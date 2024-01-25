Macucos anuncia música com Armandinho e gravação de DVD em Vila Velha

Macucos anuncia música com Armandinho Crédito: Acervo/Macucos

Tem novidade de uma das bandas mais tradicionais do Espírito Santo: Macucos. Conhecido por sua sonoridade única, o grupo de reggae canela-verde voltou com o lançamento Lugar Que Se Quis. A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta (26) com parceria do cantor Armandinho.

"Armando é um grande amigo, baita artista. Gravamos esse som na casa dele, passamos 4 dias trabalhando e a vibe foi maravilhosa. A música tinha a cara dele. Não conseguia pensar em outra pessoa. Quando mostrei para ele foi amor à primeira audição. Ficou encantado"

Assinada por Beto Pepê e Júnior Barriga, o lançamento musical marca uma jornada sonora que transporta os ouvintes para o "lugar que se quis". Com uma melodia leve e uma letra cativante, a faixa captura emoções profundas, seja remetendo a uma cidade, a um estado de espírito ou a um encontro com alguém especial que já se foi.

Macucos vai gravar um DVD inédito neste domingo Crédito: Arcevo/ Rodrigo Pysi

Visando promover uma experiência completa, o projeto também será acompanhado de um videoclipe - previsto para ser lançado em duas semanas. Entre os spoilers do audiovisual, os fãs podem esperar uma animação e ilustrações de Água Viva Cósmica e edição/animação de Lucas Zana.

DVD EM COMEMORAÇÃO DE 25 ANOS

E não para por aí. A novidade chega com a gravação de um DVD inédito, neste domingo (28), na Praia de Itapuã, em Vila Velha, nas mesmas areias onde a banda foi formada há 25 anos. O encontro acontece às 16h, no palco do festival Delírio Tropical. Este será o segundo DVD ao vivo da banda.

"A expectativa está gigante. A banda surgiu na praia de Itapuã e agora a gente grava o nosso segundo DVD no mesmo lugar. Além disso, vamos gravar no festival Delírio Tropical, que está incrível e lotando muito. Preparamos muita coisa linda, uma cenografia e painel de LED bem bacanas. Estamos muito ansiosos", contou Xande, que recentemente lançou o single "Tão Longe" (confira no "Tocou, Pocou").