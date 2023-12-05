Ferrugem faz show de graça na Festa de São Benedito 2023

O cantor Ferrugem vai cantar no ES Crédito: Instagram/@ferrugem

A Festa de São Benedito 2023 já tem programação completa. A partir deste domingo (10) até o dia 27 de dezembro, as festividades vão tomar conta da Serra Sede, na Serra, com diversos shows, missas na Igreja Matriz e a tradicional Fincada do Mastro. O destaque musical vai para o dia 26, comemorado o Dia do Serrano, com apresentação do cantor Ferrugem.

Dono de grandes sucessos como “Pirata e Tesouro”, “Pra Você Acreditar” e “Eu Juro”, o pagodeiro sobe ao palco às 22h30 para fechar a noite da terça-feira (26). A programação do mesmo dia ainda contempla missa do Serrano na Igreja Matriz, às 9h, exposição da Imagem de São Benedito, às 12h, puxada do mastro com bandas de congo, às 18h30, fincada do mastro, às 21h, e show com Laila Orlande, às 21h30.

Ao longo das próximas semanas, os capixabas poderão aproveitar os eventos da Festa de São Benedito em diversos dias e horários. No sábado (16), o desfile das bandas de congo mirim da Serra promete animar o público com muita fofura. Já no domingo (24), véspera de Natal, a programação inicia às 5h, com a alvorada de Natal, e vai até às 20h, com a missa de Natal na Igreja Matriz.

Puxada do navio Palermo pelas ruas de Serra Sede durante a Festa de São Benedito Crédito: Edson Reis

Já no dia 25 de dezembro, os fiéis poderão começar o dia às 8h, na missa de Natal na Igreja Matriz. As solenidades religiosas se estendem às 17h, com missa e procissão de Natal e de São Benedito. Durante a noite, a parte musical toma conta da programação com shows de Praktum, às 21h30, e Glauco, às 22h30.

O último dia de festa acontece na quarta-feira (27). Às 19h, haverá desfile das bandas de congo e, às 19h30, missa na Igreja Matriz. Quem fecha as festividades com chave de ouro são Os Maxuiba, às 21h30, e Amaro Lima, que sobe ao palco às 22h30.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA