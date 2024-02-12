Jovem com esquizofrenia é morto após discussão sobre chiqueiro em Cariacica

De acordo com a polícia, o suspeito de matar Gean discutiu com o irmão da vítima momentos antes do crime por causa de um balde que ele teria pego emprestado com a família do jovem. A família contou que o homem não teria gostado do pedido. Depois da discussão, o homem teria ido em casa, buscado uma arma e chamado o irmão da vítima.

Gean foi quem apareceu na porta e, segundo a família, mesmo sabendo que ele não tinha nada a ver com a discussão, o homem começou a atirar nele. Ele tinha 21 anos e era aposentado por ser diagnosticado com esquizofrenia. O suspeito alega ter sido ameaçado com um facão. Por meio de um advogado, ele disse que vai se entregar, mas até o momento segue foragido.