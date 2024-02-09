Anchieta anuncia programação de carnaval com blocos, bandas e matinês; confira

A folia está garantida no carnaval 2024 em Anchieta. Blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar os cinco dias da maior festa popular brasileira no município. As atrações acontecem na sede, nos balneários de Ubu, Iriri e Castelhanos, além das praias de Inhaúma e Coqueiros.
As festividades começam na sexta-feira (9) e seguem até a terça-feira de carnaval, dia 13. Entre as atrações confirmadas, estão banda Comichão, Luísa Andrade, Alan Venturin, Léo Lima e Marcelo Ribeiro. Já os blocos irão desfilar em diversos horários de sexta a terça.
O tradicional grupo folclórico Jaraguá sairá às ruas da sede no domingo e na terça, a partir das 21h. As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 17h30, no Pavilhão do Carnaval, que será montado na Praia Central. Também haverá matinê em Iriri.
As marchinhas irão saudar as antigas canções carnavalescas animando as tardes nas praias do município e na sede. Conforme informações da Secretaria Municipal de Turismo, a programação foi preparada para promover um carnaval que resgata as tradições dos blocos de rua e as tradicionais marchinhas.
SEGURANÇA
Lembrando aos foliões que é proibido no município uso de som automotivo, caixas de sons nas praias e ruas. De acordo com o gerente municipal de Segurança Pública, Wander Luiz Nogueira, haverá ampla fiscalização durante os dias de carnaval, por meio de uma ação em parceria entre a Guarda Municipal, Polícia Civil e a Polícia Militar (PM).
Também haverá ações de fiscalização ambiental, em conjunto com a secretaria de Meio Ambiente, além de fiscalização de trânsito e blitz em conjunto com a PM.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
- SEXTA - 09/12
- 22H - SHOW COM LUÍSA ANDRADE
- 00H - BANDA AGITAÊ
- SÁBADO - 10/02
- 17H30 – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval - Praia Central
- 22H - BANDA CHEIRO DA COR
- 00H - BANDA PELE MORENA
- DOMINGO - 11/02
- 17H30 – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval - Praia Central
- 22H - NEW PLACE BAND
- 00H - MATHEUS EMIS
- SEGUNDA - 12/02
- 17H30 - MATINÊ
- 22H - BANDA MC6
- 00H - FERNADA PÁDUA E BANDA
- TERÇA - 13/02
- 17H30 – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval - Praia Central
- 22H - ALAN VENTURIN E BANDA
- 00H - BANDA TOMAÊ
- SEDE - BLOCOS DE CARNAVAL
- SEXTA - 09/02
- 08H - BLOCO DA SAÚDE (RUA DO CARMO x MERCADO DE PEIXES)
- 18H - BLOCO 100% NATURAL KIDS (CAMPO)
- 19H - BLOCO RESSACA DO GALO (PRAIA CENTRAL)
- 20H - BLOCO PEGUE O POMBO (ROTATÓRIA CANTA GALO)
- SÁBADO - 10/02
- 19H - BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO (PRAIA CENTRAL)
- 21H - KEPANAGOD É ESSE? (CAMPO)
- 21H - KULTO PARAGUAI (PRAIA CENTRAL)
- DOMINGO - 11/02
- 14H - MATINÊ BLOCO DAS BICHAS (ROTATÓRIA CANTA GALO)
- 17H - BLOCO DA FAMÍLIA (PRAÇA DAS GARÇAS)
- 19H - BLOCO PUXADINHO (PRAÇA DOS IMIGRANTES)
- 20H - SAÍDA DO BLOCO DAS BICHAS PARA O CENTRO
- 21H - JARAGUÁ (CASA DA CULTURA)
- SEGUNDA - 12/02
- 16H - BLOCO DA SOLIDARIEDADE (PRAÇA DAS GARÇAS)
- 19H - BLOCO RESSACA DO GALO (PRAIA CENTRAL)
