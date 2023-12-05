Ferrugem faz show de graça na Festa de São Benedito 2023

A Festa de São Benedito 2023 já tem programação completa. A partir deste domingo (10) até o dia 27 de dezembro, as festividades vão tomar conta da Serra Sede, na Serra, com diversos shows, missas na Igreja Matriz e a tradicional Fincada do Mastro. O destaque musical vai para o dia 26, comemorado o Dia do Serrano, com apresentação do cantor Ferrugem.
Dono de grandes sucessos como “Pirata e Tesouro”, “Pra Você Acreditar” e “Eu Juro”, o pagodeiro sobe ao palco às 22h30 para fechar a noite da terça-feira (26). A programação do mesmo dia ainda contempla missa do Serrano na Igreja Matriz, às 9h, exposição da Imagem de São Benedito, às 12h, puxada do mastro com bandas de congo, às 18h30, fincada do mastro, às 21h, e show com Laila Orlande, às 21h30.
Ao longo das próximas semanas, os capixabas poderão aproveitar os eventos da Festa de São Benedito em diversos dias e horários. No sábado (16), o desfile das bandas de congo mirim da Serra promete animar o público com muita fofura. Já no domingo (24), véspera de Natal, a programação inicia às 5h, com a alvorada de Natal, e vai até às 20h, com a missa de Natal na Igreja Matriz.
Já no dia 25 de dezembro, os fiéis poderão começar o dia às 8h, na missa de Natal na Igreja Matriz. As solenidades religiosas se estendem às 17h, com missa e procissão de Natal e de São Benedito. Durante a noite, a parte musical toma conta da programação com shows de Praktum, às 21h30, e Glauco, às 22h30.
O último dia de festa acontece na quarta-feira (27). Às 19h, haverá desfile das bandas de congo e, às 19h30, missa na Igreja Matriz. Quem fecha as festividades com chave de ouro são Os Maxuiba, às 21h30, e Amaro Lima, que sobe ao palco às 22h30.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- Domingo 10/12
- 18 horas - Cortada do Mastro
- Sábado 16/12
- 18 horas - Desfile das Bandas de Congo Mirim da Serra
- Domingo 24/12
- 5 horas - Alvorada de Natal com a Banda de Congo Konshaça e a Banda Estrela dos Artistas
- 20 horas - Missa de Natal na Igreja Matriz
- Segunda-feira 25/12
- 8 horas - Missa de Natal na Igreja Matriz
- 17 horas - Missa e Procissão de Natal e de São Benedito
- 20 horas - Puxada do navio Palermo com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas
- 21h30 - Show com Praktum
- 22h30 - Show com Glauco
- Terça-feira 26/12
- 9 horas - Missa do Serrano na Igreja Matriz
- 11 horas - Solenidade na Câmara da Serra: Transferência da Capital do Estado para a Serra e entrega do título de cidadão Serrano.
- 12 horas - Exposição da Imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito.
- 18h30 - Puxada do Mastro com Bandas de Congo e Banda Estrela dos Artistas
- 21 horas - Fincada do Mastro e show pirotécnico
- 21h30 - Show com Laila Orlande
- 22h30 - Show com Ferrugem
- Quarta-feira 27/12
- 19 horas - Desfile das Bandas de Congo
- 19h30 - Missa na Igreja Matriz
- 21h30 - Show com Os Maxuiba
- 22h30 - Show com Amaro Lima