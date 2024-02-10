Homem é preso por furtar fios de cobre em Venda Nova do Imigrante

Suspeito de furtar fios de operadoras telefônicas é preso Crédito: Divulgação/ PC

Um jovem de 21 anos foi preso por furtar fios de cobre de uma torre de operadoras telefônicas na cidade de Conceição de Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo. Na casa do dele, foi localizada uma grande quantidade do material furtado. A prisão foi realizada na segunda-feira (5), mas divulgada pela Polícia Civil apenas na sexta-feira (9).

O homem foi detido no bairro Vila Betânia, em Venda Nova do Imigrante. No interior da residência do suspeito havia 14 fechaduras de casas, três unidades de fios de alumínio e uma grande quantidade de fios de cobre enrolados.

As investigações apontam que o preso é suspeito de, ao menos, seis furtos em Venda Nova do Imigrante e outros quatro na cidade de Conceição de Castelo. Além disso, ele também é suspeito de arrombar e furtar uma padaria.