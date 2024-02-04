Homem morre após carro ser alvejado por tiros em Cariacica

Apontado como gerente do tráfico de Nova Rosa da Penha I, Alex Santos da Silva estava em um carro que foi alvo de tiros Crédito: Foto do Leitor/A Gazeta

Um homem de 40 anos foi morto a tiros em Nova Rosa da Penha I, em Cariacica, na manhã deste domingo (04). Alex Santos da Silva estava em um carro que foi atingido por vários tiros. Ele era apontado como gerente do tráfico da região, conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

As circunstâncias do ataque ainda não estão claras. Em nota, a Polícia Militar informou que recebeu informações de que dois homens haviam sido alvejados por diversos disparos de arma de fogo dentro de um veículo em Nova Rosa da Penha I, e foram socorridos ao Pronto Atendimento da região.

“Uma guarnição prosseguiu até o PA e constatou a entrada das vítimas, sendo um homem de 40 anos, que evoluiu a óbito, e um jovem de 22 anos, que estava sendo atendido no momento.”

Segundo a corporação, nenhum suspeito de ter atirado contra o veículo foi detido no momento do fato e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

A PCES, por sua vez, informou que a ocorrência ainda está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).