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Cultura

Miss ES Mirim 2024 acontece neste sábado (27) com candidatas de todo o Estado

Disputa celebra a diversidade cultural do Espírito Santo e será realizada no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 14:56

Mini Miss Espírito Santo Mirim 2024 acontece neste sábado (27)
Mini Miss Espírito Santo Mirim 2024 acontece neste sábado (27) Crédito: Bhianca Correia
Janeiro é o mês de expectativa e preparativos para a 24ª edição do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil, Teen, Baby e Mister. Marcado para acontecer neste sábado (27), no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, o concurso contará com a participação de candidatas de todas as regiões do ES.
Mais do que um simples concurso de beleza, o Miss ES Mirim 2024 é um espaço dedicado ao empoderamento, aumento da autoestima e desenvolvimento de habilidades sociais entre os participantes. A disputa celebra a diversidade cultural do Espírito Santo, unindo talentos e personalidades únicas.
Segundo uma das coordenadoras do evento, Thays do Espírito Santo, as jovens representam diferentes comunidades, mostrando que a beleza e a elegância são expressões que transcendem fronteiras geográficas.
Thays e Ivete do Espírito Santo são as coordenadoras do Mini Miss Espírito Mirim 2024
Thays e Ivete do Espírito Santo são as coordenadoras do Mini Miss Espírito Mirim 2024 Crédito: Bhianca.Correia
"O Miss ES é mais do que uma competição. É uma jornada que molda vidas, promove a inclusão e destaca a diversidade do nosso Estado. Estamos orgulhosos de proporcionar essa plataforma única para as jovens capixabas, abrindo caminho para o Miss Brasil Mirim", afirmou Thays.
Ainda de acordo com a organização - que também conta com Ivete do Espírito Santo -,  o Miss ES Mirim 2024 não é apenas um evento local, mas um trampolim para o Miss Brasil Mirim. As vencedoras do concurso terão suas despesas de participação cobertas para representar o Espírito Santo no palco nacional.
Mini Miss Espírito Mirim 2024 acontece neste sábado (27)
Mini Miss Espírito Mirim 2024 acontece neste sábado (27) Crédito: Bhianca Correia

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