Adolescente apontado como mentor de disparos na rua em Viana é detido

Revólver de calibre 38 apreendido com adolescente suspeito de disparos em Viana Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana

Um adolescente de 17 anos, apontado como principal mentor dos disparos flagrados em vídeo nas ruas do bairro Canaã, em Viana, no domingo , foi apreendido. Agentes da Guarda Municipal localizaram o suspeito escondido dentro de uma casa que ele havia invadido. Um revólver foi localizado em outro ponto da região.

De acordo com a Prefeitura de Viana , a 18ª Delegacia de Polícia de Viana Sede recebeu, na manhã desta sexta-feira (9), informações da localização do adolescente de 17 anos. A denúncia ainda dizia que, no local, estavam as armas usadas no tiroteio, sendo uma calibre 12, uma pistola 9 mm, uma pistola .40, uma pistola 380 e um revólver 38.

Diante destas informações, a Polícia Civil pediu apoio à Guarda Civil Municipal de Viana, que já estava no bairro realizando a operação Choque de Ordem. No local foi realizado um cerco tático e, após mais de duas horas de buscas, o adolescente foi encontrado escondido em um dos cômodos de uma casa, sem autorização da proprietária.

Ele foi abordado, mas as armas não foram encontradas. Ainda no local, as equipes receberam nova denúncia de que um suspeito, conhecido dos agentes, estava nas proximidades e que seria o responsável por esconder os armamentos.

Novas buscas começaram. O homem foi localizado, mas saiu correndo ao ver os guardas. "Em perseguição a pé pelo suspeito, após virar uma esquina foram ouvidos dois disparos, possivelmente efetuados por ele. Em um terreno baldio, novamente foi visualizado pulando muros de várias residências. Após um cerco das forças de segurança, não foi encontrada arma com ele. Mas nas buscas que ainda estão acontecendo, foi encontrado um revólver 38", detalhou a Guarda.

O adolescente e o outro suspeito foram levados para a 18ª DP de Viana Sede, onde serão ouvidos.

Tiros no domingo

Moradores do bairro Canaã foram surpreendidos no início da tarde do último domingo (4) com a ação de suspeitos armados, que provocavam rivais e atiravam no meio da rua. Parte da ação foi gravada e mostra jovens correndo com armas em punho (veja acima). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, eles teriam ligação com tráfico de drogas e o conflito teria sido motivado por uma disputa, em que traficantes da região teriam rompido uma antiga aliança e teriam se aliado a outra facção local.

Segundo a Guarda Municipal de Viana, todos são adolescentes e, por isso, o vídeo que mostra a ação foi borrado para não identificar os rostos dos indivíduos, conforme prefê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ). Durante a ação de domingo (4), os adolescentes andavam pelas ruas e chamavam os rivais.