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Cultura Geek

CCXP: HZ faz live especial sobre o maior festival de cultura pop do Brasil

A CCXP acabou, mas deixou um rastro do hype aquecido para o que está por vir. Acompanhe às 20 horas o "Ressaca Nerd - Edição CCXP", comandado por Farley Sil, Felipe Sena e Vinícius Oliveira

Públicado em 

05 dez 2023 às 10:13
Vinícius Oliveira

Colunista

Vinícius Oliveira

No último domingo (3), foi o encerramento da maior celebração da cultura pop do mundo, a CCXP 2023. E apesar do fim do evento, ficou um gostinho de quero mais. Pensando nisso, HZ terá a live "Ressaca Nerd - Edição CCXP", nesta terça-feira (5), às 20h. Vinícius Oliveira, colunista de cultura pop, acompanhado de Felipe Sena e Farley Sil, irão comentar os anúncios mais importantes dessa CCXP. Você não pode ficar de fora dessa. A transmissão acontece em HZ e nas nossas redes sociais (Instagram, Youtube, Twitch).
Se você conseguiu acompanhar a CCXP, esse programa é para você. Se você não conseguiu acompanhar tudo que saiu lá, esse programa é para você. Se você não faz ideia do que estou falando e está mais perdido do que cãozinho que caiu do caminhão de mudanças, mas gosta de cinema e séries. Não se preocupe, esse programa também é para você.  Mas, apesar do fim do evento, ele aqueceu os motores do trem do hype para os próximos dias e para 2024. Do cinema ao streaming, todos mostraram prévias e anunciaram produções que deixaram os fãs zonzos.
Felipe Sena, Vinícius Oliveira e Farley Sil - Ressaca Nerd
Felipe Sena, Vinícius Oliveira e Farley Sil - Ressaca Nerd Crédito: Vitor Jubini

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