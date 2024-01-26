Jorge e Mateus e Filipe Ret são os primeiros confirmados do Festival de Alegre 2024

Jorge & Mateus e Filipe Ret são os primeiros nomes confirmados do Festival de Alegre 2024 Crédito: Reprodução

Sei que seu pensamento deve estar no carnaval, mas HZ tem uma novidade que certamente despertará seu interesse. O Festival de Alegre 2024, que acontece de 30 de maio a 1º de junho, no Feriado de Corpus Christ, definiu suas primeiras atrações: Jorge & Mateus e Filipe Ret. Curiosamente, eles se apresentaram recentemente nos shows de verão de Guarapari.

Segundo a organização do evento, no total serão 12 atrações nacionais e três regionais em 2024. E as novidades não param por aí. Nos próximos dias mais artistas serão revelados, como também valores dos ingressos e detalhes da programação de um dos maiores eventos musicais do Sudeste, que acontece no Parque de Exposições Geraldo Santos, no município do Sul do Estado. Acompanhe tudo em HZ, na Rádio Litoral FM e no site oficial do festival.

Voltando às atrações divulgadas nesta sexta (26), Jorge & Mateus chegam a Alegre com a carreira em alta. A dupla fechou 2023 com mais de 3 bilhões de streams e visualizações em todos os aplicativos de áudio e vídeo.

Sua última canção disponibilizada, o single "Dói" (veja clipe abaixo), recebeu uma indicação ao Prêmio Multishow. Também no ano passado, a dupla foi indicada ao Grammy Latino, com o álbum "É simples assim".

Em relação a Filipe Ret, o artista é um dos astros do rap nacional. Com quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, e cerca de sete milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, o carioca empilha hits, como "Corte Americano", "F* F* M*", "A Meu Favor", "Good Vibe" e "Melhor Agora".

Recentemente, o carioca comemora o sucesso do lançamento do DVD "FRXV", que celebra seus 15 anos no mundo da música. Por falar em sucessos, seu sexto disco, Lume, lançado em 2022, alcançou quatro milhões de visualizações no Spotify em apenas 24 horas. O projeto contou com colaborações de nomes como Anitta, MC Hariel, L7nnon e Poze do Rodo.