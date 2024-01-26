Primeira Descida da Boa Vista acontece nesta sexta (26) em Cariacica

Descida da Boa Vista em Cariacica vai agitar os foliões nesta sexta (26) Crédito: Divulgação

A folia já chegou com tudo. Nesta sexta (26), nas ruas do bairro Itaquari, em Cariacica, os amantes do Carnaval de Vitória irão testemunhar um capítulo inédito na história da escola de samba Independente de Boa Vista, com sua primeira descida pelas ruas do bairro.

Em um espetáculo de cores, ritmo e alegria, a Boa Vista se apresenta para a comunidade com concentração às 19h30, na Pracinha de Itaquari de Cima. A escola de samba seguirá rumo à Quadra da Boa Vista, onde a festa continua com muito samba, confraternização e, claro, em uma contagem regressiva para o desfile oficial, que acontece no dia 3 de fevereiro.

A escola promete uma noite de emoções, reunindo famílias, amigos e apaixonados pela folia. É um encontro de gerações e de apaixonados por todo enredo carnavalesco de Vitória. Confira a programação abaixo:

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