- 21H - KEPANAGOD É ESSE? (CAMPO)
- 21H - KULTO PARAGUAI (PRAIA CENTRAL)
- TERÇA 13/02
- 21H - JARAGUÁ (CASA DA CULTURA)
- BALNÁRIO DE CASTELHANOS
- SEXTA - 09/02
- 20H - MARCELO RIBEIRO E BANDA
- 22H - BANDA CHEIRO DA COR
- SÁBADO - 10/02
- 14H - BLOCO BAFO DO GATO (Em frente ao Papacos)
- 14H - REDER MATOS E BANDA
- 17H - PRATEADO ELÉTRICO
- 19H- BANDA GANDAIA
- 21H30 - BANDA AUGE
- DOMINGO - 11/02
- 13H30 - BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO ( Prox. Ao Restaurante Batelão)
- 14H - BLOCO FOGO NO BARQUINHO (Próximo ao Quiosque Pitanga)
- 16H - ACADÊMICOS DE IRIRI
- 19H -ALAN VENTURIN E BANDA
- 21H30 - BANDA COMICHÃO
- SEGUNDA - 12/02
- 14H - GRUPO REVOADA
- 17H - GRUPO PAGODEOU
- 19H30- HUDSON XAVIER E BANDA
- 21H30 - LÉO ZANOL E BANDA
- TERÇA 13/02
- 15H - ACADÊMICOS DE IRIRI
- 19H- THIARLYS E MELINA
- 21H30 - BANDA UAU
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- SEXTA 09/02
- 18H - BLOCO SACAROLHA NA AVENIDA PRINCIPAL
- 21H - EMERSON XUMBREGA
- 00H - BANDA KS10
- SÁBADO - 10/02
- 17H - BLOBO ACADÊMICOS DE IRIRI NA PRAIA DA AREIA PRETA
- 18H - BLOCO DO PIRU
- 21H - MARCUS RAUTA
- 00H - BANDA NEON
- DOMINGO - 11/02
- 16H - GRUPO SANGUE BOM
- 17H30 - MATINÊ NO IRIRI PRAIA CLUBE
- 18H15 - BLOCO DO PIRU
- 21H - MARCELO RIBEIRO
- 00H - LÉO LIMA
- SEGUNDA - 12/02
- 17H - BLOCO ACADÊMICOS DE IRIRI NA PRAIA DA AREIA PRETA
- 18H - BLOCO SACARROLHA NA AVENIDA PRINCIPAL
- 18H - BLOCO DO PIRU
- 21H - BANDA TOMAÊ
- 00H - BANDA PELE MORENA
- TERÇA - 13/02
- 19H - VICTOR ROSA E BANDA
- 21H - NEW PLACE BAND
- 00H - FERNANDA PÁDUA E BANDA
- *Os shows acontecerão na Praia Costa Azul.
- BALNEÁRIO DE UBU
- SEXTA - 09/02
- 21H30 - SHOW COM TUPÃ MARQUES
- 00H - RICKSON MAIOLI E BANDA
- SÁBADO - 10/02
- 17H30 - BLOCO UBURRO ELÉTRICO (Cantinho da Mulata)
- 19H - GRUPO REVOADA
- 21H30 - FERNANDA FONTES
- 00H - BANDA TOMAÊ
- DOMINGO - 11/02
- 15H - BLOCO SAMBACU (Prox. ao Cantinho da Mulata)
- 16H30 - BLOCO URUBU (Quiosque Além Mar)
- 19H - TON OLIVER E BANDA
- 21H30 - BARROZINHO
- 00H - BANDA UAU
- SEGUNDA - 12/02
- 17:30 - BLOBO UBURRO ELÉTRICO (Cantinho da Mulata)
- 19H - GRUPO SAMBLECK
- 21H30 - NEW PLACE BAND
- 00H - BANDA OJU OBÁ
- TERÇA - 13/02
- 21H - BANDA PRESTÍGIO
- 00H - BANDA AGITAÊ
- PRAIA DO COQUEIRO
- SÁBADO - 10/02
- 13H - BANDA DE MARCHINHAS
- 15H30 - GRUPO SAMBLECK
- DOMINGO - 11/02
- 13H - HUDSON XAVIER E BANDA
- 16H - TARADOS EM SAMBA
- SEGUNDA - 12/02
- 13H - BANDA DE MARCHINHAS
- 16H30 - TON OLIVER E BANDA
- TERÇA- 13/02
- 13H - WEMERSON ARAÚJO
- 16H - GRUPO REVOADA
- PRAIA DE INHAÚMA
- SÁBADO - 10/02
- 13H - WEMERSON ARAÚJO
- 15H30 - BANDA SANTARÉNS
- DOMINGO - 11/02
- 13H - BANDA TROPICAL BRASIL
- 15H30 - GRUPO SAMBLECK
- SEGUNDA - 12/02
- 13H - TON OLIVER E BANDA
- 15H30 - BANDA DE MARCHINHAS
- TERÇA -13/02
- 13H - BANDA DE MARCHINHAS
- 15H30 - HUDSON XAVIER E BANDA
- OUTROS BLOCOS:
- BAILE DE MÁSCARAS
- Centro do Idoso, no dia 08/02 - a partir das 17h.
- CHAPADA DO Á
- BLOCO DA CHAPADA
- Sexta dia 09/02, às 20h, na praça da comunidade.
- PRAIA DE PARATI
- BLOCO DA PESCADINHA
- Sábado 10/02 e Segunda 12/02, às 19h, no deck de parati.
- BAIXO PONGAL
- BLOCO DA MURIÇOCA
- Domingo, 11/02 às 14h.
- ITAPEÚNA
- BLOCO VÓ ZELHA
- Sábado, 10/02 às 19h.