CCXP: HZ faz live especial sobre o maior festival de cultura pop do Brasil

No último domingo (3), foi o encerramento da maior celebração da cultura pop do mundo, a CCXP 2023. E apesar do fim do evento, ficou um gostinho de quero mais. Pensando nisso, HZ terá a live "Ressaca Nerd - Edição CCXP" , nesta terça-feira (5), às 20h. Vinícius Oliveira, colunista de cultura pop, acompanhado de Felipe Sena e Farley Sil, irão comentar os anúncios mais importantes dessa CCXP. Você não pode ficar de fora dessa. A transmissão acontece em HZ e nas nossas redes sociais (Instagram, Youtube, Twitch).

Se você conseguiu acompanhar a CCXP, esse programa é para você. Se você não conseguiu acompanhar tudo que saiu lá, esse programa é para você. Se você não faz ideia do que estou falando e está mais perdido do que cãozinho que caiu do caminhão de mudanças, mas gosta de cinema e séries. Não se preocupe, esse programa também é para você. Mas, apesar do fim do evento, ele aqueceu os motores do trem do hype para os próximos dias e para 2024. Do cinema ao streaming, todos mostraram prévias e anunciaram produções que deixaram os fãs zonzos.