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Pré-carnaval

Primeira Descida da Boa Vista acontece nesta sexta (26) em Cariacica

Evento rola nas ruas do bairro Itaquari, em Cariacica, com um espetáculo de cores, ritmo e alegria; confira a programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 11:51

Descida da Boa Vista em Cariacica vai agitar os foliões nesta sexta (26)
Descida da Boa Vista em Cariacica vai agitar os foliões nesta sexta (26) Crédito: Divulgação
A folia já chegou com tudo. Nesta sexta (26), nas ruas do bairro Itaquari, em Cariacica, os amantes do Carnaval de Vitória irão testemunhar um capítulo inédito na história da escola de samba Independente de Boa Vista, com sua primeira descida pelas ruas do bairro.
Em um espetáculo de cores, ritmo e alegria, a Boa Vista se apresenta para a comunidade com concentração às 19h30, na Pracinha de Itaquari de Cima. A escola de samba seguirá rumo à Quadra da Boa Vista, onde a festa continua com muito samba, confraternização e, claro, em uma contagem regressiva para o desfile oficial, que acontece no dia 3 de fevereiro.
A escola promete uma noite de emoções, reunindo famílias, amigos e apaixonados pela folia. É um encontro de gerações e de apaixonados por todo enredo carnavalesco de Vitória. Confira a programação abaixo:

SERVIÇO

Descida da Boa Vista
  • Atrações: Bateria Águia Furiosa e banda de pagode
  • Dia 26 de janeiro, às 19h30
  • Concentração: Pracinha de Itaquari de Cima - com rumo a quadra da Boa Vista
  • Entrada gratuita

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