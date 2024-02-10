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Polícia

Homem é preso por furtar fios de cobre em Venda Nova do Imigrante

Jovem de 21 anos é suspeito de, ao menos, seis furtos em Venda Nova e outros quatro na cidade de Conceição de Castelo

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 12:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 fev 2024 às 12:34
Suspeito de furtar fios de operadoras telefônicas é preso
Suspeito de furtar fios de operadoras telefônicas é preso Crédito: Divulgação/ PC
Um jovem de 21 anos foi preso por furtar fios de cobre de uma torre de operadoras telefônicas na cidade de Conceição de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Na casa do  dele, foi localizada uma grande quantidade do material furtado. A prisão foi realizada na segunda-feira (5), mas divulgada pela Polícia Civil apenas na sexta-feira (9).
O homem foi detido no bairro Vila Betânia, em Venda Nova do Imigrante. No interior da residência do suspeito havia 14 fechaduras de casas, três unidades de fios de alumínio e uma grande quantidade de fios de cobre enrolados.
As investigações apontam que o preso é suspeito de, ao menos, seis furtos em Venda Nova do Imigrante e outros quatro na cidade de Conceição de Castelo. Além disso, ele também é suspeito de arrombar e furtar uma padaria.
Segundo a polícia, o homem confessou os crimes e foi autuado por furto qualificado. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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