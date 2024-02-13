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No Sul do ES

Homem tenta atirar em policiais e é preso na orla de Marataízes

Caso foi registrado pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (13), próximo ao local onde está ocorrendo a programação de carnaval

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 10:54

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

13 fev 2024 às 10:54
Orla da Praia Central de Marataízes, na noite dessa segunda-feira (12)
Orla da Praia Central de Marataízes, na noite de segunda-feira (12) Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 23 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e resistência à ação policial na madrugada desta terça-feira (13), após dar dois disparos contra policiais na orla de Marataízes, no Sul do Estado. Um adolescente que estava com o suspeito também chegou a ser detido.
O caso foi registrado na Avenida Beira-Mar, próximo ao local onde está sendo realizada a programação de carnaval da cidade. De acordo com informações de militares que atenderam a ocorrência, o suspeito atirou contra a guarnição que estava no local atendendo uma confusão, mas ninguém se feriu. 
No boletim de ocorrência, os policiais relataram que ouviram disparos de arma de fogo vindo da tenda da prefeitura, na areia da praia, e que em seguida observaram uma correria de pessoas que estavam próximas, por isso foram ao local.
Ao chegarem, viram um homem indo em direção à guarnição com uma arma de fogo. Ao se deparar com os militares, o suspeito teria apontado a arma em direção a um soldado, efetuando dois disparos.  O soldado também deu três disparos contra o suspeito. Outros dois policiais que estavam junto também atiraram contra o homem, que não foi atingido e fugiu do local.
Ainda conforme informações registradas pela PM, o suspeito saiu correndo pela praia e, durante a fuga, foi até a beirada de um píer e jogou a arma de fogo no mar, por isso o objeto não foi encontrado. Enquanto o suspeito fugia, policiais identificaram que um adolescente, de 16 anos, também jogou um simulacro de arma de fogo nas pedras ao ver os militares, mas o objeto foi encontrado em seguida.
Homem é detido após tentar atirar em policiais na orla de Marataízes
Simulacro de arma, celular e relógios foram encontrados com suspeitos na orla de Marataízes Crédito: Divulgação/PM
Ao ser alcançado, o suspeito de ter dado os disparos contra os policiais negou os fatos e disse que teria corrido do local por causa dos tiros. O homem e o adolescente foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que, após a autuação em flagrante, o suspeito, de 23 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. Já o adolescente de 16 anos foi reintegrado à família.

Suspeito havia sido detido no mês passado

O suspeito de ter atirado nos policiais na madrugada desta terça-feira (13) já tinha sido conduzido à delegacia no dia 27 de janeiro, em Atílio Vivácqua, após ser visto portando drogas. No carro utilizado pelo grupo com quem ele estava, duas armas também foram encontradas.
A Polícia Civil informou que, na ocasião, o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Outros dois suspeitos, de 30 e 31 anos, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por posse de drogas para consumo próprio e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória.

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