dos nomes mais fortes do axé, Bell, que se apresentou no ES em 2023 no Vital, promete levar um clima de micareta para a mostra alegrense, entoando clássicos como "Diga que Valeu", "Menina Me dá Seu Amor" e "Voa, Voa".
Ferrugem, por sua vez, está fresco na memória dos capixabas. O pagodeiro se apresentou na Serra em dezembro do ano passado, na tradicional festa de São Benedito. O artista acabou de gravar um DVD comemorando seus 10 anos de carreira. No novo trabalho, captado no início de fevereiro, o cantor recebeu nomes como Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Kamisa 10, Menos É Mais, Turma do Pagode, Mari Fernandez e Puro Clima.
Em 2024, o Festival de Alegre acontece no feriado de Corpus Christ, entre os dias 30 de maio a 1º de junho, no Parque de Exposições Geraldo Santos. A organização promete divulgar em breve novas atrações.
Você já sabe, mas não custa lembrar. HZ fez uma cobertura exclusiva do Festival de Alegre de 2023, comemorando o retorno do evento após um hiato de sete anos. Segundo informações da organização, cerca de 40 mil pessoas estiveram nas redondezas e dentro do Parque de Exposições nos dias de shows. Em 2024 a mostra promete bombar ainda mais.